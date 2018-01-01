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Panorama Plaza

Медянка, Россия
от
€90,000
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Panorama Plaza
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О комплексе

Частью жилого комплекса Panorama Residence является также офисный и торговый центр Panorama Plaza, расположенные на одной из сторон центральной магистрали, связывающей Юрмалу и центр города. Среди множества арендаторов есть как финансовые организации, так и медицинские, торговые и сервисные компании, что делает центр популярным среди посетителей. Также, как и все наши остальные проекты, общий дизайн комплекса гармонично вписан в окружающий ландшафт. Общая площадь комплекса составляет свыше 7,700 кв.м. На первом этаже разместились кафе и торговые площади, второй, третий и четвёртый этаж заняты офисами. Также есть подземная и наземная парковки, со 136 парковочными местами.
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Panorama Plaza
Медянка, Россия
от
€90,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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