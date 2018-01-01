Zunda Towers

Офисы класса «А» с панорамными окнами из прочного и сверхпрозрачного стекла и современными инженерными решениями создают все условия для максимально комфортного и успешного ведения бизнеса.
Воспользуйтесь одним из семи скоростных лифтов, чтобы почувствовать себя на высоте или станьте центром притяжения городской среды, распахнув двери в созданный вокруг комплекса городской парк с площадками и местами для отдыха.
Локация
Рига является одним из крупнейших городов на всем побережье Балтийского моря с населением более 1,1 млн. человек и крупнейшим городом в странах Балтии. Сегодня этот старинный город, основанный в 1201 году, признан ЮНЕСКО объектом мирового наследия.
Со времен Средневековья страны Балтии, расположенные между Европой и Россией, способствуют развитию деловых, торговых и культурных связей между Востоком и Западом, занимая превосходное стратегическое положение на берегу моря.
Конференц-центр
Место для проведения мероприятий
и бальный зал
Коворкинг
Рестораны и кафе
Фитнес-центр и Спа
Открытые террасы
Парк и зона отдыха с возможностями
для занятий спортом
Детская площадка
Салон красоты и барбершоп
Магазин цветов и подарков
Услуги консьержа
Подземный паркинг
Valet паркинг
Офисное здание на ул. Элайджа, 17 было полностью отремонтировано в местах общего пользования и в подъездном узле. Для безопасности и комфорта установлены новые лифты. Чтобы обустроить внешний вид здания, был отремонтирован фасад, а также установлено освещение, что добавило очарования темному времени суток.
Для того, чтобы арендаторы могли эффективно выполнять работу, создана современная, эргономичная среда-в соответствии с современными требованиями.Moderna.
Здание находится в выгодном положении-в центре Риги, во внутреннем дворе есть частная парковка.
«Остас Скаты» Новый дом сделан так, чтобы в нём было удобно работать большим предприятиям. Площади бюро здесь достигают от 150 - 940 м2. Это четырехэтажное здание выделяется максимально обдуманой, функциональной и эргономичной планировкой. В новом доме удалось достичь удивительного равновесия - здесь продумана целесообразность каждого квадратного метра, одновременноб нетеряя для «Остас Скаты» характерную архитектурную привлекательность.
Строение здания позволяет осуществлять самые всевозможные решения планировки - от полностью открытого типа бюро до особенно поделенных устроенных помещения, в основании которых есть большое количество отдельный кабинетов. Все зависит от Ваших желаний и стиля работы предприятия!
Цена:
от 9 Евро – 14 Евро за один м2.
+ 2 Евро за общее ведение хозяйства
+ коммунальные платежи.
Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2
Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге.
В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер воздуха, подземные и надземные автостоянки.
Из окон здания открывается чудесный вид на Даугаву.
Площадь бюро в 42 м2.
Лестничная площадка в 600 м2.
Плата аренды помещения торговли - 3 EUR/ за м2. + 1.80 EUR/ за м2. платежи за сервисс + PVN +коммунальные платежи