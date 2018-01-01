Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo

Пхукет, Таиланд

от € 172,970

60 м² 1 квартира

Сдача в: 2023

PATONG BAY HILL - Кондоминиум

Резиденция Seaview в Патонг-Бэй представляет собой современную застройку из 454 единиц по 45,5 квадратных метров. Номера оформлены в строгом стиле и оформлены в современном стиле и предлагают великолепный вид на залив Патонг.

В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также балконный бассейн с видом на море, где владельцы могут расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря.

Отель Seaview Residence Patong Bay расположен высоко на холмах на окраине электрического района Патонг Бич, откуда открывается захватывающий вид на залив Патонг. В 454 апартаментах с одной спальней есть кухня открытого плана, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы.

Хотя территория проекта чувствует себя отдаленной и уединенной, они находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа Патонг. Есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб. Проект также включает в себя достаточное парковочное место.

Условия покупки

Условия гарантии аренды

7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее.

Вариант обратного выкупа

Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги.

Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды.

Условия оплаты

200 000 бат резервирование депозита

40% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о резервировании.

20% после завершения инфраструктуры.

20% после завершения строительства фундамента

10% при завершении строительства здания

10% (минус депозит) при передаче ключей

Преимущества для владельца