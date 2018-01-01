Вилла Вилла с оригинальным дизайном

Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный на пляже Банг Тао в западной части Пхукета.



Посёлок расположен в тихом районе, недалеко от развитой инфраструктуры пляжа Банг Тао.



Комплекс состоит из 52 квартир и был разработан Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. Дома выполнены в современном стиле.



Проект предлагает комфортабельные виллы от 3 до 5 спален, площадью 289 кв.м, 332 кв.м или 360 кв.м.

Из просторных спален с панорамными окнами открывается вид на приватный бассейн или собственный сад.



Современная кухня оснащена всем необходимым.



До моря и пляжа, где расположились пляжные клубы Catch, Xana и Maya, всего 15 минут езды!



В 5 минутах езды находится аквапарк Blue Tree, а также центр йоги, рестораны и кафе.

В этом же районе находятся гольф-клуб, торговые галереи и Boat Avenue с ресторанами и супермаркетом Villa Market, международные школы, фитнес-клубы и другая необходимая для отдыха и жизни инфраструктура.





УДОБСТВА ЖК:

- Зона барбекю

- Сад

- Стоянка

- Охрана 24/7

- Бассейн

- Видеонаблюдение 24/7



Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!