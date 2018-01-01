Недвижимость Bertrand kvartāls

Проект BERTRAND QUARTER на улице А. Чака 123 является полностью отреставрированным пятиэтажным зданием, спроектированным архитектором Е. Якобсонсом в 1930 году. Пятиэтажное кирпичное здание является свидетельством функционалистской архитектуры 1930-х годов, отраженной в архитектурных особенностях главного фасада и его характерном аскетичном декоративном оформлении.
ОБ АПАРТАМЕНТАХ
Полностью отреставрированное пятиэтажное здание предлагает 16 уютных двух- и трехкомнатных апартаментов площадью от 51,5 кв.м до 64,8 кв.м. Также имеются коммерческие помещения с большими витринами, выходящими на улицу А. Чака, площадью 76 кв.м и 108 кв.м.
Апартаменты имеют продуманную и функциональную планировку, обеспечивающую комфорт для жителей и соответствующую всем современным требованиям к жизни.
Здание отреставрировано с использованием высококачественных отделочных материалов, эффективных технических и инженерных решений. Апартаменты отличаются высоким качеством ремонта и материалов, комфортом, отличной звукоизоляцией и приятным внутренним микроклиматом.
Все апартаменты оснащены качественной полной внутренней отделкой. Для создания подходящего и вкусного интерьера в вашей квартире доступны услуги дизайнера.
Стены, полы и деревянные внутренние двери оснащены улучшенной звукоизоляцией. В комнатах установлены качественные деревянные полы Tarkett, а высота потолков составляет 2,80 метра.
В ванных комнатах установлены теплые полы, электрические полотенцесушители, зеркала, ванны из каменной смолы, светлые плитки и сантехника высокого качества Laufen и Villaroy Bosch.
В апартаментах
City Home
От 48 000 EUR (ежемесячный платеж по кредиту от 161.21* EUR)
От 24 до 106 m2 | Улица Миера, 103, Рига
Цель проекта – предложить высококачественную, но доступную среду для каждого, кто хочет создать место, где можно жить, отдыхать и работать – сохранив все удобства, предоставляемые центром города. В проекте 68 однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, а также 26 наземных парковок и 63 помещения для хранения.
В строительстве многоквартирного жилого комплекса используются только качественные материалы, что гарантирует достаточно толстые стены, чтобы по ночам всегда спать спокойно и не мерзнуть даже зимой.
Резервируя квартиру на первом этапе строительства проекта, Вы можете выбрать отделочные материалы квартиры из предлагаемого Interbaltija ассортимента.
Один из самых технически продвинутых офисных, производственных и торговых комплексов в Риге. Объект класса "А" значительно вырос за 15 лет и сейчас занимает площадь в 5 гектаров.
Балтийский индустриальный парк расположен в Дарзциемсе, недалеко от южного городского моста (Диенвиду). Общая площадь зданий составляет 60 000 квадратных метров. Большая часть (40 000 квадратных метров) отведена под склады, на 10 000 квадратных метрах расположены офисы, а оставшиеся 10 000 квадратных метров занимают торговые площади. Все здания соответствуют потребностям своих инновационных арендаторов: они энергоэффективны, оснащены первоклассными коммуникациями и круглосуточной охраной. B&B Tools Latvia, BE Group, Selecta, Anitra, Besecke, Sika, Manitou Nordics, Hansab и многие другие латвийские и международные компании входят в число арендаторов Балтийского индустриального парка.
VGP парк Кекава
В стратегически выгодном месте-у автомагистралей A7 (Via Baltica) и A5 (Рижская кольцевая дорога).
Доступ:
- прямой съезд/съезд на шоссе;
- отличный доступ к основным дорогам;
- очень высокие стандарты строительства;
- удобный доступ к центру Риги.
Производственные мощности и поставщики услуг:
- достаточная рабочая сила доступна;
- предложение готовых помещений в соответствии с требованиями заказчика;
- доступна вся инфраструктура.