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Forštate biroji

Медянка, Россия
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О комплексе

Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу. Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для сотрудников вашего бизнеса и партнеров. Небольшое, но частное офисное здание обеспечит вас всем необходимым для вашего бизнеса. Проект здания реализован таким образом, что каждый офис имеет свой собственный индивидуальный вход в офисные помещения.
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия
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Forštate biroji
Медянка, Россия
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Бизнес-центр Panorama Plaza
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Частью жилого комплекса Panorama Residence является также офисный и торговый центр Panorama Plaza, расположенные на одной из сторон центральной магистрали, связывающей Юрмалу и центр города. Среди множества арендаторов есть как финансовые организации, так и медицинские, торговые и сервисные компании, что делает центр популярным среди посетителей. Также, как и все наши остальные проекты, общий дизайн комплекса гармонично вписан в окружающий ландшафт. Общая площадь комплекса составляет свыше 7,700 кв.м. На первом этаже разместились кафе и торговые площади, второй, третий и четвёртый этаж заняты офисами. Также есть подземная и наземная парковки, со 136 парковочными местами.
Бизнес-центр Kalpaka 7
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Агентство: REALAT real estate
KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта – первый профессиональный латышский архитектор Я.Ф.Бауманис. В 2004 году было закончена реставрация старого здания и строительство нового крыла здания. Сейчас в здании 34 квартиры и офисы. В здании работают администраторы (Concierge), а также предлагается целый набор услуг для удобств и комфорта арендаторов дома.
Бизнес-центр Place 11
Бизнес-центр Place 11
Медянка, Россия
Сдача в: 2016
Агентство: REALAT real estate
PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши. Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного развития бизнеса. Располагая просторной парковкой, мы заботимся о том, чтобы каждый клиент и гость получил свое парковочное место, уделяя особое внимание велосипедистам, которые могут пользоваться выделенной парковкой, личными запирающимися шкафчиками и удобными душевыми кабинами. Биоклиматический фасад позволяет оптимальному количеству дневного света проникать на каждое рабочее место, предотвращая при этом чрезмерное пребывание работников на солнце. Свежий воздух обеспечивается окнами, которые можно открыть в каждой комнате.
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