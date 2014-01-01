Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in

Премиум-местоположение, с частным сообществом и апартаментами, построенными с учетом комфорта.

Несравненный современный и современный волнообразный фасад с элегантными балконами-террасами. Роскошные апартаменты с высокой отделкой, которые привлекают внимание к каждой детали и воплощают в жизнь ваш Испанский Дом Мечты.

Инновационный и универсальный уголок для совместной работы и кофе, прямо под вашим домом, позволяет вам иметь отдельную и независимую область для работы отдельно от вашего жилого пространства, так что вы можете оптимизировать свою производительность.

Наслаждайтесь круглогодичным средиземноморским стилем жизни в отеле, идеально подходящем для цифровых кочевников, в качестве дома для отдыха или в качестве инвестиций в аренду. Курс мини-гольфа для бесконечных развлечений для всех возрастов также является большим преимуществом.

Отличное расположение в урбанизации Эль Расо, в непосредственной близости от пляжей СИНИЙ ФЛАГ в Гуардамаре и соленого озера Лагуна Ла Мата.

Поблизости производится обслуживание всех видов, супермаркет, ресторан и свежие продукты частных и государственных школ ( как местных, так и международных двуязычных )

Жилые удобства:

Закрытый комплекс

Общественный бассейн и ландшафтные зоны

Частная зона приема и совместной работы

24-часовой кофейный уголок

Умный пост-офис

Премиум Спа и Фитнес-центр будут наслаждаться круглый год

Зарядное устройство для электромобилей

Мини Поле для гольфа

Детская игровая площадка на территории.

Высокоскоростной оптоволоконный интернет

Квартира включает в себя:

Выбрать апартаменты от 78,37 м2 или 80,30 м2

2 спальни + 2 ванные комнаты

Полностью оборудованная кухня с техникой

Высокий потолок с панорамными окнами.

Большие террасы от 19 м2 до 56 м2.

Гостиная

Подземная парковка

Сертификат A-Energy ( Минимальное потребление электроэнергии )

Солнечные панели и энергоэффективные решения достигают класса энергоэффективности А.

Сроки: Строительство начинается во втором квартале 2023 года, завершение этапа 1 ( зданий 1 и 2, бассейна, рабочего места, спа и парковки ) в IV квартале 2024 года.

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Цены, условия и положения:

Квартиры от € 249 000 до € 319 000 плюс НДС, парковка включена.

Резерв и депозит: 10000 €

1-й. Оплата: 50%

Баланс: 50% по завершении строительства

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Бронирование может быть осуществлено путем первоначального депозита в размере 10.000 € оплаты в режиме онлайн, 40% при начале строительства и 60% при доставке.

Ваше бронирование возвращается в течение первого месяца после его размещения.

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Расположение: La Marina расположен всего в 40 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах.

Забронируйте виртуальный тур сейчас. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами на WhatsApp + 34618871478