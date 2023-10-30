Октябрьский городской округ, Россия

от €9,000

NP Jelgavas Business Park - один из крупнейших реконструированных индустриальных парков Латвии общей площадью 23 га и арендуемой площадью более 70 000 м2. Индустриальный парк расположен на исторической территории автомобильной компании RAF (Rīgas Automotive fabrika), которая на протяжении многих лет была одним из важнейших промышленных объектов в народном хозяйстве страны, поэтому бизнес-парк NP Jelgavas особенно подходит для производства с энергоснабжением высокой мощности и предлагает обширные производственные площади. Стратегически выгодное место для бизнеса-город Елгава-один из промышленных центров Латвии, с высокоразвитой инфраструктурой и давними производственными традициями. Широкие возможности для привлечения квалифицированной рабочей силы и быстрого роста компании. В бизнес-парке НП Елгава можно арендовать производственные помещения, складские и офисные помещения.