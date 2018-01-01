Недвижимость B91 Kvartāls

Медянка, Россия

Сдача в: 2021

Апартаменты с видом на Старый город и Даугаву Резиденция Хоффманн на улице Кугю 13 - один из самых значительных домов Риги, спроектированный известным латвийским архитектором-техником Вильгельмом Хофманисом (1869–1945) и построенный в отчетливых формах неоренессанса. Уникальное месторасположение открывает вид на панораму Старого города, что позволит вам почувствовать себя частью сердца Риги, а спокойные воды Даугавы усмирят будоражащие мысли после напряженного дня. Дополнительная информация Резиденция Хоффманн воплощает в себе особое, вдохновляющее состояние покоя, обеспечиваемого комфортом и окружающей средой, соответствующей современным стандартам. Это место с уникальным видом, где мысли плывут, как яхта по Даугаве теплым летним днем. Проект был начат в сентябре 2019 года, а завершение строительства ожидается в 2021 году. Развитие проекта предполагает реконструкцию здания, построенного в стиле эклектики в начале 20 века. Резиденция Хоффманн - это 5-этажное здание с большой территорией отчуждения, которое разделено на 50 уютных апартаментов, 8 лофтов и 7 эксклюзивных апартаментов-пентхаусов. В подвале будет 6 частных гаражей. Целью данного проекта развития является сохранение исторической ценности здания, одновременно модернизируя его с помощью эффективных инженерных решений. Комфортабельные 1-4 комнатные квартиры с высокими потолками, с видом на Даугаву или во двор, находятся всего в 5 минутах ходьбы от центра города. Несмотря на небольшую удаленность от Старого города и центра города, район, в котором расположен проект, имеет удобную и развитую инфраструктуру - удобный общественный транспорт, Национальная библиотека Латвии, несколько парков и зеленых зон для прогулок или занятий спортом на открытом воздухе, шоппинг облегчит удобная близость к магазинам и торговым центрам. Для семей с детьми рядом с Резиденцией Хоффманн расположены дошкольные центры, детские сады и школы.