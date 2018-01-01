Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo

PATONG BAY HILL - Кондоминиум
Резиденция Seaview в Патонг-Бэй представляет собой современную застройку из 454 единиц по 45,5 квадратных метров. Номера оформлены в строгом стиле и оформлены в современном стиле и предлагают великолепный вид на залив Патонг.
В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также балконный бассейн с видом на море, где владельцы могут расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря.
Отель Seaview Residence Patong Bay расположен высоко на холмах на окраине электрического района Патонг Бич, откуда открывается захватывающий вид на залив Патонг. В 454 апартаментах с одной спальней есть кухня открытого плана, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы.
Хотя территория проекта чувствует себя отдаленной и уединенной, они находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа Патонг. Есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб. Проект также включает в себя достаточное парковочное место.
Условия покупки
Условия гарантии аренды
7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее.
Вариант обратного выкупа
Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги.
Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды.
Условия оплаты
200 000 бат резервирование депозита
40% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о резервировании.
20% после завершения инфраструктуры.
20% после завершения строительства фундамента
10% при завершении строительства здания
10% (минус депозит) при передаче ключей
Преимущества для владельца
- Возможность для владельца использовать устройство 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату.
- Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации в размере 50% от официальной арендной платы.
ОСОБЕННОСТИ
- Тип недвижимости: Апартаменты с видом на море
- Площадь участка (m²): 32 262 кв.м.
- Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня
- Всего единиц: 454
- Собственность: Защищенный лизинговый склад с 7% чистой гарантией на 15 лет
- Стиль: тропический / современный
- Кухня: кухня открытого плана
- Гостиная: гостиная открытого плана
- Бассейн: Частные балконы с видом на море
- Балкон: Частный
- Сад: Пейзажный сад
- Вид: Море / Гора