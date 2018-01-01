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Недвижимость Mežaparka Village

Ординский муниципальный округ, Россия
от
€82,620
;
29
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О комплексе

Mežaparka Village — это 50 новых домов для людей, которые мечтают жить рядом с природой, сохраняя при этом связь с городом. Он состоит из двух многоквартирных домов с 42 квартирами и восьми рядных домов. Квартиры предлагаются площадью от 24 до 96 м2, площадь домов достигает 110 м2. Все квартиры полностью меблированы - паркетные полы, качественная сантехника и плитка.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Ординский муниципальный округ, Россия

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Недвижимость Mežaparka Village
Ординский муниципальный округ, Россия
от
€82,620
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Другие комплексы
Ezerjugla
Ezerjugla
Медянка, Россия
от
€80,280
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Выбирайте дом у озера Югла с двух, трех и четырехкомнатными квартирами от 44 до 102 м2. Комплекс Ezerjugla граничит с просторным берегом озера Югла, где на площади 2500 м2 планируется оборудовать благоустроенный пляж с кабинками для переодевания. Превосходное транспортное сообщение, удобная инфраструктура и всего полчаса до центра города, а на первых этажах домов для удобства жителей – небольшие коммерческие площади для оказания услуг и торговли. Ваша машина после путешествия отдохнет на одной из 535 наземных или подземных парковок, а хорошо продуманная дорожная инфраструктура и близлежащие остановки общественного транспорта позволят вам легко добраться до любой конечной цели. Квартиры в Ezerjuglа предлагаются с полной отделкой, чтобы жильцы могли заселиться в новый дом без забот. Окна во всех квартирах – из трехкамерных стеклопакетов, а на полу – трехслойный паркет толщиной 13,3 мм с верхним слоем из полуматового дуба Balticwood Oak Cottage толщиной в 2,7 мм. Все двери окрашены в белый цвет, а входные двери облицованы шпоном. Ванные комнаты оборудованы сантехникой Gustavsberg, ваннами Salsa Biston с передней панелью, а также австрийскими смесителями и душевыми кабинами Eisl. Дизайн стен и полов с подогревом, отделанных итальянской плиткой Idea ceramica в светлых легких тонах – настоящий гимн итальянской элегантности. В квартирах, где предусмотрены два санузла, один из них оборудован, а другой подготовлен как гардеробная с подводом воды и канализации. Любителей же спортивного образа жизни ждут более 600 м2 активной спортивной зоны с уличными тренажерами, беговыми дорожками и конструкцией для любителей скейтборда. И своя автостоянка даже для самых маленьких – во многих секциях рядом с лестничными клетками на первом этаже предусмотрены хранилища для колясок.
Raņķa Dambis 31
Raņķa Dambis 31
Медянка, Россия
Агентство: REALAT real estate
Красивое здание Ranki Dambis 31 было спроектировано известным рижским архитектором Вильгельмом Хофманисом. Здание построено 20. начало века и характеризуется средствами художественной выразительности в стиле модерн, появляющимися в декоративном оформлении фасадов здания. Здание будет полностью отремонтировано, но квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. Простор и яркость квартир составляют большие окна, а также характерная для исторических зданий высота потолков-3,5 м. ​​В рамках реконструкции здания будет полностью обновлен его великолепный фасад и установлено новое фасадное освещение, а также установлены исторические деревянные окна с высоким коэффициентом теплопередачи и звукоизоляцией, что сделает здание еще более выразительным. На чердаке будут проведены работы по утеплению, а кровля будет покрыта защитным слоем. В свою очередь, внутри здания будут построены новые инженерные сети (водоснабжение и канализация, отопительные сети, электропроводка), будет построен новый тепловой узел и новые вентиляционные каналы с индивидуальной системой рекуперации для каждой квартиры. Вокруг здания будет закрыта благоустроенная территория, где можно будет припарковать автомобили и велосипеды, а для дополнительной безопасности будет установлена новая система видеонаблюдения.
Villa Milia
Villa Milia
Медянка, Россия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Villa Milia Jurmala Дополнительная информация Концепция Связь поколений, связь времен, память о великих людях, вершивших свою историю жизни и оставивших вклад в истории города, страны и мира. Это то, что важно сохранить в памяти, в жизни и передать это важное дальше по эстафете поколений. Ностальгия по великому времени Латвии начала 20 века с ее экономическим ростом и прекрасными, светлыми людьми, жившими в то время. Людьми, для которых слова: «я делаю это для своей Родины!» были не пустым звуком. Так возникла идея создать новое прочтение знаменитой Villa Benjamina и посвятить его великой женщине Эмилии Беньямин – хозяйке Villa Milia. Архитектура Архитектура и интерьеры холлов – творение звезды латвийского дизайна Зане Тетере – современная, монументальная и при этом по-юрмальски легкая и открытая. Архитектор проекта Зане Тетере обладает своим узнаваемым, современным, легким и при этом неожиданно убедительным и монументальным стилем, с акцентом на форме и особым вниманием к деталям. Архитектурная концепция – изящная, артистичная смесь последнего великого стиля – утонченного ар-деко и популярного в Юрмале 30-х годов прошлого века лаконичного функционализма. При проектировании проекта использовались новейшие технологии, самые качественные и натуральные строительные и отделочные материалы: ценные породы дерева и мрамор в отделке, кованые детали на фасаде. Центральная ось всей композиции – одинокий бонсай – прямо перед главным входом. Его элегантность подчеркивает двойная арка, словно «врата времени», обрамляющая проход к зданию. Девятиметровый дверной проем выполнен из особой термически обработанной японской сосны. Все тонкие переливы цвета, игру полутонов создают два основных материала фасада – благородный гранит цвета песчаного юрмальского пляжа и два вида мелкой стеклянной мозаики: такой же кремово-золотистой и серо-голубой, как прохладная балтийская волна. Легкости и эффектного блеска зданию придает специальная фасетная резьба на стеклянных панелях, которые ограждают балконы. Перед входом бежит, окутывает мягким звуком падающей воды, успокаивает и настраивает на философский лад маленький водопад. Если верить мудрому многовековому учению фен-шуй, падающая, «притекающая» вода приносит в дом благополучие и богатство. Интерьер Внутренняя отделка общественных помещений Villa Milia – так же выполнена с использованием редких, дорогих материалов. В помещениях холла это серебристый травертин, который иногда еще называют «молодым мрамором». На его светлом, нежном фоне ошеломляюще эффектно выделяются двери (высота входных проемов в апартаментах – 2,4 метра) и панели из цирикота, редкой, очень прочной древесины, которая отличается поразительно богатым узором. Множественность источников света от эффектной люстры до мягкой подсветки стен и номеров квартир делает предметы и детали объемными, раздвигает пространство. Расположение Месторасположение проекта – это основная составляющая любого проекта недвижимости и у Villa Milia оно особое. Villa Milia расположена по адресу: Латвия, Юрмала, проспект Дзинтару 21. Проспект Дзинтару – «золотая миля», район эксклюзивных частных вилл и элитных жилых домов - новостроек. Застройка класса люкс создает особую социальную среду: безопасность, спокойствие, респектабельность. Проспект Дзинтару – это самый центр Юрмалы, в то же время Проект находится в первой линии, в стороне от суеты. Только дюнная зона в 100 метров отделяет территорию проекта от моря. Прогулка к морю занимает всего минуту, в 3 минутах ходьбы легендарный Юрмальский парк. По соседству расположен ресторан при гостинице «Light House», в 5 минутах – концертный зал «Дзинтари» и центральная пешеходная улица Йомас. В 10 минутах езды находится самый крупный в Юрмале торговый центр с супермаркетом “Rimi” и аквапарк “Livu”. Описание Не идти на компромисс, не выбирать красота или качество, инфраструктура или уединение, современные технологии или уют - идеальный проект, именно таким мы задумали Villa Milia. Клубный проект Villa Milia (всего 15 квартир) – это образец коллекционной недвижимости, такие проекты вне конкуренции, вне рынка, они всегда востребованы и всегда в цене. Покупая апартаменты в Villa Milia, собственник вступает в клуб «LEGEND.» и пользуется всеми привилегиями и опциями инфраструктуры квартала: SPА с залом для кардио-тренировок, занятием пилатес и йогой, ресторан Memories и пляж Legend.Beach. Villa Milia позиционируется как продолжение квартала LEGEND., с той же философией, концепцией и требованиям к качеству. В доме всего три (!) этажа, в отличие от обычных для юрмальских новостроек. За счет этого высота потолков на первых двух этажах составляет 3, 50 метра, а на последнем, третьем – 3,80 м. Изначальный проект предусматривает 15 квартир, хотя потенциальные владельцы на раннем этапе строительства могу воспользоваться возможностью и, объединив квартиры, провести перепланировку. Опция для квартир первого этажа – возможность распоряжаться прилегающей территорией площадью от 50 до 150 метров, в свою очередь, преимущество пентхаузов -- крыша с маркизой, позволяющая предаваться отдыху на природе, практически не выходя из дома.
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