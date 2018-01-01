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Вилла Вилла с оригинальным дизайном

Пхукет, Таиланд
от € 765,819
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Вилла Вилла с оригинальным дизайном
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О комплексе

BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стиле.

Комплекс расположен на пологом и тихом склоне холма в районе Чернг Талай, рядом с большинством основных местных удобств и достопримечательностей.

Проект предлагает виллы с 3 и 4 спальнями в современном роскошном дизайне с площадью земли 531 - 1026 кв.м. и застроенная площадь начинается от 319 кв.м.
Каждая спальня оборудована личной ванной комнатой.

Светлая просторная гостиная с высокими потолками совмещена с обеденной зоной.

Кухня укомплектована по европейским стандартам и оборудована лучшей встроенной бытовой техникой!

Изумительный бассейн из натурального камня , великолепная терраса и уютная беседка располагают к приятному времяпровождению на свежем воздухе в кругу семьи или друзей.

Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности!

ПЛЮСЫ ЖК:
- Автостоянка
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Кондиционер
- Бассейн
- Расположение в развитом туристическом районе
- CCTV
- Wi-Fi

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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 360.0 – 570.0
Цена за м², € 1 577 – 2 483
Цена квартиры, € 894 029 – 968 869
Местонахождение новостройки
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