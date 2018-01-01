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Недвижимость Rolands S warehouses

Медянка, Россия
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О комплексе

Удобный подъезд, охраняемая территория, рампа, своя ж/д ветка, ж/д рампа. SIA “Tālbergs“ акцизные и таможенные помещения находятся в Плявниеках. Rīga, Rencēnu 10A. Организация погрузки/разгрузки габаритных и негабаритных грузов: Сортировка и упаковка грузов; Возможность комплектации грузов приходящих морем и автотранспортом; Хранение негабаритных грузов на своей охраняемой территории; Обработка (перекачка) жидких грузов Аренда площади склада; Охраняемая стоянка грузовых автомобилей Склады оборудованы видеонаблюдением, охраной, рампами, универсальной спецтехникой и удобными подъездными путями. B распоряжении компании имеются складские помещения, на которых осуществляются операции по обрпботке грузов.
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия
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Недвижимость Rolands S warehouses
Медянка, Россия
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Агентство: REALAT real estate
Ультра-энергоэффективные помещения; „Built to Suit” - все помещения могут быть адаптированы под нужды Клиента (планировка, количество доков, рампы, количество санузлов и т. д.); Превосходное место нахождения - территория Парка граничит с Международным аэропортом „Рига”. Рядом общественный транспорт (автобусная остановка всего в 500 м). До центра Риги 15 минут; SMART LED СЕНСОРНЫЕ светильники – программируемые, диммируемые, управляемые с iPad, на 30 % энергоэффективнее LED, на 95 % энергоэффективнее ламп накаливания; Ветровые турбины и солнечные панели еще больше уменьшат расходы на хозяйственное обслуживание помещений; Установленный контроль доступа и времени, позволяющий руководству предприятия получать отчет о времени, проведенном каждым сотрудником на работе, и контролировать доступ каждого сотрудника к помещениям; Бесплатное место для рекламы на фасаде здания.
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Агентство: REALAT real estate
VGP парк Кекава В стратегически выгодном месте-у автомагистралей A7 (Via Baltica) и A5 (Рижская кольцевая дорога). Доступ: - прямой съезд/съезд на шоссе; - отличный доступ к основным дорогам; - очень высокие стандарты строительства; - удобный доступ к центру Риги. Производственные мощности и поставщики услуг: - достаточная рабочая сила доступна; - предложение готовых помещений в соответствии с требованиями заказчика; - доступна вся инфраструктура.
Lindenholma
Lindenholma
Медянка, Россия
от
€200,000
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь премиум-класса. Новый жилой квартал в самом востребованном районе Риги, где вы сможете насладиться идеальным балансом между городской инфраструктурой и зелеными насаждениями, движением и покоем, отличной инфраструктурой. Среда Настоящие дома для вашей жизни. Уникальность Lindenholma заключается в возможности мегаполиса с ощущением частного дома, зеленой окружающей среды и большого частного открытого пространства. Преимущество Lindenholma – четверть без машин. Машины можно оставить на наземной парковке вокруг квартала, а летом будут доступны многоэтажные парковки. Район Lindenholma состоит из 3 пятиэтажных зданий, 1 трехэтажного здания и 2 трехэтажных таунхаусов, предлагающих в общей сложности 197 квартир и 12 апартаментов. Доступны квартиры различной планировки, от студий до просторных квартир с 3 спальнями, а также эксклюзивные апартаменты в городских виллах. Особо хочется выделить квартиры на первом этаже с выходом в сад на заднем дворе. В зеленых дворах Lindenholma растут 102 дерева в возрасте от 20 до 25 лет, а тысячи кустарников, почвопокровных и других растений создают уютную парковую атмосферу. Растительные композиции разработаны таким образом, чтобы сад был изменчив во все времена года. Извилистые дорожки из смеси асфальта и гранитного щебня вьются по зеленым дворам Lindenholma . Они идеально подходят как для неспешных прогулок, так и для катания на велосипеде или роликах. Здесь есть специально оборудованные зоны активного отдыха с 4 игровыми площадками для детей и юношества, уличные тренажеры, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные столы и уютный задний двор для йоги или отдыха. Номер Здесь все готово для проживания. Стандарт Vastint обеспечивает комфортную и безопасную жилую среду, обеспечивая полноценную внутреннюю и внешнюю среду. Каждое решение – от продуманной планировки квартир и отличной звукоизоляции до внутренней отделки и благоустройства – служит комфорту и благополучию жильцов. Квартал Lindenholma предлагает 107 современных квартир для сдачи в аренду, где все готово для проживания – функциональные планировки, встроенные кухни, просторные балконы. Квартиры-студии 47,6 м2 Квартиры с 1 спальней 47,8–60,8 м2 Квартиры с 2 спальнями 67,3–76,1 м2 Квартиры с 3 спальнями 86–90,5 м2 Квартиры с выходом в сад 60,6–90 м2. В том числе сдаются в аренду две трехэтажные городские виллы с 12 апартаментами премиум-класса. 8 функциональных двухэтажных квартир – 2 или 3 спальни, 2 террасы площадью 107,5–121,9 м2 с ощущением настоящего частного дома. По обеим сторонам террасного дома есть просторное личное пространство на свежем воздухе, где можно насладиться солнцем, свежим воздухом и отличной компанией. 4 пентхауса – 2 спальни, кабинет, терраса 94,9–95 м2 на верхних этажах городских вилл открывают великолепный панорамный вид на зеленый ландшафт Марупе. Место нахождения Все уже здесь. В Lindenholma все находится в пределах легкой досягаемости. Kārļa Ulmana gatve легко соединяет квартал с центром Риги, аэропортом и Юрмалой. Но все необходимое для комфортной жизни здесь, в Пардаугаве и Марупе, есть: международные школы и детские сады, современные частные клиники, фитнес-залы и спортивные центры, супермаркеты и пункты обслуживания. Качественный Где стандарты комфорта и жизни равны вашим. Застройщик квартала Lindenholma Vastint — международная компания по недвижимости с более чем 30-летним опытом в сфере строительства и управления жилой, коммерческой и гостиничной недвижимостью. Vastint уделяет особое внимание созданию долгосрочной ценности с помощью социально, экономически и экологически ответственных решений. Каждый проект Vastint не только создает комфортную среду для своих пользователей, но и улучшает среду. Lindenholm был создан в соответствии со стандартом Vastint, международной программой качества и устойчивого развития, реализуемой в каждой стране, где разрабатываются проекты Vastint. Это означает, что в строительстве и отделке использовались только проверенные, экологичные материалы и проверенные решения. По мере того, как Lindenholma и прилегающий к нему Бизнес-Гарден продолжают развиваться, район становится новой частью города, предлагая комфортную среду для жизни, работы и отдыха с отличной инфраструктурой не только для жителей и офисных работников, но также для жителей и гостей.
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