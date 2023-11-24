Ниш, Сербия

от €67,800

57–64 м² 2

Сдача в: 2023

К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж/д Белград - Ниш. Дом в котором застройщик предлагает квартиры находится в тихом спокойном районе города, здесь не слышно шума крупных магистралей, вместе с тем до центра города можно добраться за 10-15 минут. Дом окружают красивые сады, район постепенно расстраивается. недалеко от дома есть магазины, школа, детский сад, больница, остановка общественного транспорта. К продаже предлагается двухкомнатные квартиры, площадью 56.5 кв. м и 64 кв м . Состоят из кухни-гостиной, спальни, ванной, балкона и коридора. Дом сдается с чистовым базовым ремонтом, есть выводы под установку электрических розеток, сан узел отделан керамической плиткой и укомплектован. При покупке квартиры оформляется ВНЖ Сербии. Процедура оформления ВНЖ займет 1-2 месяца.