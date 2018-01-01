Недвижимость Matīsa iela 29

Застройщик предлагает новый реновированный проект в центре Риги - на улице Матиса, 29.
Собственность состоит из 18 квартир, расположенных в 5-этажном фасадном здании и 3-этажном дворовом здании.
Доступны 2-5 комнатные квартиры площадью от 49,41 до 121,2 м2.
Возможно также дополнительно приобрести кладовые и парковочные места во дворе с навесом или без него.
Планируемые работы в рамках проекта включают в себя:
Разделение собственности на квартирное владение;
Замена крыши;
Восстановление фасадов зданий;
Реновацию лестничных клеток;
Замену системы отопления;
Установку счетчиков тепловой энергии;
Замену входных дверей в здания;
Замену наружных дверей квартир;
Замену сточного подъема;
Замену подъема холодной воды;
Установку горячего водоснабжения;
Замену электрических установок;
Благоустройство двора;
Создание парковочных мест;
Реновацию подвальных помещений и обустройство кладовых;
Фасадное здание на улице Матиса, 29 было построено в 1935 году по проекту архитектора Теодорса Хермановскиса. Архитектурное наследие Т. Хермановскиса имеет большое значение в истории латвийской архитектуры. Архитектор известен как основатель функционалистского стиля и внесший идеи немецкой школы функционального дизайна Баухаус. Здание было построено в функционалистском стиле как кирпичный арендный дом с магазинами на первом этаже, и оно сохранило свой первоначальный объем и фасадную архитектуру до наших дней.
Новые квартиры в современном жилом комплексе в Риге
Новый проект квартир в Риге, по улице Яуна Межапарка 32 — это малоэтажное жилое здание премиум класса, которое является частью уникального проекта по застройке недвижимого имущества «Mežaparka Rezidences». В рамках проекта на площади 31га идет строительство комплекса жилых помещений с квартирами и апартаментами, а также частными и рядовыми домами. Строительные работы по адресу ул. Яуна Межапарка 32 завершатся в октябре 2020 года, покупателям будет предложено приобрести 12 новых квартир с частными террасами. Архитектором нового проекта квартир стал обладатель нескольких почетных наград Гатис Дидрихсонс. Дизайн жилого здания совмещает современные и функциональные решения, которые обеспечивают надежную, удобную и соответствующую современным требованиям жилую среду в действительно уникальном окружении. Новый проект квартир «Mežaparka Rezidences» находится вблизи исторической территории Межапарка, предлагая возможность купить жилье в одной из самых зеленых и тихих частей Межапарка, рядом с улицей Клайпедас.
Новые проекты квартир для ценителей современного жилья
Новые квартиры в проекте «Mežaparka Rezidences» предлагают комбинацию атмосферы Межапарка и высококачественного дизайна для ценителей современного жилья. Жилое здание на ул. Яуна Межапарка 32 предлагает 12 квартир с планировкой от 2 до 4 комнат, которые отлично подойдут для жизни в большом городе. Все квартиры на ул. Яуна Межапарка 32 – площадью от 47 до 147 кв.м. – имеют двустороннюю ориентацию и частное наружное пространство – террасу или балкон. Квартиры в новом проекте доступны с полной отделкой из современных, высококачественных отделочных материалов. К тому же владельцы новых квартир могут приобрести складское помещение, а также парковочное место на надземной парковке. Хотите узнать больше о квартирном здании на ул. Яуна Межапарка 32, планировке квартир и возможностях отделки? Узнайте все самое важное в информативном буклете здания!
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КЛАССА А "ЮЖНЫЕ ВОРОТА" НА УЛИЦЕ РЕЗЕКНЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И АДАПТИРУЕМЫМИ К РАЗЛИЧНЫМ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЯМ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НО И ВЫГОДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ, ДО КОТОРОГО ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ СО ВСЕХ СТОРОН РИГИ.
На территории площадью четыре гектара расположены офисные и складские помещения, а также производственные и торговые помещения.
Все здания в "Южных воротах" построены с соблюдением принципов энергоэффективности и тем самым снижают затраты арендаторов. Они оснащены современными коммуникациями и телекоммуникациями для удовлетворения всех требований компаний. Здесь есть высокопрочные бетонные полы с грузоподъемностью пять тонн на квадратный метр, подходящие для производственных предприятий. В помещениях площадью 300-2500 квадратных метров есть место как для малого бизнеса, так и для грандиозных проектов.
PARK ALLEY
Место и среда
Инновационный и современный жилой квартал расположен на ул. Пулквиежа Бриежа 35 – в историческом центре города, который включен в список мест мирового культурного и природного наследия UNESCO. Главная ценность Park Alley – это человек. Продуманная инфраструктура и место расположения здания обеспечивает покой, безопасность и экономию времени.
Улица Пулквиежа Бриежа расположена в Зиемельском районе Риги, с южной стороны района Петерсалы - Андрейсалы. Его окружает тихий центр города, а в нескольких минутах ходьбы - Вецрига и район порта. Удобная транспортная инфраструктура для доступа к основным узлам городского сообщения и мостам, школам и детским садам.
Дом
Построенный в традициях застройки исторического центра Риги жилой дом. Для уличного фасада характерна смешанная композиция оконных проемов, эркеры и мансардные конструкции крыши, которые типичны для застройки начала XX века. Для внутреннего фасада характерна типичная для пригорода лаконичность, чтобы создать гармоничный фон для наполненного зеленью двора. В каждой квартире - терраса или балкон.
Вход в дом со стороны внутреннего двора и автостоянки.
Лестничные помещения с лифтом, 100 квартир, 7 этажей.
86 стандартных мест автостоянки, 2 места автостоянки для людей с нарушениями движения, 34 места велостоянки.
Квартиры площадью от 57м2 до 203м2. Стоимость апартаментов от 162 000 € до 336 000 €.
Отделка помещений и дизайн
Лаконичные формы, теплые цвета и гармония природных материалов – стиль, от которого не устаешь. Дизайн здания отражает уют, солнечный свет и энергию дерева.завершенная отделка, центральное (городское) отопление, центральная канализация, центральное водоснабжение.