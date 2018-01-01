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P83 biroju centrs

Медянка, Россия
от
€4,125
;
20
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О комплексе

Офисное здание P83 представляет собой современный пятиэтажный офисный комплекс общей арендуемой площадью 4560 м2. На протяжении всего процесса проектирования и строительства объекта особое внимание уделялось качеству строительных работ и материалов при использовании современных строительных технологий, которые обеспечивают дополнительный комфорт и снижают эксплуатационные расходы.
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Год сдачи
Год сдачи
2018
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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P83 biroju centrs
Медянка, Россия
от
€4,125
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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