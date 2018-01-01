Вилла Вилла с оригинальным дизайном

Пхукет, Таиланд

от € 654,110

272 м² 1 квартира

Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный на пляже Банг Тао в западной части Пхукета. Посёлок расположен в тихом районе, недалеко от развитой инфраструктуры пляжа Банг Тао. Комплекс состоит из 52 квартир и был разработан Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. Дома выполнены в современном стиле. Проект предлагает комфортабельные виллы от 3 до 5 спален, площадью 289 кв.м, 332 кв.м или 360 кв.м. Из просторных спален с панорамными окнами открывается вид на приватный бассейн или собственный сад. Современная кухня оснащена всем необходимым. До моря и пляжа, где расположились пляжные клубы Catch, Xana и Maya, всего 15 минут езды! В 5 минутах езды находится аквапарк Blue Tree, а также центр йоги, рестораны и кафе. В этом же районе находятся гольф-клуб, торговые галереи и Boat Avenue с ресторанами и супермаркетом Villa Market, международные школы, фитнес-клубы и другая необходимая для отдыха и жизни инфраструктура. УДОБСТВА ЖК: - Зона барбекю - Сад - Стоянка - Охрана 24/7 - Бассейн - Видеонаблюдение 24/7 Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!