НДС НЕ ВКЛЮЧЕН В ЦЕНУ КВАРТИРЫ!
Прекрасная возможность удачно вложить деньги и получить ВНЖ европейской страны!
В столице Сербии, в районе Бежецкой косы строится отличный многофункциональный жилой комплекс
Он станет островком спокойствия и комфортной жизни для большого количества людей
Инвестируйте с умом, получайте пассивный доход от сдачи квартиры в аренду!!!
Помимо жилых единиц комплекс предоставляет и другие удобства и услуги: магазины, спортзалы, рестораны, кафе, детские площадки, большое количество парковочных мест. Находясь в экологически чистом спокойном районе, недалеко от центра города, комплекс дает возможность своим жильцам прекрасно проводить время в кругу семьи и детей.
На площади в 65000 кв.м. расположился целый жилой городок, спроектированный и спланированный для комфортной жизни. В его строительстве используются современные качественные строительные и отделочные материалы. Вокруг комплекса находятся зеленые зоны.
Площадь квартир от 32-220 м2. Все квартиры в доме будут сданы с базовым чистовым ремонтом и новым хозяевам не нужно будет задумываться о проведении ремонтных работ.
Квартира прекрасно подойдет как инвестиционный вариант, т.к. все большее количество людей приезжают в Сербию с туристическими и не только целями.
Квартира будет приносить хороший доход своим хозяевам!
Кроме того, квартира отлично подойдет для проживания. На основе покупки квартиры хозяева смогут получить ВНЖ Сербии.
Наша кампания поможет вам собрать нужные документы для открытия счета и оформления ВНЖ. Мы очень ценим своих клиентов!!!
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш
Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией.
ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж/д Белград - Ниш.
Дом в котором застройщик предлагает квартиры находится в тихом спокойном районе города, здесь не слышно шума крупных магистралей, вместе с тем до центра города можно добраться за 10-15 минут. Дом окружают красивые сады, район постепенно расстраивается. недалеко от дома есть магазины, школа, детский сад, больница, остановка общественного транспорта.
К продаже предлагается двухкомнатные квартиры, площадью 56.5 кв. м и 64 кв м . Состоят из кухни-гостиной, спальни, ванной, балкона и коридора. Дом сдается с чистовым базовым ремонтом, есть выводы под установку электрических розеток, сан узел отделан керамической плиткой и укомплектован.
При покупке квартиры оформляется ВНЖ Сербии. Процедура оформления ВНЖ займет 1-2 месяца.
Район Нови Београд. Элитный район Бежанских волос расположен рядом с городом , в престижной авиационной базе Белграда в одной минуте от автострады, в 7 км от центра города и в 10 минутах от аэропорта Никола Тесла. Жилой и коммерческий комплекс на Бежанийской косе площадью 65 000 м2. - 280 единиц жилья, 500 парковочных мест с оценкой уровнями под землей, 5500 м2 офисных помещений, квартир от 32-220 м2, 48 многофункциональных мест, состоит из Ламелей -А, Б, С, D1, D2, D3, D4- расстояние между ожидается почти 30 м. Ламели А, Б, С- входят из цокольного этажа, 5-ти этажей и натяжного этажа, Ламели D1,D2,D3,D4- из цокольного этажа, 3-х этажей.Цена за м2 от 2800 евро/м2 + НДС. Отопление газовое. Кондиционирование - мультисплит система. Срок реализации 12.2024 г.
Инфраструктура:
магазины
зеленые насаждения
места размещения - рестораны, бары
удобства для детей
большое количество парковочных мест
Вблизи комплекса расположены:
школа- 900 м
больница- 700 м
парк- 500 м
остановка- 200 м
магазин-300 м
рынок-1900 м