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Квартиры в новостройках в Пермский край

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Многоквартирный жилой дом Balta Village
Многоквартирный жилой дом Balta Village
Медянка, Россия
Сдача в: 2014
Агентство: REALAT real estate
Balta Village - замечательный, уютный, окутанный природой и спокойствием, элитный поселок с частными домами в самом сердце Пиньки, рядом с Jurmala Outlet Village. Дома построены в 2014 году, они энергоэффективны и идеально подходят семьям с несколькими детьми. Доступны дома с 2, 3 и даже 5 спальнями. Международный поселок с жителями из разных стран: Латвии, России, Украины, Беларуси, Норвегии, Англии, Америки, Франции, Италии, Польши, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Казахстана. Это место для жизни и бизнеса выбирают владельцы среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры европейских компаний, IT-специалисты, дипломаты, специалисты международных школ, журналисты и художники. Три ключевые причины, по которым люди решили жить здесь: ухоженная территория, безопасность и международное сообщество. Другие люди выбрали это место, потому что в Европе относительно легко получить вид на жительство. Некоторые другие хотели жить за городом, но при этом иметь «цивилизованную» среду, чтобы им не приходилось заботиться о ремонте котельной, стрижке газона, уходе за огромным садом и уборке снега. утра. Здесь они получили то, что искали - частный дом, солнечную террасу и полный набор услуг. Многие семьи переехали сюда из-за детей. Мамы с колясками могут прогуляться на свежем воздухе по паркам или красивым лесным тропинкам. Направляйте малышей постарше на детские игровые площадки, кормите уточек хлебом или лошадей морковью. Дети школьного возраста имеют возможность посещать одну из трех международных школ, расположенных в 1-2 километрах от дома. Они могут добраться до школы на велосипеде или самокате за 5 минут, но самое главное, они могут дольше спать по утрам. После школы дети близлежащих улиц собираются вместе и веселье достигает высокой волны. Катание на велосипедах, роликах и самокатах, игра в различные игры, запуск воздушных змеев. Родители могут за них не переживать, ведь в поселке не так много движения, а места здесь еще достаточно, чтобы дети не захотели никуда идти без разрешения взрослых. Каковы другие преимущества жизни в многонациональной среде? Конечно, то, что вы быстро выучите иностранный язык без особых усилий, стоит только схватить пирожок и навестить иностранца по соседству, и вы уже почти француз или англичанин! Дети, совсем не знавшие английский язык, могут через год изучать школьную программу на английском языке. Но как же интересно вечером посидеть в приятной компании и послушать рассказы о неведомых странах! Этот ужин всегда будет длиться до ночи! Членам клуба выдается специальная электронная карта. Она обеспечивает доступ к детским игровым площадкам, парковым и лесным зонам. Карта работает как электронный пропуск при въезде и выезде ночью. Партнеры Balta Village предлагают обладателям карт скидки на товары и услуги в магазинах, ресторанах и салонах. Также проводится полное техническое обслуживание дома. Balta Village помогает своим клиентам решать различные бытовые вопросы и легче адаптироваться к жизни в Латвии.
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Медянка, Россия
от
€1,031
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Символизируя доверие, стабильность, новейшие технологии и качество, Zunda Towers поднимается против зенита Рижский район 21 века – в минусах архитектура, дизайн и образ жизни.
Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Многоквартирный жилой дом Lindenholma
Медянка, Россия
от
€650
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Lindenholma – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь премиум-класса. Новый жилой квартал в самом востребованном районе Риги, где вы сможете насладиться идеальным балансом между городской инфраструктурой и зелеными насаждениями, движением и покоем, отличной инфраструктурой. Среда Настоящие дома для вашей жизни. Уникальность Lindenholma заключается в возможности мегаполиса с ощущением частного дома, зеленой окружающей среды и большого частного открытого пространства. Преимущество Lindenholma – четверть без машин. Машины можно оставить на наземной парковке вокруг квартала, а летом будут доступны многоэтажные парковки. Район Lindenholma состоит из 3 пятиэтажных зданий, 1 трехэтажного здания и 2 трехэтажных таунхаусов, предлагающих в общей сложности 197 квартир и 12 апартаментов. Доступны квартиры различной планировки, от студий до просторных квартир с 3 спальнями, а также эксклюзивные апартаменты в городских виллах. Особо хочется выделить квартиры на первом этаже с выходом в сад на заднем дворе. В зеленых дворах Lindenholma растут 102 дерева в возрасте от 20 до 25 лет, а тысячи кустарников, почвопокровных и других растений создают уютную парковую атмосферу. Растительные композиции разработаны таким образом, чтобы сад был изменчив во все времена года. Извилистые дорожки из смеси асфальта и гранитного щебня вьются по зеленым дворам Lindenholma . Они идеально подходят как для неспешных прогулок, так и для катания на велосипеде или роликах. Здесь есть специально оборудованные зоны активного отдыха с 4 игровыми площадками для детей и юношества, уличные тренажеры, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные столы и уютный задний двор для йоги или отдыха. Номер Здесь все готово для проживания. Стандарт Vastint обеспечивает комфортную и безопасную жилую среду, обеспечивая полноценную внутреннюю и внешнюю среду. Каждое решение – от продуманной планировки квартир и отличной звукоизоляции до внутренней отделки и благоустройства – служит комфорту и благополучию жильцов. Квартал Lindenholma предлагает 107 современных квартир для сдачи в аренду, где все готово для проживания – функциональные планировки, встроенные кухни, просторные балконы. Квартиры-студии 47,6 м2 Квартиры с 1 спальней 47,8–60,8 м2 Квартиры с 2 спальнями 67,3–76,1 м2 Квартиры с 3 спальнями 86–90,5 м2 Квартиры с выходом в сад 60,6–90 м2. В том числе сдаются в аренду две трехэтажные городские виллы с 12 апартаментами премиум-класса. 8 функциональных двухэтажных квартир – 2 или 3 спальни, 2 террасы площадью 107,5–121,9 м2 с ощущением настоящего частного дома. По обеим сторонам террасного дома есть просторное личное пространство на свежем воздухе, где можно насладиться солнцем, свежим воздухом и отличной компанией. 4 пентхауса – 2 спальни, кабинет, терраса 94,9–95 м2 на верхних этажах городских вилл открывают великолепный панорамный вид на зеленый ландшафт Марупе. Место нахождения Все уже здесь. В Lindenholma все находится в пределах легкой досягаемости. Kārļa Ulmana gatve легко соединяет квартал с центром Риги, аэропортом и Юрмалой. Но все необходимое для комфортной жизни здесь, в Пардаугаве и Марупе, есть: международные школы и детские сады, современные частные клиники, фитнес-залы и спортивные центры, супермаркеты и пункты обслуживания. Качественный Где стандарты комфорта и жизни равны вашим. Застройщик квартала Lindenholma Vastint — международная компания по недвижимости с более чем 30-летним опытом в сфере строительства и управления жилой, коммерческой и гостиничной недвижимостью. Vastint уделяет особое внимание созданию долгосрочной ценности с помощью социально, экономически и экологически ответственных решений. Каждый проект Vastint не только создает комфортную среду для своих пользователей, но и улучшает среду. Lindenholm был создан в соответствии со стандартом Vastint, международной программой качества и устойчивого развития, реализуемой в каждой стране, где разрабатываются проекты Vastint. Это означает, что в строительстве и отделке использовались только проверенные, экологичные материалы и проверенные решения. По мере того, как Lindenholma и прилегающий к нему Бизнес-Гарден продолжают развиваться, район становится новой частью города, предлагая комфортную среду для жизни, работы и отдыха с отличной инфраструктурой не только для жителей и офисных работников, но также для жителей и гостей.
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Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Медянка, Россия
от
€1,000,000
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
в самом центре Риги. Услуги и удобства: Установлены три пакетов деревянные окна, что обеспечивает тишину. В здании установлен лифт. В квартирах и в доме проведена качественная реконструкция, в результате которой сохраняются зданий исторической ценности - отремонтирован фасад здания, лестница, потолок, исторические декора, а элементы конструкции вскрыты старые кирпичные стены элементы. В подъезде система вентиляции, возможность использовать места для велосипедов для размещения. Территория : Все доступные минут или в нескольких минутах ходьбы - магазины, рестораны, Ziedoņdārzs, торговые центры, рынок, учебные
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Уинский муниципальный округ, Россия
от
€270
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Сдаются в аренду самые современные и элегантные однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Саласпилсе. Все квартиры имеют встроенные кухни и шкафы, качественную кухонную технику. Отделка квартир очень качественными материалами - деревянный паркет, плитка, встроенная сантехника в ванных комнатах, элегантный дизайн. На трех этажах расположены 14 квартир разных планировок. В каждой квартире установлена система водяных тёплых полов, 2-х камерные стеклопакеты, продуманная система вентиляции. Проект управляется компанией развивателя. При заключении договора аренда за первый месяц и залог в объёме двух месячной аренды. Проект и окрестность Проект - новостройка, окрестности благоустроенная, приватная автостоянка, газон, пруд. Доступ по асфальтированной дороге. Дом расположен идеально- всего в 400 метрах от городского совета Саласпилса и ближайшего магазина, в 1 км от железнодорожного вокзала Саласпилса, Национального ботанического сада, 1,5 км - Саласпилсский центр здоровья. Поездка до Риги на машине всего 20 минут. Дом и экстры дома - новый проект, все коммуникации, все удобства, закрытая лестничная клетка, в подъезде код. Имущество и oтопление - индивидуальный счетчик отопления, регулируемое отопление. Удобства - мбель, душ, автостоянка Экстры - домофон. Территория - ухоженная территория, бесплатная парковка. Ремонт и градация ремонта - паркет, полы с подогревом, крашеные стены. Планировка - кухня объединена с комнатой. Санузел - санузел общий, душ. Мебель - мебелирована, новая мебель, мебель по необходимости, встроенная кухня, встроенный шкаф. Tехника - вся бытовая техника, холодильник, духовка, электрическая плита, вытяжка, стиральная машина. Коммунальные платежи - плата за обслуживание 0.7 евро за кв.м..
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Медянка, Россия
от
€1
Сдача в: 1911
Агентство: REALAT real estate
Многоквартирный дом в центре Риги, на улице Александра Чака 83/85, является историческим и значимым памятником архитектуры. Он был построен в 1911 году по проекту архитектора Яниса Алксниса. Здание известно своим шестиэтажным кирпичным крылом, расположенным во внутреннем дворе. Этот прекрасный дом с арендными квартирами был ранее известен под названием "Дом Элсиня". Он отражает архитектурный стиль начала прошлого века и пользуется популярностью среди любителей истории и архитектуры. Фасад здания оформлен разнообразной орнаментикой и деталями, характерными для того времени. Это здание предлагает множество квартир для аренды, расположенных на разных этажах. Каждая квартира оснащена всеми необходимыми современными удобствами и может предлагать как однокомнатные, так и многокомнатные варианты. Многие квартиры предлагают прекрасный вид на улицу Александра Чака и окружающий центральную часть Риги. Этот дом находится в очень удобном месте в центре Риги, что позволяет жильцам наслаждаться городским ритмом жизни и близостью различных услуг, культурных учреждений, магазинов и ресторанов. Общественный транспорт, находящийся рядом, обеспечивает легкий доступ к другим районам Риги, что делает его удобным местом проживания как для местных жителей, так и для гостей города. Многоквартирный дом на улице Александра Чака 83/85 представляет собой идеальное решение для тех, кто хочет жить в историческом и культурном здании, предлагающем современный комфорт жизни. Он также является идеальным вариантом для тех, кто хочет насладиться преимуществами центральной части Риги и одновременно оценить историческую атмосферу и архитектурное наследие.
Многоквартирный жилой дом Elizabetes 2A
Многоквартирный жилой дом Elizabetes 2A
Медянка, Россия
от
€550
Сдача в: 1879
Агентство: REALAT real estate
Īres nams (1879.) arh. Gustavs Rūdolfs Vinklers. eklektisms, daudzdzīvokļu māja
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Медянка, Россия
от
€750
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Домовладение располагается в престижном районе. В квартале распологаются дипломатические и посольские службы различных государств, рядом расположен международный торговый центр. Общая площадь здания 2504,1 m2. На первом этаже расположены помещения офисного и коммерческого типа, на 2 - 5 этаже расположены 11 квартир с полной отделкой. Все квартиры оборудованы кухонной мебелью с техникой фирмы “BOSCH”. В квартирах установлена сантехника фирм “Idealstandart” и “Villeroy & Boch”. Отделка выполнена высококачественными материалами. Во всех квартирах паркет из натурального дуба. Круглосуточная охрана, система видеонаблюдения. Установлены два современных скоростных лифта. Во дворе дома есть автостоянка.
Многоквартирный жилой дом Stabu iela 13
Многоквартирный жилой дом Stabu iela 13
Медянка, Россия
от
€4,00 млн
Сдача в: 2007
Агентство: REALAT real estate
Дом построен в 1907 году. году, архитектор Вильгельм Хофманн.
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Медянка, Россия
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
CĒSU TERRACES – современный комплекс из пяти зданий, расположенных по адресу ул. Цесу 7 и ул. Цесу 9, Рига. Это абсолютно новый проект в сфере жилой недвижимости, который соответствует всем стандартам комфортного проживания в городе. Своим будущим владельцам он предлагает удобное и безопасное жилое пространство в самом сердце города. Проект разработали инвесторы CITY STAR в сотрудничестве с профессиональными архитекторами и дизайнерами мирового уровня, используя самые современные технологии. Архитектурные решения отражают актуальные тенденции: натуральный камень, дерево, стекло, бетон. Интерьеры представлены элегантными и уютными композициями мебели и элементов декора с преобладанием нейтральных, пастельных тонов. Апартаменты обладают индивидуальной и хорошо продуманной планировкой, а также полной отделкой. Застройка на ул. Цесу 7 состоит из двух зданий, соединенных подземной парковкой на 30 мест и наземной – на 6 мест. В зданиях будут располагаться 32 квартиры площадью от 56 м2 до 130 м2. В каждой из них будут просторные террасы или уютные балконы. Общая жилая площадь составит 2400 м2, под коммерческую деятельность будет отведено 300 м2. Застройка на ул. Цесу 9 находится в стадии возведения. В нее будут входить два здания с 67-ю апартаментами и торговыми помещениями на первом этаже. Размеры апартаментов – от стильных студий площадью 45 м2 до просторных пентхаусов и двухуровневых квартир на 6-м и 7-м этаже площадью свыше 130 м2. Общая жилая площадь составит 4294 м2. В 7-этажном здании будет подземная парковка и выход к дополнительной стоянке, которые обеспечат минимум одним парковочным местом каждую из квартир. CĒSU TERRACES гордится озелененными и благоустроенными территориями внутренних дворов. Это настоящий оазис тишины и покоя в городской суете! Проект находится на этапе строительства. Расположение Тихая и спокойная улица Цесу находится в центре Риги, рядом с главной улицей города – Бривибас. Прекрасно развитая инфраструктура, удобная транспортная сеть, целый ряд достопримечательностей в шаговой доступности – всё это, в совокупности, превращает данную территорию в прекрасное место для жилья, а также удачный объект инвестиций.
Многоквартирный жилой дом Matīsa 52
Многоквартирный жилой дом Matīsa 52
Медянка, Россия
от
€420
Сдача в: 2017
Агентство: REALAT real estate
Здание было введено в эксплуатацию после полной реконструкции. Дом расположен рядом с Ziedoņdārzs, удобным движением общественного транспорта. Инфраструктура. Развивается с растущей ценностью для будущего, рядом магазинов, ресторанов, спортивных клубов и т. Д. Отделка: отделка, деревянные окна Оборудование: встроенная кухня, посудомоечная машина, духовка, холодильник, встроенная ванная комната, ванна, полотенцесушитель, стиральная машина домофон. Парковка: парковка во дворе, автостоянка во дворе Коммуникации: газовое отопление с индивидуальным счетчиком, оптический доступ в Интернет, городское водоснабжение, городская канализация Охрана: металлическая дверь, сигнализация, кодовый замок, закрытая лестничная клетка, закрытый двор Подвальное помещение для хранения. Дом и экстры дома - реновированное здание, окна во двор, закрытая лестничная клетка, лифт. Территория - рядом общественный транспорт, рядом с парком, закрытая территория, место для парковки. Планировка - функциональные и продуманный план, две изолированные комнаты, кухня объединена с гостинной. Tехника - вся бытовая техника, холодильник, стиральная машина, духовка, электрическая плита, вытяжка, посудомоечная машина. Экстры - oптический интернет, видео наблюдение, домофон, кондиционер. Имущество и oтопление - мансарда, подвал, газовое отопление. Санузел - два санузла, биде, ванна, душ. Если это предложение действительно адресовано вам, я призываю к просмотру квартиры. Отправьте свой визит по электронной почте или по телефону.
Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Медянка, Россия
от
€580
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
CITY STAR LOFTS располагается в полностью реконструированном историческом здании – памятнике культуры Риги. Это небольшой, но красивый и высококачественный жилой проект с 5-ю апартаментами и офисом на первом этаже. Изначально скромный, но уютный домик был построен в начале 20-го века как часть старой фабрики, где жили владельцы и работники производства. . Сегодня же, после полноценной реконструкции, CITY STAR LOFTS предлагает вашему вниманию 5 современных апартаментов с эксклюзивным дизайном и всеми удобствами. Качество гарантировано лучшими материалами на рынке. Две просторные квартиры: 2 спальни, площадь 61 м2 Две более компактные квартиры: 1 спальня, площадь 55,6 м2 Верхний этаж занимает уютная и просторная мансардная квартира стильного дизайна на две спальни. Общая площадь составляет около 130 м2. Проект находится на этапе строительства. Расположение Тихая и спокойная улица Цесу находится в центре Риги, рядом с главной улицей города – Бривибас. Прекрасно развитая инфраструктура, удобное транспортное движение, целый ряд достопримечательностей в шаговой доступности – все это в совокупности превращает данную территорию в прекрасное место для жилья и удачный объект инвестиций.
Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Медянка, Россия
от
€600,000
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
Подбираете комфортное жилье для аренды в Риге? Обратите внимание на квартиры с дизайнерским ремонтом в апарт-отеле «Ventspils Loft», который расположен в 3 км от центра города и в 5 км от аэропорта Рига. Это отличное решение, если за приемлемую цену вы хотите получить все преимущества проживания в отдельной квартире и комплекс гостиничных услуг. В апарт-отеле возможна аренда квартиры на длительный срок или съем жилья на месяц. Почему стоит арендовать квартиру в апарт-отеле «Ventspils Loft»? Квартиры такого плана, как правило, на 20 % дешевле, чем аналоги в многоквартирных домах. Это идеальный вариант квартиры для студентов – в непосредственной близости расположен Латвийский университет, Рижский университет имени Страдыня, Рижский технический университет и Высшая школа бизнеса, искусств и технологий "RISEBA". Рядом расположен аэропорт Рига, поэтому услугами апарт-отеля часто пользуются его сотрудники, пилоты и стюардессы компании AirBaltic. Комплекс расположен в непосредственной близости от ЖК «Panorama Plaza» и крупного торгового центра «Spicе» с ресторанами, спортклубами и супермаркетами. У апарт-отеля расположена собственная охраняемая стоянка для автомобилей с системой видеонаблюдения, также рядом находится остановка общественного транспорта. Не пропустите возможность снять квартиру в апарт-отеле Риги по приятной цене.
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Медянка, Россия
от
€255
Сдача в: 2004
Агентство: REALAT real estate
Kalpaka Park Residence KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта — первый профессиональный латышский архитектор Я.Ф.Бауманис. В 2004 году было закончена реставрация старого здания и строительство нового крыла здания. Сейчас в здании 34 квартиры и офисы. В здании работают администраторы (Concierge), а также предлагается целый набор услуг для удобств и комфорта арендаторов дома. В этом прекрасном здании сдаются квартиры и офисы. Общая арендуемая площадь здания — 2 976 м2.
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Медянка, Россия
от
€250
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Lāčplēša iela 18 1906. Иоанн Ольха Одним из первых зданий в Риге в вертикальном модерн форма языка, особенностей фасада в архитектуре. Фасад украшен изысканным ornamentāliem рельефах. Zelmiņus гребни выразительные фигуральные композиции зданий югендстиля в декоративной отделке распределенных женщины и мужчины figurālo группы.
Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Медянка, Россия
от
€158,308
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Стены в аренду дом, построенный в 1911 году.году, архитектор Паулс Mandelštams.
Многоквартирный жилой дом Brīvības iela 100
Многоквартирный жилой дом Brīvības iela 100
Медянка, Россия
от
€222,222
Сдача в: 1910
Агентство: REALAT real estate
В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 100 (х этажные дом), построенный в 1895 году.г., архитектор Г. Krons и в аренду дом с магазином на улице Бривибас нет. 100 (пятиэтажное дом), построенный в 1910 году.г., архитектор К. Ю. Фелско, бывший промышленник Хейнрихом Gābes (Gaabe) имущества. В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 102 построен в 1902 году.г., архитектор техник I. Devendruss; бывший Radvila дом, 30. в конце владелец Янис Петух u. c. [источник: R. Zalcmanis "Неизвестная Рига"].
Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Медянка, Россия
от
€180,000
Сдача в: 2003
Агентство: REALAT real estate
Офисный и жилой дом с кинотеатром(в 1933 году.-1935.) arh. Альфред Карр, Курт Betge, реконструирован в 2003 году.год, arh. Висвалдис Сарма, Иоанн Норде. Бывший широкоформатный кинотеатр «Айна». Зрителей в зале было 547 мест. “Kanonisks” функционализм образец. Многофункциональная здание располагается на узкой Старой улице. С окружающей исторической застройкой kontrastējošais объем, однако, хорошо вписывается в экологических условий, перекликаясь с рядом существующих Латышский Акций банка здание (улицы Калькю № 13). Фасад центральной части освещаются с iestiklotiem лестничных erkeriem заблокированные балконом ленты. В отделке фасада используется искусственный камень, плиты.
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Многоквартирный жилой дом Old Captain
Ординский муниципальный округ, Россия
Сдача в: 2007
Агентство: REALAT real estate
Инфраструктура всего комплекса - это безукоризненый сервис обслуживания гостей, и совмещение отдыха и работы - все здания комплекса оборудованы с новейшими технологиями. Человек, который остается в нашей гостинице, не будет оторван от цивилизации города, но в то же время тяжело полностью оценить отдых в городском лихорадочном ритме жизни. Впечатление оставляют также прогулки по мощенным дорожкам, которые освещает .лампы стиля 19 века , дыхание свежего воздуха, и потом будет исключительно приятными отдохнуть в сопровождении живой музыки и в ресторане оценить еду, которая удовлетворит вкус любого гостя, утонченную нашим шефом. Комплекс ''Old Captain'' предлагает вам услуги всевозможного вида - Банкеты, торжества, обслуживание корпоративных балов; зал тренажеров с тренажерами итальянской фирмы TechnoGym; услуги яхт и катеров; частные и чартерные рейсы; массажист, услуги косметолога; барбекю, шашлык; на первом этаже рецепшена находится центр бизнеса - послание факсов, копирование документов и распечатки, услуги электронной почты и интернета; врач по вызову;персонал,говорящий на нескольких языках; встреча в аэропорту за счёт гостиницы; услуги экскурсии и гида; клуб гольфа -в 5 минутном расстоянии; боулинг - 2 минутном расстоянии; верховая езда - 5 минутном в расстоянии; аквапарк в 10 минутном расстоянии. Место нахождения : К комплексу можно очень удобно подъехать со всех сторон. Комплекс находится Рижском районе, Марупе, между шоссе Юрмалы и дорогой Стипниеку.
Многоквартирный жилой дом Улица Смилшу 8
Многоквартирный жилой дом Улица Смилшу 8
Медянка, Россия
от
€945
Сдача в: 2003
Агентство: REALAT real estate
Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади. Техническая информация: 6-этажное офисное здание Первый этаж построен торговых площадей потребностями В здании есть лифт Каждый офис закрыт на кодовый замок Кодовый замок на вход в офисное здание Круглосуточное видео наблюдение и сигнализация Офисы доступны меблированные по необходимости Доступны все необходимые мебель Площадь помещений от 100m2 Отделка: Офисы расположены в реновированном довоенном доме В офисных помещениях и в подъезде произведен капитальный ремонт Место нахождения: Расположен в сердце Риги - в старой риге рядом с домской площадью Большой поток пешеходов 250 м на расстоянии просторная автостоянка на территории Цена: Цена от 7 Евро/м2 Минимальный офисы срок аренды составляет 1 год. Если наняли только на один год, цена от 9 Евро/м2
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