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Недвижимость Kipsala

Медянка, Россия
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О комплексе

Складской центр Ķīpsala предлагает арендовать холодные и отапливаемые склады, офисы класса Б, помещения для оптовой и розничной торговли, а также асфальтированную территорию. Местонахождение в непосредственной близости от берега Даугавы позволяет нам предлагать также зимнее хранение яхт и катеров – как под открытым небом, так и в соответствующих ангарах. Уже в XVII веке, когда еще только начиналась история Кипсалы, склады на острове играли важную роль. Упоминания о них встречаются в исторических хрониках острова и в последующие века. Продолжая традиции, сегодня мы предлагаем на нашей заасфальтированной территории площадью свыше 3 га аренду холодных и обогреваемых складов площадью от 55 м2. Помещения складов на Кипсале отличаются выгодным географическим положением, которое одинаково удобно как для автомобильного, так и для водного транспорта, а также находятся в пределах прямой досягаемости от центра города, порта, центрального железнодорожного вокзала и аэропорта RIX.
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия
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Недвижимость Kipsala
Медянка, Россия
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Другие комплексы
Ezerjugla
Ezerjugla
Медянка, Россия
от
€80,280
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Выбирайте дом у озера Югла с двух, трех и четырехкомнатными квартирами от 44 до 102 м2. Комплекс Ezerjugla граничит с просторным берегом озера Югла, где на площади 2500 м2 планируется оборудовать благоустроенный пляж с кабинками для переодевания. Превосходное транспортное сообщение, удобная инфраструктура и всего полчаса до центра города, а на первых этажах домов для удобства жителей – небольшие коммерческие площади для оказания услуг и торговли. Ваша машина после путешествия отдохнет на одной из 535 наземных или подземных парковок, а хорошо продуманная дорожная инфраструктура и близлежащие остановки общественного транспорта позволят вам легко добраться до любой конечной цели. Квартиры в Ezerjuglа предлагаются с полной отделкой, чтобы жильцы могли заселиться в новый дом без забот. Окна во всех квартирах – из трехкамерных стеклопакетов, а на полу – трехслойный паркет толщиной 13,3 мм с верхним слоем из полуматового дуба Balticwood Oak Cottage толщиной в 2,7 мм. Все двери окрашены в белый цвет, а входные двери облицованы шпоном. Ванные комнаты оборудованы сантехникой Gustavsberg, ваннами Salsa Biston с передней панелью, а также австрийскими смесителями и душевыми кабинами Eisl. Дизайн стен и полов с подогревом, отделанных итальянской плиткой Idea ceramica в светлых легких тонах – настоящий гимн итальянской элегантности. В квартирах, где предусмотрены два санузла, один из них оборудован, а другой подготовлен как гардеробная с подводом воды и канализации. Любителей же спортивного образа жизни ждут более 600 м2 активной спортивной зоны с уличными тренажерами, беговыми дорожками и конструкцией для любителей скейтборда. И своя автостоянка даже для самых маленьких – во многих секциях рядом с лестничными клетками на первом этаже предусмотрены хранилища для колясок.
Tirgoņu iela 11
Tirgoņu iela 11
Медянка, Россия
от
€215,200
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Жилой дом высшего класса в Риге, улица Тиргоню 11, находится в Старой Риге, он полностью реновирован в 2015 году, в ходе которой полностью был сохранен изначальный вид фасада здания, в свою очередь квартиры и помещения магазинов были построены в соответствии со стандартами качества и удобств. Дополнительная информация: Проект квартирного здания на улице Тиргоню 11, находится в историческом центре Риги, вблизи парка. Центр Риги находится на расстоянии всего нескольких минут ходьбы. Рядом находятся уютные кафе и рестораны, театры и кинотеатры. Совсем близко находится изысканный торговый центр "Galerija centrs", Рижская Центральная железно-дорожная станция и международный автовокзал, аэропорт “Rīga” находится в 15 минутах езды. Старая Рига как самая престижная часть города Риги была дополнена квартирами, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и удобств. Для удобства жителей установлен лифт. Спокойствие и тишину Старой Риги дополняет великолепный вид на Церковь Петра, Домскую церковь и ее площадь и Ратушную площадь. Квартиры полностью соответствуют современным функциональным требованиям и имеют продуманную и рациональную планировку. Покупателям предлагается приобрести квартиры с полной внутренней отделкой. В каждой квартире установлены счетчики, показатели которых обслуживающая компания может считать удаленно. Место расположения здания позволяет пешком в течение пяти минут достичь самые важные государственные учреждения и крупные банки, т/ц „Galerija Centrs”, а также любимые рестораны и кафе Старой Риги.
E. Birznieka Upīša iela 10
E. Birznieka Upīša iela 10
Медянка, Россия
от
€72,200
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
продаются kвартиры в отреставрированном здании на улице Эрнеста Бирзниека Упиша 10 Обновленное здание в стиле модерн было построено в начале прошлого века, в 1912 году, по проекту выдающегося архитектора Латвии Мартинса Августа Лукша. Дом во дворе состоит из 33 квартир и 3 офисных помещений. Предлагаем однокомнатную квартиру, двухкомнатные апартаменты, апартаменты с двумя спальнями и 6 двухэтажных апартаментов с мансардой, на последнем этаже с панорамным видом на город. Дом был полностью отремонтирован, в том числе - новое кровельное покрытие, восстановление фасадов, замена промежуточных этажей, полностью отремонтированные коммуникации, новые инженерные сети, новая система вентиляции, новые лифты фирмы Schindler, противопожарные двери в каждой квартире, входная дверь для дверного замка и домофон, высококачественные деревянные окна. Апартаменты продаются с полной меблировкой. Полы выполнены из паркета из дуба или золы. Встроенная кухня с бытовой техникой Bosch и Elektrolux - индукционная плита, холодильник, посудомоечная машина, электрическая духовка, вытяжка и стиральная машина. Используется в немецком стандарте IDEAL для сантехники. Создан новый высокоскоростной оптический интернет и телевизоры, звукоизоляция и изоляция в квартирах, автономные системы газового отопления, обогреватели с термостатами и счетчиками. Доступно для покупки также парковочные места, закрытый, уложенный двор за дополнительную плату. Следуя современным требованиям, будут доступны автостоянки для электромобилей. Дом будет введен в эксплуатацию в марте-апреле 2019 года. Квартиры можно просмотреть и забронировать прямо сейчас!
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