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Вилла Виллы в современном архитектурном стиле

Пхукет, Таиланд
от € 1,983,757
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Вилла Виллы в современном архитектурном стиле
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О комплексе

Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете.

Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина.

На территории комплекса расположено 9 великолепных вилл с бассейном на склоне холма площадью от 1 143 до 1 818 кв.м.
Проект построен в уникальном и узнаваемом современном тропическом стиле, с округлыми изгибами. Виллы необычайно современны и уникальны по дизайну, имеют 2 или 3 уровня; бывают 2-х типов: тип В (4 спальни) имеет общую площадь 625 кв.м., а тип С (5 спален) имеет монументальную площадь 1246 кв.м.

Интерьеры включают просторную и светлую гостиную и столовую открытой планировки, полностью оборудованную кухню.
Экстерьеры подходят для отдыха на свежем воздухе, мероприятий или вечеринок у бассейна.

На крыше расположена стильная беседка, которую можно использовать как место для семейных встреч, вечеринку с барбекю или любые другие мероприятия на свежем воздухе.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты, и пр.


УДОБСТВА:
- Парковка
- Видеонаблюдение
- Охрана 24/7
- Менеджмент в комплексе
- Бассейн
- Парковка
- Кондиционер
- Wi-Fi

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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 365.0
Цена за м², € 1 474
Цена квартиры, € 538 033
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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