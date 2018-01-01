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Недвижимость Bertrand kvartāls

Медянка, Россия
от
€141,625
;
50
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О комплексе

Проект BERTRAND QUARTER на улице А. Чака 123 является полностью отреставрированным пятиэтажным зданием, спроектированным архитектором Е. Якобсонсом в 1930 году. Пятиэтажное кирпичное здание является свидетельством функционалистской архитектуры 1930-х годов, отраженной в архитектурных особенностях главного фасада и его характерном аскетичном декоративном оформлении. ОБ АПАРТАМЕНТАХ Полностью отреставрированное пятиэтажное здание предлагает 16 уютных двух- и трехкомнатных апартаментов площадью от 51,5 кв.м до 64,8 кв.м. Также имеются коммерческие помещения с большими витринами, выходящими на улицу А. Чака, площадью 76 кв.м и 108 кв.м. Апартаменты имеют продуманную и функциональную планировку, обеспечивающую комфорт для жителей и соответствующую всем современным требованиям к жизни. Здание отреставрировано с использованием высококачественных отделочных материалов, эффективных технических и инженерных решений. Апартаменты отличаются высоким качеством ремонта и материалов, комфортом, отличной звукоизоляцией и приятным внутренним микроклиматом. Все апартаменты оснащены качественной полной внутренней отделкой. Для создания подходящего и вкусного интерьера в вашей квартире доступны услуги дизайнера. Стены, полы и деревянные внутренние двери оснащены улучшенной звукоизоляцией. В комнатах установлены качественные деревянные полы Tarkett, а высота потолков составляет 2,80 метра. В ванных комнатах установлены теплые полы, электрические полотенцесушители, зеркала, ванны из каменной смолы, светлые плитки и сантехника высокого качества Laufen и Villaroy Bosch. В апартаментах
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Недвижимость Bertrand kvartāls
Медянка, Россия
от
€141,625
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