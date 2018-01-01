Недвижимость Manufaktūra

Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта.
Предлагаемые помещения подходят для тех, кто ищет помещения для офисных нужд, а также для предпринимателей, которые планируют начать производство, продавать товары или хранить их на складе.
Арендная плата определяется в зависимости от основного назначения помещения и необходимости индивидуализации помещения.
Доступная площадь составляет от 10 м2 до 2 500 м2 и более. Общая площадь недвижимости 32 000 м2. Уникальные помещения доступны с отдельным входом на втором этаже.
В красивейшей части тихого центра Риги, в окружении жемчужин Югентстиля, занесенных в культурный фонд UNESCO, возводится здание TAL RESIDENCE – будущий памятник архитектуры XXI века. Исключительность месторасположения и архитектурных решений, подземный паркинг – это уникальные преимущества проекта.
Современная архитектура здания с ее открытостью и прозрачностью позволяет жителям дома из панорамных окон и с просторных террас наслаждаться изумительными видами на исторические здания квартала.
TAL RESIDENCE – дань уважения великому гению, шахматисту, рижанину - Михаилу Талю, традициям и истории города Риги.
Авантюризм, бескомпромиссность в принятии решений, неиссякаемый оптимизм и энергия, которые сопровождали Михаила Таля на его жизненном пути, стали источником вдохновения для создателей TAL RESIDENCE и нашли отражение в архитектурных решениях.
Ультра-энергоэффективные помещения;
„Built to Suit” - все помещения могут быть адаптированы под нужды Клиента (планировка, количество доков, рампы, количество санузлов и т. д.);
Превосходное место нахождения - территория Парка граничит с Международным аэропортом „Рига”. Рядом общественный транспорт (автобусная остановка всего в 500 м). До центра Риги 15 минут;
SMART LED СЕНСОРНЫЕ светильники – программируемые, диммируемые, управляемые с iPad, на 30 % энергоэффективнее LED, на 95 % энергоэффективнее ламп накаливания;
Ветровые турбины и солнечные панели еще больше уменьшат расходы на хозяйственное обслуживание помещений;
Установленный контроль доступа и времени, позволяющий руководству предприятия получать отчет о времени, проведенном каждым сотрудником на работе, и контролировать доступ каждого сотрудника к помещениям;
Бесплатное место для рекламы на фасаде здания.
Проект Mežaparka Rezidences будет охватывать благоустроенную территорию площадью 31 га. При разработке концепции проекта учитывался исторический и природный контекст Межапарка. Продуманная концепция вилл позволяет их хозяевам одновременно оградиться от улицы, но быть открытыми к красивой окружающей среде и двору, который благоустроен с использованием современных технологических возможностей и эстетических ценностей.
Архитектоническое решение каждого здания разработано в учетом рельефа конкретного земельного участка, композиции дюн, рационального использования земельного участка и ориентирования по сторонам света. В ограждении земельных участков используется принцип комбинирования, который предусматривает дополнение заборных конструкций живой изгородью и группами насаждений. Чтобы обеспечить гармоничное включение в естественную среду Межапарка, в архитектуре зданий используются высококачественные современные материалы, благодаря которым сохраняется характерный для района сдержанный стиль.