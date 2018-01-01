Недвижимость B91 Kvartāls

Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья.
Апартаменты с видом на Старый город и Даугаву
Резиденция Хоффманн на улице Кугю 13 - один из самых значительных домов Риги, спроектированный известным латвийским архитектором-техником Вильгельмом Хофманисом (1869–1945) и построенный в отчетливых формах неоренессанса. Уникальное месторасположение открывает вид на панораму Старого города, что позволит вам почувствовать себя частью сердца Риги, а спокойные воды Даугавы усмирят будоражащие мысли после напряженного дня.
Дополнительная информация
Резиденция Хоффманн воплощает в себе особое, вдохновляющее состояние покоя, обеспечиваемого комфортом и окружающей средой, соответствующей современным стандартам. Это место с уникальным видом, где мысли плывут, как яхта по Даугаве теплым летним днем.
Проект был начат в сентябре 2019 года, а завершение строительства ожидается в 2021 году. Развитие проекта предполагает реконструкцию здания, построенного в стиле эклектики в начале 20 века. Резиденция Хоффманн - это 5-этажное здание с большой территорией отчуждения, которое разделено на 50 уютных апартаментов, 8 лофтов и 7 эксклюзивных апартаментов-пентхаусов. В подвале будет 6 частных гаражей.
Целью данного проекта развития является сохранение исторической ценности здания, одновременно модернизируя его с помощью эффективных инженерных решений. Комфортабельные 1-4 комнатные квартиры с высокими потолками, с видом на Даугаву или во двор, находятся всего в 5 минутах ходьбы от центра города.
Несмотря на небольшую удаленность от Старого города и центра города, район, в котором расположен проект, имеет удобную и развитую инфраструктуру - удобный общественный транспорт, Национальная библиотека Латвии, несколько парков и зеленых зон для прогулок или занятий спортом на открытом воздухе, шоппинг облегчит удобная близость к магазинам и торговым центрам. Для семей с детьми рядом с Резиденцией Хоффманн расположены дошкольные центры, детские сады и школы.
Складской центр Ķīpsala предлагает арендовать холодные и отапливаемые склады, офисы класса Б, помещения для оптовой и розничной торговли, а также асфальтированную территорию. Местонахождение в непосредственной близости от берега Даугавы позволяет нам предлагать также зимнее хранение яхт и катеров – как под открытым небом, так и в соответствующих ангарах.
Уже в XVII веке, когда еще только начиналась история Кипсалы, склады на острове играли важную роль. Упоминания о них встречаются в исторических хрониках острова и в последующие века. Продолжая традиции, сегодня мы предлагаем на нашей заасфальтированной территории площадью свыше 3 га аренду холодных и обогреваемых складов площадью от 55 м2. Помещения складов на Кипсале отличаются выгодным географическим положением, которое одинаково удобно как для автомобильного, так и для водного транспорта, а также находятся в пределах прямой досягаемости от центра города, порта, центрального железнодорожного вокзала и аэропорта RIX.
Проект расположен в центре Кливерсала, между жилыми зданиями и зеленой зоной. Площадь проекта огорожена, озеленена, есть небольшая детская игровая площадка. Место расположено между важными улицами и недалеко от Каменного моста. Национальная библиотека Латвии находится в 5 минутах ходьбы от дома, а до Старой Риги - 5 минут езды на машине или на общественном транспорте. В 200 метрах расположен небольшой местный магазин, рядом с парком Узварас и плотиной АБ Даугава.
Стены и потолок - окрашены, пол - паркет из натурального дерева. В ванной комнате есть полы с подогревом, фирменная сантехника Vitra, стены в ванной комнате - керамическая плитка IBERO испанской компании, на полах итальянской керамической плитки Ceramica Sadon. Все апартаменты оснащены домофоном, сигнализацией и системой противопожарной защиты. Каждая квартира имеет свой собственный счетчик воды и тепла, в доме есть собственное газовое отопление. Проект управляется разработчиком проекта. На лестнице есть лифт, место для хранения велосипедов под куполом.