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Вилла Вилла с оригинальным дизайном

Пхукет, Таиланд
от € 651,491
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Вилла Вилла с оригинальным дизайном
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О комплексе

Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный на пляже Банг Тао в западной части Пхукета.

Посёлок расположен в тихом районе, недалеко от развитой инфраструктуры пляжа Банг Тао.

Комплекс состоит из 52 квартир и был разработан Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. Дома выполнены в современном стиле.

Проект предлагает комфортабельные виллы от 3 до 5 спален, площадью 289 кв.м, 332 кв.м или 360 кв.м.
Из просторных спален с панорамными окнами открывается вид на приватный бассейн или собственный сад.

Современная кухня оснащена всем необходимым.

До моря и пляжа, где расположились пляжные клубы Catch, Xana и Maya, всего 15 минут езды!

В 5 минутах езды находится аквапарк Blue Tree, а также центр йоги, рестораны и кафе.
В этом же районе находятся гольф-клуб, торговые галереи и Boat Avenue с ресторанами и супермаркетом Villa Market, международные школы, фитнес-клубы и другая необходимая для отдыха и жизни инфраструктура.


УДОБСТВА ЖК:
- Зона барбекю
- Сад
- Стоянка
- Охрана 24/7
- Бассейн
- Видеонаблюдение 24/7

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 272.0
Цена за м², € 1 493
Цена квартиры, € 406 129
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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