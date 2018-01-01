Недвижимость Dommo Park

55 га. Отличное место для вашего логистического и промышленного строительства. Земля с развитой инфраструктурой.
ЛОГИСТИКА
Идеальное расположение на A5/A8, а также встроенная инфраструктура и сети бытовой канализации делают DOMMO PARK идеальным для логистических операций, распределительных центров и / или региональных узлов цепочки поставок.
ЦЕНТРЫ НАПОЛНЕНИЯ
DommoPark-правильный выбор для тех, кто ищет огромное развитие региональных центров обработки/распределения и центров выполнения заказов, обслуживающих такие компании электронной коммерции, как Amazon, Jingdong, Alibaba, eBay, Rakuten, B2W, Zalando и другие.
ПРОИЗВОДСТВО
DommoPark приветствует тяжелое и легкое производство, испытательный/ремонтный центр R&D со встроенными офисными помещениями и складами.
СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ЗЕЛЕНАЯ ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ В ПРИГОРОДЕ. НОВЫЙ ПРОЕКТ В ЯУНЛАЗДАС – МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ!
Полная отделка
Квартиры в новых проектах предлагаются с полной внутренней отделкой и оборудованной кухней. Ваш новый дом готов встретить Вас!
Для Вашего удобства новый проект оснащен наземными и подземными стояночными местами.
Новые проекты в Яунлаздас – это приятная и удобная среда для молодых семей. Игровая площадка – это такое место, где звучит громкий детский смех и наслаждаются спокойным отдыхом родители или бабушки и дедушки.
Катание на велосипеде по освещенным дорожкам или захватывающий матч с друзьями на баскетбольной площадке – новый проект в Яунлаздас предоставляет возможности для занятий спортом у самого дома.
Каждая новостройка имеет тщательно продуманную планировку, потому что в квартирах имеются встроенные складские помещения, в которых на свое усмотрение можно хранить велосипеды, оборудовать встроенные шкафы, или которые можно использовать для других нужд.
На террасах, имеющихся в квартирах, можно на свежем воздухе пить утренний кофе или принимать солнечные ванны, одновременно наслаждаясь приятными природными пейзажами.
Каждая новостройка в поселке Яунлаздас оборудована лифтом, облегчающим перемещение детских колясок, велосипедов и различных бытовых предметов.
Заезжая в поселок Яунлаздас, появляется ощущение, что это особое место. Оградительный забор отделяет дома от суеты внешнего мира, а также делает среду более безопасной.
Застройщик предлагает новый реновированный проект в центре Риги - на улице Матиса, 29.
Собственность состоит из 18 квартир, расположенных в 5-этажном фасадном здании и 3-этажном дворовом здании.
Доступны 2-5 комнатные квартиры площадью от 49,41 до 121,2 м2.
Возможно также дополнительно приобрести кладовые и парковочные места во дворе с навесом или без него.
Планируемые работы в рамках проекта включают в себя:
Разделение собственности на квартирное владение;
Замена крыши;
Восстановление фасадов зданий;
Реновацию лестничных клеток;
Замену системы отопления;
Установку счетчиков тепловой энергии;
Замену входных дверей в здания;
Замену наружных дверей квартир;
Замену сточного подъема;
Замену подъема холодной воды;
Установку горячего водоснабжения;
Замену электрических установок;
Благоустройство двора;
Создание парковочных мест;
Реновацию подвальных помещений и обустройство кладовых;
Фасадное здание на улице Матиса, 29 было построено в 1935 году по проекту архитектора Теодорса Хермановскиса. Архитектурное наследие Т. Хермановскиса имеет большое значение в истории латвийской архитектуры. Архитектор известен как основатель функционалистского стиля и внесший идеи немецкой школы функционального дизайна Баухаус. Здание было построено в функционалистском стиле как кирпичный арендный дом с магазинами на первом этаже, и оно сохранило свой первоначальный объем и фасадную архитектуру до наших дней.