Недвижимость Raņķa Dambis 31

Красивое здание Ranki Dambis 31 было спроектировано известным рижским архитектором Вильгельмом Хофманисом. Здание построено 20. начало века и характеризуется средствами художественной выразительности в стиле модерн, появляющимися в декоративном оформлении фасадов здания.
Здание будет полностью отремонтировано, но квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. Простор и яркость квартир составляют большие окна, а также характерная для исторических зданий высота потолков-3,5 м.
В рамках реконструкции здания будет полностью обновлен его великолепный фасад и установлено новое фасадное освещение, а также установлены исторические деревянные окна с высоким коэффициентом теплопередачи и звукоизоляцией, что сделает здание еще более выразительным. На чердаке будут проведены работы по утеплению, а кровля будет покрыта защитным слоем. В свою очередь, внутри здания будут построены новые инженерные сети (водоснабжение и канализация, отопительные сети, электропроводка), будет построен новый тепловой узел и новые вентиляционные каналы с индивидуальной системой рекуперации для каждой квартиры. Вокруг здания будет закрыта благоустроенная территория, где можно будет припарковать автомобили и велосипеды, а для дополнительной безопасности будет установлена новая система видеонаблюдения.
Обновилась, отремонтированный жилой комплекс Viesturdārzā.
Здание восстановлено по историческим чертежам, при сохранении того времени архитектуры.
В строительстве использованы современные материалы и технологии. В комплексе есть охрана и видео наблюдение. Подземный паркинг.
Здание находится в Рижском парке Viesturdārzā.
Исторические данные: XIX-XX века здание было генерал-губернатора Риги дача.
Этажей: 2
Квартир: 8
Срок сдачи в эксплуатацию: 2014. год.
Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья.
Дополнительная информация
Здание на ул.Brivības 91 полностью отремонтировано и квартал B91 планируется развивать в несколько этапов.
+ Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, со встроенной кухней и бытовой техникой и со встроенными шкафами.
+ Перед покупкой квартиру можно полностью обставить мебелью.
+ В каждой квартире индивидуальный счетчик тепла.
+ В доме установлен новый современный лифт.
+ В самом сердце Риги - Наслаждайтесь прогулками в парке, шопингом или встречей с друзьями в одном из уютных рижских ресторанов.
Недвижимость с историей - Здание по адресу ул. Бривибас 91 построил в 1912 году знаменитый латвийский архитектор Эйжен Лаубе.
Квартира на Бривибас 91 — это отличный выбор для молодых, независимых, успешных горожан, любящих жизнь и стремящихся взять от нее по максимуму.
Расположение - В шаговой доступности находятся многочисленные кафе, клубы, рестораны и магазины, а также популярная среди молодежи улица Миера.
Кроме этого, поблизости — торговые центры и медицинские учреждения.
55 га. Отличное место для вашего логистического и промышленного строительства. Земля с развитой инфраструктурой.
ЛОГИСТИКА
Идеальное расположение на A5/A8, а также встроенная инфраструктура и сети бытовой канализации делают DOMMO PARK идеальным для логистических операций, распределительных центров и / или региональных узлов цепочки поставок.
ЦЕНТРЫ НАПОЛНЕНИЯ
DommoPark-правильный выбор для тех, кто ищет огромное развитие региональных центров обработки/распределения и центров выполнения заказов, обслуживающих такие компании электронной коммерции, как Amazon, Jingdong, Alibaba, eBay, Rakuten, B2W, Zalando и другие.
ПРОИЗВОДСТВО
DommoPark приветствует тяжелое и легкое производство, испытательный/ремонтный центр R&D со встроенными офисными помещениями и складами.