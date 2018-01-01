DĀRZCIEMA BIROJI

Комплекс офисных и коммерческих помещений класса В занимает площадь 5800 квадратных метров и расположен на трех этажах. "Офисы Дарзциемса" располагают 95 помещениями различной площади, а также 155 парковочными местами. До комплекса легко добраться не только на частном, но и на общественном транспорте, как из центра города, так и из ближайших районов.
Офисы класса «А» с панорамными окнами из прочного и сверхпрозрачного стекла и современными инженерными решениями создают все условия для максимально комфортного и успешного ведения бизнеса.
Воспользуйтесь одним из семи скоростных лифтов, чтобы почувствовать себя на высоте или станьте центром притяжения городской среды, распахнув двери в созданный вокруг комплекса городской парк с площадками и местами для отдыха.
Локация
Рига является одним из крупнейших городов на всем побережье Балтийского моря с населением более 1,1 млн. человек и крупнейшим городом в странах Балтии. Сегодня этот старинный город, основанный в 1201 году, признан ЮНЕСКО объектом мирового наследия.
Со времен Средневековья страны Балтии, расположенные между Европой и Россией, способствуют развитию деловых, торговых и культурных связей между Востоком и Западом, занимая превосходное стратегическое положение на берегу моря.
Конференц-центр
Место для проведения мероприятий
и бальный зал
Коворкинг
Рестораны и кафе
Фитнес-центр и Спа
Открытые террасы
Парк и зона отдыха с возможностями
для занятий спортом
Детская площадка
Салон красоты и барбершоп
Магазин цветов и подарков
Услуги консьержа
Подземный паркинг
Valet паркинг
PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши.
Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного развития бизнеса.
Располагая просторной парковкой, мы заботимся о том, чтобы каждый клиент и гость получил свое парковочное место, уделяя особое внимание велосипедистам, которые могут пользоваться выделенной парковкой, личными запирающимися шкафчиками и удобными душевыми кабинами.
Биоклиматический фасад позволяет оптимальному количеству дневного света проникать на каждое рабочее место, предотвращая при этом чрезмерное пребывание работников на солнце. Свежий воздух обеспечивается окнами, которые можно открыть в каждой комнате.
Rietumu Capital Centre
АО Rietumu Banka - один из крупнейших банков балтийского региона, который специализируется на обслуживании крупных предприятий и состоятельных частных лиц. Центральное бюро АО Rietumu Banka - Rietumu Capital Centre – один из современнейших деловых центров в Балтии, за которое архитектурное бюро Zenico projekts в 2010 году получило ежегодную архитектурную награду Риги. Это высотное здание – первый в Латвии бизнес-комплекс высшей категории, или класса A+++. Rietumu Capital Centre состоит из трех сообщающихся башен разной высоты и крытой многоэтажной стоянки. На крыше здания имеется вертолетная площадка и просторная терраса с зеленой зоной.