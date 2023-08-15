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Квартиры в новостройках в Балтачевский район

Приволжский федеральный округ
20
Пермский край
20
Ординский муниципальный округ
19
Центральный федеральный округ
34
Северо-Западный федеральный округ
23
Москва
22
Калининградская область
23
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