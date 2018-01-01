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Zunda Towers

Медянка, Россия
от
€1,031
;
17
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О комплексе

Офисы класса «А» с панорамными окнами из прочного и сверхпрозрачного стекла и современными инженерными решениями создают все условия для максимально комфортного и успешного ведения бизнеса. Воспользуйтесь одним из семи скоростных лифтов, чтобы почувствовать себя на высоте или станьте центром притяжения городской среды, распахнув двери в созданный вокруг комплекса городской парк с площадками и местами для отдыха. Локация Рига является одним из крупнейших городов на всем побережье Балтийского моря с населением более 1,1 млн. человек и крупнейшим городом в странах Балтии. Сегодня этот старинный город, основанный в 1201 году, признан ЮНЕСКО объектом мирового наследия. Со времен Средневековья страны Балтии, расположенные между Европой и Россией, способствуют развитию деловых, торговых и культурных связей между Востоком и Западом, занимая превосходное стратегическое положение на берегу моря. Конференц-центр Место для проведения мероприятий и бальный зал Коворкинг Рестораны и кафе Фитнес-центр и Спа Открытые террасы Парк и зона отдыха с возможностями для занятий спортом Детская площадка Салон красоты и барбершоп Магазин цветов и подарков Услуги консьержа Подземный паркинг Valet паркинг
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Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Zunda Towers
Медянка, Россия
от
€1,031
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