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Недвижимость Dommo Park

Уинский муниципальный округ, Россия
от
€78,000
;
4
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О комплексе

55 га. Отличное место для вашего логистического и промышленного строительства. Земля с развитой инфраструктурой. ЛОГИСТИКА Идеальное расположение на A5/A8, а также встроенная инфраструктура и сети бытовой канализации делают DOMMO PARK идеальным для логистических операций, распределительных центров и / или региональных узлов цепочки поставок. ЦЕНТРЫ НАПОЛНЕНИЯ DommoPark-правильный выбор для тех, кто ищет огромное развитие региональных центров обработки/распределения и центров выполнения заказов, обслуживающих такие компании электронной коммерции, как Amazon, Jingdong, Alibaba, eBay, Rakuten, B2W, Zalando и другие. ПРОИЗВОДСТВО DommoPark приветствует тяжелое и легкое производство, испытательный/ремонтный центр R&D со встроенными офисными помещениями и складами.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2007
Местонахождение новостройки
Уинский муниципальный округ, Россия

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Недвижимость Dommo Park
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от
€78,000
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СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ЗЕЛЕНАЯ ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ В ПРИГОРОДЕ. НОВЫЙ ПРОЕКТ В ЯУНЛАЗДАС – МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ! Полная отделка Квартиры в новых проектах предлагаются с полной внутренней отделкой и оборудованной кухней. Ваш новый дом готов встретить Вас! Для Вашего удобства новый проект оснащен наземными и подземными стояночными местами. Новые проекты в Яунлаздас – это приятная и удобная среда для молодых семей. Игровая площадка – это такое место, где звучит громкий детский смех и наслаждаются спокойным отдыхом родители или бабушки и дедушки. Катание на велосипеде по освещенным дорожкам или захватывающий матч с друзьями на баскетбольной площадке – новый проект в Яунлаздас предоставляет возможности для занятий спортом у самого дома. Каждая новостройка имеет тщательно продуманную планировку, потому что в квартирах имеются встроенные складские помещения, в которых на свое усмотрение можно хранить велосипеды, оборудовать встроенные шкафы, или которые можно использовать для других нужд. На террасах, имеющихся в квартирах, можно на свежем воздухе пить утренний кофе или принимать солнечные ванны, одновременно наслаждаясь приятными природными пейзажами. Каждая новостройка в поселке Яунлаздас оборудована лифтом, облегчающим перемещение детских колясок, велосипедов и различных бытовых предметов. Заезжая в поселок Яунлаздас, появляется ощущение, что это особое место. Оградительный забор отделяет дома от суеты внешнего мира, а также делает среду более безопасной.
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Застройщик предлагает новый реновированный проект в центре Риги - на улице Матиса, 29. Собственность состоит из 18 квартир, расположенных в 5-этажном фасадном здании и 3-этажном дворовом здании. Доступны 2-5 комнатные квартиры площадью от 49,41 до 121,2 м2. Возможно также дополнительно приобрести кладовые и парковочные места во дворе с навесом или без него. Планируемые работы в рамках проекта включают в себя: Разделение собственности на квартирное владение; Замена крыши; Восстановление фасадов зданий; Реновацию лестничных клеток; Замену системы отопления; Установку счетчиков тепловой энергии; Замену входных дверей в здания; Замену наружных дверей квартир; Замену сточного подъема; Замену подъема холодной воды; Установку горячего водоснабжения; Замену электрических установок; Благоустройство двора; Создание парковочных мест; Реновацию подвальных помещений и обустройство кладовых; Фасадное здание на улице Матиса, 29 было построено в 1935 году по проекту архитектора Теодорса Хермановскиса. Архитектурное наследие Т. Хермановскиса имеет большое значение в истории латвийской архитектуры. Архитектор известен как основатель функционалистского стиля и внесший идеи немецкой школы функционального дизайна Баухаус. Здание было построено в функционалистском стиле как кирпичный арендный дом с магазинами на первом этаже, и оно сохранило свой первоначальный объем и фасадную архитектуру до наших дней.
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