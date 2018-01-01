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DĀRZCIEMA BIROJI

Медянка, Россия
от
€126
;
9
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О комплексе

Комплекс офисных и коммерческих помещений класса В занимает площадь 5800 квадратных метров и расположен на трех этажах. "Офисы Дарзциемса" располагают 95 помещениями различной площади, а также 155 парковочными местами. До комплекса легко добраться не только на частном, но и на общественном транспорте, как из центра города, так и из ближайших районов.
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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DĀRZCIEMA BIROJI
Медянка, Россия
от
€126
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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