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Вилла Шикарные виллы с отличной локацией

Пхукет, Таиланд
от € 2,098,370
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Вилла Шикарные виллы с отличной локацией
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О комплексе

BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни.

Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м.
Каждая вилла включает в себя великолепную гостиную и столовую открытой планировки, а также полностью оборудованную кухню с островом/барной стойкой.

Пейзажный бассейн современной формы окружен просторными террасами у бассейна, а более крупные типы вилл оборудованы большой крытой террасой на крыше.

Потрясающий 360-градусный панорамный вид на горы с каждой виллы просто захватывает дух. И ни с чем не сравним!

BOTANICA THE SKY VALLEY явно выделяется на рынке недвижимости своим выгодным расположением, а также современным и функциональным дизайном с изысканной мебелью.

В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы.

ПЛЮСЫ ЖК:
- Беседка на крыше
- Душ на открытом воздухе
- Кладовка
- Крытая парковка на 2 машины
- Лифт
- Управляющая компания
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Общественный сад


Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 425.0
Цена за м², € 2 396
Цена квартиры, € 1 018 169
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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Вилла Шикарные виллы с отличной локацией
Пхукет, Таиланд
от € 2,098,370
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