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Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo

Банг Саре, Таиланд
от € 58,130
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Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
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О комплексе

Пятый проект Sisaran of Bang Saray - это роскошный кондоминиум ECO Friendly с 262 единицами. Благодаря более чем 15 фасилитаторам для жителей и множеству 5-звездочных сервиков, эта разработка установит новый эталон для Bang Saray.

Местонахождение новостройки
Банг Саре, Таиланд

Видеообзор в жилом комплексе ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo

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Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Банг Саре, Таиланд
от € 58,130
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Застройщик: Zuma Real Estate International

PATONG BAY HILL - Кондоминиум

Резиденция Seaview в Патонг-Бэй представляет собой современную застройку из 454 единиц по 45,5 квадратных метров. Номера оформлены в строгом стиле и оформлены в современном стиле и предлагают великолепный вид на залив Патонг.

В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также балконный бассейн с видом на море, где владельцы могут расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря.

Отель Seaview Residence Patong Bay расположен высоко на холмах на окраине электрического района Патонг Бич, откуда открывается захватывающий вид на залив Патонг. В 454 апартаментах с одной спальней есть кухня открытого плана, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы.

Хотя территория проекта чувствует себя отдаленной и уединенной, они находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа Патонг. Есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб. Проект также включает в себя достаточное парковочное место.

Условия покупки

Условия гарантии аренды
7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее.

Вариант обратного выкупа
Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги.
Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды.

Условия оплаты

200 000 бат резервирование депозита
40% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о резервировании.
20% после завершения инфраструктуры.
20% после завершения строительства фундамента
10% при завершении строительства здания
10% (минус депозит) при передаче ключей

Преимущества для владельца

  • Возможность для владельца использовать устройство 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату.
  • Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации в размере 50% от официальной арендной платы.

    ОСОБЕННОСТИ

  • Тип недвижимости: Апартаменты с видом на море
  • Площадь участка (m²): 32 262 кв.м.
  • Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня
  • Всего единиц: 454
  • Собственность: Защищенный лизинговый склад с 7% чистой гарантией на 15 лет
  • Стиль: тропический / современный
  • Кухня: кухня открытого плана
  • Гостиная: гостиная открытого плана
  • Бассейн: Частные балконы с видом на море
  • Балкон: Частный
  • Сад: Пейзажный сад
  • Вид: Море / Гора
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Пхукет, Таиланд
от € 125,093
35–70 м² 3 квартиры
Сдача в: 2022
Застройщик: Art House

Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40%

В комплексе: Новый и абсолютно уникальный проект находится всего лишь в 300х метрах от самого популярного и туристического пляжа Пхукета – Карон, известного своим белоснежным песком, кристально чистой водой и развитой инфраструктурой. Комплекс состоит из двух семиэтажных зданий утопающих в зелени холмов с видом на бескрайний океан. Вся инфраструктура района находится в шаговой доступности: кафе, рестораны, в том числе и русская кухня, магазины, супермаркеты, массаж и спа салоны, аптеки, банки и пункты обмена валют, рынки, храм и местные достопримечательности. Сам комплекс имеет отельную лицензию, богатую инфраструктуру и обладает спектром высококлассных услуг 5* отеля, которые отвечают всем требованиям даже самых взыскательных гостей: бассейн «инфинити» на крыше каждого здания с собственным баром-рестораном и панорамным видом на океан, бассейн на первом этаже с террасой для приема солнечных ванн, сауна, фитнес центр с профессиональным оборудованием, детская игровая комната и библиотека, ресторан для завтраков, тропический сад, лобби, две крытые парковки, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

В апартаментах: 191 квартира с односпальной и двуспальной планировками и возможностью обьединения нескольких квартир в пентхаус. Все планировки тщательно продуманы, чтобы обеспечить максимум комфорта и пространства: просторная открытая гостинная совмещена с обеденной зоной, полностью оборудованная кухня, отдельная спальная и ванная комнаты, балкон. По желанию гостей можно оборудовать гардеробную или установить ванную в балийском стиле. Дизайн квартир – тропический модерн, выполнен в теплых, естественных тонах с отделкой из дерева и натуральных материалов.

Карта:

  • Аэропорт: 40 мин
  • Патонг: 10 мин
  • Торговый центр: 15 мин
  • Супермаркет: 5 мин
  • Рестораны: 5 мин
  • Больница: 10 мин
  • Гольф-клуб: 10 мин
  • Пристань: 25 мин

Места поблизости

  • Большой Будда
  • Пхукет Саймон Кабаре
  • Пляж Ката
  • Минигольф Dino Park и ресторан
  • Ночной рынок Карон
  • Храм Суван Кхири Кхет
Резиденция The Bay and The Beach Club
Патонг, Таиланд
от € 221,275
Сдача в: 2018
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.

The Bay and Beach Club is THE ONLY RESIDENCE ON THE BEACH IN PATONG.

A sophisticated resort on one of the world’s most happening beaches. Perfection without compromise, every element of this highly anticipated resort will be addressed with painstaking attention to detail.

The hotel is set right on the beachfront in a palm tree-lined beachfront area complimented by the beautiful ultramarine blue of the Andaman Sea, which will turn your stay into a truly memorable experience. It offers international standard 5-star services and facilities. Kudo Beach Club, Bar & Restaurant offers a delicious range of food and drinks.

The Bay offers 26 brand new luxury and spacious rooms equipped with a fully functional kitchenette, all designed with the finest contemporary style, with some units offering a soothing Jacuzzi on the balcony for your special holidays.

Location

The Bay & Beach Club offers absolute beachfront accommodation in the heart of Patong.

Purchase Conditions

Rental guarantee conditions
8% NET (subject to WHT) rental guarantee for the first 2 years, 7% NET (subject to WHT) rental guarantee for the following 13 years (no maintenance fees, no electricity, no water, no sinking fund…) for 15 years. The rental guarantee is paid every year in advance. First rental guarantee payment is made within 30 days as soon as the unit is fully paid.

Buy-Back Option
Buyback from the Developer optional after 15 years at an initial price + 10 %.
After 15 years of negotiation with the Developer for a new Rental Guarantee Program.

Payment Terms
200,000 baht reservation Deposit
50% upon signing the Purchase Contract, within 30 days from the signature of the Reservation Agreement.
50% (minus deposit), within 3 months.

The buyer can re-sell the unit anytime (change name in the lease contract) during the 15 years and the new buyer will continue with the same rental guarantee conditions of the first buyer.

Owner benefits

  • 4 weeks usage allowance per year at any time including PEAK SEASON.
  • VIP owner card with free daily shuttle and advantages in the group plus activities.

 

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