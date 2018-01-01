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Недвижимость VGP Park Kekava

Уинский муниципальный округ, Россия
от
€9,200
;
9
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О комплексе

VGP парк Кекава В стратегически выгодном месте-у автомагистралей A7 (Via Baltica) и A5 (Рижская кольцевая дорога). Доступ: - прямой съезд/съезд на шоссе; - отличный доступ к основным дорогам; - очень высокие стандарты строительства; - удобный доступ к центру Риги. Производственные мощности и поставщики услуг: - достаточная рабочая сила доступна; - предложение готовых помещений в соответствии с требованиями заказчика; - доступна вся инфраструктура.
Местонахождение новостройки
Уинский муниципальный округ, Россия

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Недвижимость VGP Park Kekava
Уинский муниципальный округ, Россия
от
€9,200
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Квартиры продаются в их нынешнем состоянии, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. В квартире сохранились такие аутентичные элементы, как деревянные полы, старые деревянные двери. Ожидается, что комплекс зданий на улице Красотаю 13 будет сдан в эксплуатацию осенью 2022 года. Район Улица Красотаю – тихая и старая улица, которая исторически была частью кварталов Авоту и Гризинькалнс. Ваша собственная улица получил свое название в конце 19 века, связав его с красильщиками ткани. В конце 19 века также было начато строительство улицы. Улица отличается прекрасным расположением, находясь в центре города, но в то же время отделена от основных транспортных и людских потоков. Неподалеку находятся два самых красивых городских парка - Зиедондарзс и Гризинькалнс, предлагающие возможности для отдыха, занятий спортом и присутствие природы в центре города. Парки очень нравятся семьям с детьми, молодежи, занимающейся спортом, а также владельцам домашних животных, которые ценят созданные там зоны для выгула собак. Станьте жителем района и сделайте своим домом полностью отреставрированное и отреставрированное здание.
S22
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Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый город. В проекте есть двухуровневые апартаменты, которые идеально подходят для краткосрочного проживания или сдачи в аренду. Планировка тщательно продумана, дает ощущение простора и позволяет рационально использовать всю площадь. Атмосфера светлая и приятная, благодаря особому расположению окон. Основные ценности, которые проект предоставляет своим жителям, удовлетворение и покой. В проекте вас ждет позитивная среда - в широком территория у здания хорошо освещена и благоустроена для прогулок на природу, отдыха, скамейки и детские rotaļlaukumiem. Она хорошо озеленена деревьями и цветущими растениями. S22 оборудована детская площадка, территория закрытая, вход контролируется с кодом ключей и ворот пульт. На территории запланированы на 10 автостоянок, из которых 5 имеют под открытым навесом. Приятная обстановка также в окрестностях. Здесь же рядом находится два парка – Мир сад и Тихий сад, вместе в 8,3 га, где тихо и красиво в любое время года. Это лучшие парки в городе детских площадок, скейт-парком, местами как для занятий спортом, так и для отдыха прогулок. Проект размещен Садовникова 22, в центре Риги на окраине. Firss Sadovņikovs вошел в историю города, как очень богатый торговец, меценат, Риги и Петербурга, почетный гражданин. S22 среди центр Риги, старый город, набережная Даугавы и променад с велодорожек, Центральный городской рынок – крупнейший рынок в Европе. Здесь вы увидите, как восходит солнце и уходит в упокоении вечером. Недалеко расположены на Береговой улице, торговый центры для всех целей и на любой вкус. В целом в проекте предусмотрены 2 очереди. 1 слой - фасадный каменный 4-этажный жилой дом на 15 квартир, и один cokolstāva open space квартиру общей площадью 60 м2 2 слой - фасадный дереве 2-х этажного здания с 2 квартирами и магазином в пространстве из стороны улицы Квартиры будут предложены с полной качественной отделкой, Раунд 1 планируется ввести в эксплуатацию к 2023 году.на март Раунд 2 планируется сдать в эксплуатацию к 2023 году.на март
Lāčplēša 24
Lāčplēša 24
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Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Новые квартиры в центре города! В предложении квартиры в полном реновированном, историческом здании Lāčplēša 24, которые находятся в активном центре Риги с хорошо развитой инфраструктурой. Дополнительная информация Дом состоит из 47 квартир, 6 мастерских художников и 2 коммерческих помещений. У здания 2 входа. Доступны 20 компактные квартиры Studio, площадью от 19,9 до 36 м²; 19 квартир с одной спальней, площадью от 27,9 до 59 м²; квартиры с 2 спальнями площадью от 51,3 до 77,3 м². Квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой с использованием высококачественных материалов от производителей Германии и Финляндии. У здания выполнены полные работы по реновации: • фасад и крыша, • новые высококачественные деревянные и пластмассовые окна, • новая сеть проводов электричества, • новая система водоснабжения, • новая система вентиляции для каждой квартиры – отдельно для кухни и санузла, • новые лифты фирмы «Schindler», • новый экспресс-оптический интернет и ТВ, • сантехника – стандарт IDEAL (Германия), • паркетный пол из дуба или ясеня, • нагреватели с терморегуляцией и счетчиками, • огнестойкие входные двери в каждой квартире; • световые тела (Германия), • кодовый ключ и домофон.
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