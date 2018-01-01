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Недвижимость Mērsraga 9

Медянка, Россия
от
€71,606
;
12
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О комплексе

Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. И уличная, и дворовая постройки представляют собой довоенные кирпичные здания, построенные в стиле функционализма в 1930-х годах. В настоящее время в зданиях проводятся следующие ремонтные работы: - ремонт фасада; - ремонт лестничных клеток и коридоров, в том числе замена наружных дверей всех квартир на деревянные двери; - реставрация деревянной наружной двери здания; - установка новой электропроводки до квартир; - установка оптического интернета в квартирах; - замена стояков водоснабжения и канализации; - строительство складских помещений в подвале; - благоустройство. Во дворах обоих корпусов будет возможность парковать автомобили и велосипеды. Недвижимость находится между улицами Колкасрагс и М. Нометню, в тихом и зеленом частном доме, многоквартирном доме. Рядом, в 150 м от садового парка Кобе, в 500 м от рынка Агенскалнс и больницы Страдини, менее чем в 2 км от пруда Мара. Все ремонтные работы будут завершены к осени 2022 года.
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Год сдачи
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Недвижимость Mērsraga 9
Медянка, Россия
от
€71,606
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Агентство: REALAT real estate
Лидостас парк — это современный комплекс складских, производственных и офисных помещений. Проект реализован ведущим девелопером, проектировщиком и застройщиком индустриальных парков SIA PICHE. Благодаря инновационному применению технологий в строительстве, а также максимальной энергоэффективности этот комплекс помещений обеспечивает подходящую рабочую среду и снижает ежемесячные расходы. Отличное месторасположение — рядом с международным аэропортом «Рига» — еще один плюс для арендаторов парка. Для обеспечения приятных условий работы не только в офисе, но и на его территории создана большая парковка, удобные подъездные пути, пешеходные тротуары. Кроме того, на близлежащем общественном транспорте можно всего за 15 минут добраться до центра Риги. Заботясь о безопасности, была установлена современная система безопасности не только для здания, но и для территории. Поскольку помещения спроектированы по принципу BUILD TO SUIT, они адаптируются к предпочтениям каждого клиента, обеспечивая им не только прекрасную рабочую среду, но и полный цикл аренды, поддерживая территорию парка в текущем состоянии.
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Дом в Чиекуркалнсе, окруженный историческими липами, – это самое подходящее место для жизни, если ты хочешь сбежать от городской суматохи и назвать место, своим дом, в котором дизайн, качество и функциональность объединены в гармонии и с экономической выгодой. Чиекуркалнс до сих пор остается одним из самых благоприятных районов столицы, в котором только можно поселиться: он расположен близко к центру, но своеобразная планировка улиц и дыхание истории позволяют спрятаться от городской суеты и ощутить уют и домашний покой. Тебе обязательно понравится, благоустроенная территория, на которой мы сохранили сосны и другие деревья, функциональная игровая площадка для детей, а на обочине дороги растут липы, которые позаботятся о головокружительных летних вечерах. Одним из главных козырей этого проекта является максимальная энергоэффективность и современные технические решения, которые обеспечивают низкие коммунальные платежи. Об обеспечении энергоэффективности, при отоплении дома и приготовлении горячей воды заботится геотермальный земляной тепловой насос, работа которого обеспечивается за счет электростанции из монокристаллических солнечных панелей, расположенной на крыше здания. Солнце обеспечит тепло жителям дома, позволяя не беспокоиться о огромных счетах, потому что солнечные панели обеспечивают до 100 % необходимой для производства отопления энергии. Забудь о радиаторах! Во всех квартирах под полом проложена отопительная система – тепло передается через пол, что позволяет распространять его равномерно, не создавая пыли. Эффективный теплообмен в каждом помещении квартиры обеспечивает современная система вентиляции – рекуперационное оборудование, которое не сушит воздух и обеспечивает равномерный воздухообмен, не тратя энергию на согревание поступающего воздуха. На территории находятся два идентичных здания, в каждом из них по 15 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир с современной и функциональной планировкой, расположенных с 1-го по 3-й этаж. В квартирах высокие потолки, а на мансардном этаже их высота достигает 4 м! Также есть большие широкие окна до самого пола. На дефицит света жаловаться не придется! Во всех квартирах на 1-м этаже есть изысканные террасы, а в квартирах на 2-м и 3-м этаже – балконы или террасы. Вся внешняя и внутренняя отделка сделана из высококачественных строительных материалов. Дополнительно можно приобрести пакеты premium, которые позволят выбрать для внутренней отделки материалы высочайшего класса. Закрытая территория организована так, чтобы на улице было приятно находиться и взрослым, и детям. На ней расположена игровая площадка, есть закрытая стоянка для велосипедов, для каждой квартиры предусмотрено парковочное место,а также предусмотрены, места зарядки электромобилей.
CLUB CENTRAL RESIDENCE
CLUB CENTRAL RESIDENCE
Медянка, Россия
от
€219,200
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
Здание Club Central Residence является уникальным образцом современной европейской архитектуры и дизайна, в котором сочетаются лучшие традиции исторической застройки Риги с новейшими тенденциями мирового градостроительства. Решение фасада и интерьеры разрабатывала знаменитая, получившая международное признание, архитектор Зане Тетере. Динамичная эстетика тёмного, зеркального эркера, главного акцента здания, подчёркивается современным решением арок, витрин и оконных проёмов. Интерьер лобби решён в творческом сочетании классических и современных форм, дерзких деталей и самых современных отделочных материалов. Интерьеры Club Central Residence созданы архитектором Зане Тетере (Zane Tetere), которая является одним из ведущих специалистов по интерьеру в Прибалтике. В квартирах все устроено таким образом, чтобы вы чувствовали себя спокойно и комфортно, пространство может быть адаптировано к вашим требованиям – тут высокие потолки, удобное и функциональное расположение и завершённая полная отделка, дополненная дискретными акцентами. Каждая квартира имеет две просторные ванные комнаты, одна из которых находится в непосредственной близости к спальне, а рядом с гостиной расположена удобная кухня. Апартаменты обустроены встроенными шкафами. В жилой зоне отдельные части стен отделаны элегантной обшивкой древесины ценных пород и рельефными обоями класса дизайн. В квартирах застелен натуральный паркетный пол. Стены ванных и душевые покрыты матовой плиткой дизайн класса, полы ванных и кухонь застелены нескользящей каменной плиткой. Квартиры 6-го и 7-го этажей оборудованы просторными террасами с видом на живописные окрестности города, что придаёт особый шарм внутреннему решению интерьера.
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