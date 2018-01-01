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Квартира в новостройке Wing Samui Condo

Ko Samui, Таиланд
от € 74,000
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Квартира в новостройке Wing Samui Condo
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О комплексе

Уникальный проект на Самуи!  Выход 10% - 12% годовых.  Функция выкупа через 5 лет! Возможность покупки в рублях или криптовалюте.

Свободный кондоминиум Проект Отличное расположение / Роскошные услуги / Полностью меблированный

  •   Дизайн интерьера Zen

Натуральные материалы и оттенки Для спокойного образа жизни

  •  Ultimate Living Solution

Fingerprint & Keycard Lock Elevator Access Качество домашнего устройства встраивается в систему видеонаблюдения и 24/7 Безопасность

 

  •  Несколько типов

Диапазон 1 кровать и 2 кровати типа от 24,22 до 68,75 кв.м. с учетом всех потребностей

  • Естественный поток

Естественная циркуляция воздуха и вентиляции по всему пространству

   КРЫЛЬ САМУЙ КОНДО

Основные моменты проекта

  •  Freehold

Полное владение имуществом как для не тайских, так и тайских граждан

  • Мега Проект

Wing Samui Condo с 560 квартирами является крупнейшим и последним проектом кондоминиума на Самуи.

  • Отличное расположение

Удобно расположенный в центре Самуи, район Чавенг, самый известный и популярный район для туристов, также является районом с самым высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами.

  • Удобства высокого класса

2 бассейна / Теннисный корт / Фитнес-зал / Открытый беговой дорожка / Детский клуб Детская игровая площадка / 5000 + кв.м. Сад

  • Превосходный дизайн комфорта

Используйте концепцию климатического дизайна Чарльза Корреа, которая подчеркивает естественную циркуляцию воздуха и вентиляции во всех помещениях, что является одновременно экологичным и практичным.

  • Конечный пункт отдыха

Как дом для крупнейшего в Европе праздника, остров Самуи, второй по величине остров в Таиланде, известен во всем мире, и его число туристов растет с каждым годом. С 2010 года количество прибывающих в международный аэропорт Самуи неуклонно увеличивалось и достигло пика в 1 325 251 пассажира в 2019 году, что значительно больше, чем за 6 лет с 2013 года.

  • 10% -12% арендной платы

Преимущества от высокого спроса на аренду в районе Чавенг, количество отелей в соседних отелях превысило 70% со средней ставкой 1500 бат / ночь в 2019 году; долгосрочная аренда до 20 000 бат в месяц

  • Программа вознаграждений отелей

Позволяет проверить статус аренды в режиме реального времени по телефону, заработать баллы за аренду и использовать для проживания в отеле более чем в 100 направлениях по всему миру

  • Выкуп через 5 лет

Гарантированный вариант выкупа для всех приобретенных единиц                                                                                                                          

Основные моменты проекта

Гольф-клуб / Big C / Makro / Starbucks

< 5 минут Международная школа Самуи / Международная больница

Пляж Чавенг / Ходячая улица Чавенг < 5 минут Торговый центр / Бангкокская больница

10минтов

< 10 минут

Tesco / Cinema / Homepro Muay Thai / площадка для бадминтона

Аэропорт / Panyadee Британская школа Рыбацкая деревня / Большой Будда

 

 

Местонахождение новостройки
Ko Samui, Таиланд
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Застройщик: Art House

Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 %

В комплексе: Этот комплекс, объединяющий в себе черты классического и современного стиля, предназначен для обеспечения функционального комфорта в его лучших проявлениях. Уникальная комбинация светлых оттенков, простота форм и характерные интерьеры создают глубокое ощущение простора и непревзойденного комфорта. Территория общего пользования и ботанические сады выразительно подчеркивают все прелести роскошной жизни, а дополнительная инфраструктура и жилые помещения вбирают в себя простоту и спокойствие в их чистом виде. Кроме всего прочего на территории кондоминиума доступны следующие услуги и объекты: Стойка регистрации, Мультифункциональная библиотека, Ботанический сад и тропические зоны отдыха, Вестибюль, Администрация, Терраса на крыше, Панорамный бассейн, Прачечная, Автобусное маршрутное обслуживание, Парковка, Круглосуточная охрана.

В апартаментах: Проектировщики заложили в проект огромный потенциал увеличения доходов от аренды и роста капитала, максимизируя все преимущества роскошной жизни в современных условиях. Особую роль в оформлении резиденции играет фантастический коктейль цветов, среди которых особо выделяется классический бирюзовый оттенок, свойственный полудрагоценным камням. Характерными чертами апартаментов как с одной, так и с двумя спальнями являются идеально подобранное естественное освещение, простор и сочетание материалов наивысшего качества. Комбинация оригинальных местных материалов, лучших пород дерева и видов плитки озаряет внутреннее пространство магическим очарованием. Эстетическая концепция дизайна — это дань местным традициям и колониальному наследию, незримой, но прочной нитью связывающая прошлое и настоящее.

Карта:

  • Аэропорт: 1 час
  • Патонг: 15 мин
  • Торговый центр: 15 мин
  • Супермаркет: 2 мин
  • Рестораны: 5 мин
  • Госпиталь: 30 мин
  • Гольф-клуб: 30 мин
  • Яхт-клуб: 40 мин

Места поблизости

  • Большой Будда
  • Пхукет Саймон Кабаре
  • Пляж Ката
  • Минигольф Dino Park и ресторан
  • Ночной рынок Карон
  • Храм Суван Кхири Кхет
Апарт - отель Paradise Beach Residence Phuket
Патонг, Таиланд
от € 103,030
Сдача в: 2024
Застройщик: Zuma Real Estate International

ПРОЕКТ - Paradise Beach Residence

Paradise Beach Residence Phuket, расположенный в 2 км к юго-западу от Патонга, является исключительной резиденцией на острове Пхукет. Нетронутый, компактный пляж - одно из скрытых сокровищ Пхукета. Шикарный и современный, проект предлагает жилые единицы с одной спальней 45 квадратных метров и 60 квадратных метров.

Резиденции с одной спальней имеют тропический современный дизайн и имеют кухню открытой планировки, гостиную и столовую. Квадратная планировка максимизирует пространство. Дизайн минималистичен с большими окнами и раздвижными стеклянными дверями от пола до потолка, что позволяет естественному освещению каскадно проходить через квартиру и улучшать впечатляющие виды. Во всех апартаментах есть балкон с собственным джакузи, а апартаменты на первом этаже предлагают незабываемые впечатления от отдыха с прямым выходом к бассейну.

Полностью меблированные номера могут похвастаться безупречно стильной мебелью и современными украшениями, чтобы обеспечить все необходимые удобства в курортной собственности вашей мечты.

Владельцы Paradise Beach Residence Phuket смогут пользоваться парковкой, центром бассейна, баром у бассейна, конференц-залом, услугами различных удобств и удобств, современный фитнес-центр, роскошный спа-салон и оздоровительный центр, Mini Mart, а также лобби с круглосуточной охраной, а также рестораны тайской и западной кухни

Условия покупки

Условия гарантии аренды
7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее.

Вариант обратного выкупа
Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги.
Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды.

Условия оплаты
200 000,00 THB депозит
35% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента заключения договора
10% через 90 дней с предыдущего взноса
15% после завершения инфраструктуры
15% после завершения строительства фундамента
15% при завершении строительства здания
10% (минус депозит) при передаче ключей

Преимущества для владельца

  • Возможность для владельца использовать единицу 4 недель в низкий сезон или 2 недель в высокий сезон и 2 недель в низкий сезон, без затрат на электричество, воду, и ежемесячная плата.
  • Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации, равной 50% от официальной платы за аренду.
  • Владелец может получить VIP-карту и получить скидку в Paradise Beach.

    ОСОБЕННОСТИ Paradise Beach Residence

  • Тип недвижимости: Резиденция
  • Площадь участка (m²): 24 100 кв.м.
  • Планировка: 45 и 60 кв.м, 1 спальня
  • Всего единиц: 1,152
  • Собственность: Защищенный 90-летний лизинговый склад с 7% чистой гарантийной доходностью в течение 15 лет
  • Стиль: тропический / современный
  • Кухня: кухня открытого плана
  • Гостиная: гостиная открытого плана
  • Бассейн: 7000 кв.м бассейн плюс пейзажный бассейн на крыше
  • Балкон: отдельный балкон с джакузи
  • Вид: Вид на сад / Вид на бассейн / Вид на море
  • Расстояние от моря: 300 метров
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Банг Саре, Таиланд
Сдача в: 2026
Застройщик: Sisaran

Пятый проект Sisaran of Bang Saray - это роскошный кондоминиум ECO Friendly с 262 единицами. Благодаря более чем 15 фасилитаторам для жителей и множеству 5-звездочных сервиков, эта разработка установит новый эталон для Bang Saray.

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