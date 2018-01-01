Недвижимость Merķeļa 2

Выбери квартиру с видом на Верманский сад
Можно приобрести квартиры в центре Риги у самого Верманского сада. Дом полностью реновирован и устанавливается лифт. Определенно хорошая инвестиция в будущее, которая никогда не потеряет свою ценность.
Лестничная клетка - реновированная, лифт, ключ кодов
Ремонт и планировка квартир - квартиры предлагаются с белой отделкой, в настоящее время разрабатываются небольшие (50 кв.м.) двухкомнатные квартиры, но доступны на резерв разного размера, даже большие 4-комнатные квартиры с террасой.
Квартиры доступны также в рассрочку со стороны собственника, без банка и кредитных процентов.
Строительные работы планируются в 3-м квартале 2022 года.
Цены на квартиры – 3'000EUR/квм
Cовременный логистический центр, построенный в 2009 году, на 4.6 гектарах земли в стратегически выгодном месте - на территории бизнес парка международного аэропорта «Рига». Наша цель обеспечить своих клиентов современными складскими и офисными помещениями и поддерживать их бизнес гибкими логистическими решениями.
Мы предлагаем вам эксклюзивную возможность забронировать квартиры в самом центре Риги, где вам будут доступны отличная инфраструктура и удобства. Рядом находятся рестораны, развлекательные заведения, магазины, кондитерские, аптеки, детские сады и школы. Это новый проект, состоящий из двух зданий - фасадного дома и дворового дома.
Будет проведено всестороннее обновление здания, чтобы обеспечить ваш комфорт и благополучие:
- Будет ремонтироваться крыша;
- Будут восстановлены системы горячего и холодного водоснабжения и канализации;
- На радиаторы будут установлены индивидуальные счетчики, которые позволят вам контролировать расход тепла;
- Фасад здания будет полностью обновлен, придав ему новый вид;
- Будут заменены входные двери, обеспечивая безопасность и современный облик;
- Будет организовано благоустройство и уход за внутренним двором, где вы сможете насладиться отдыхом и свежим воздухом;
- В фасадном здании будет установлен новый лифт, облегчающий повседневное перемещение;
- Каждой квартире будут предоставлены новые двери, гарантирующие приватность и комфорт;
- Будет установлена система с домофоном, обеспечивающая дополнительную безопасность в вашем доме;
- Предоставляется подключение к интернету от TET и BALTCOM, чтобы вы могли быть связанными с цифровым миром.
Квартиры будут продаваться как отдельные собственности, что позволит вам насладиться преимуществами недвижимости. Кроме того, вы получите выгоду от прилегающего участка земли, который идет вместе с квартирой. У вас будет уникальная возможность выполнить ремонтные работы самостоятельно, адаптируя квартиру под свои личные предпочтения. Планируется завершить все работы в этом году, обеспечивая вам готовое жилье в соответствии с вашими пожеланиями и стандартами.
Не упустите возможность приобрести квартиру в самом новом проекте недвижимости в Риге! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и зарезервировать свою квартиру уже сейчас.
Выбирайте дом у озера Югла с двух, трех и четырехкомнатными квартирами от 44 до 102 м2.
Комплекс Ezerjugla граничит с просторным берегом озера Югла, где на площади 2500 м2 планируется оборудовать благоустроенный пляж с кабинками для переодевания.
Превосходное транспортное сообщение, удобная инфраструктура и всего полчаса до центра города, а на первых этажах домов для удобства жителей – небольшие коммерческие площади для оказания услуг и торговли. Ваша машина после путешествия отдохнет на одной из 535 наземных или подземных парковок, а хорошо продуманная дорожная инфраструктура и близлежащие остановки общественного транспорта позволят вам легко добраться до любой конечной цели.
Квартиры в Ezerjuglа предлагаются с полной отделкой, чтобы жильцы могли заселиться в новый дом без забот. Окна во всех квартирах – из трехкамерных стеклопакетов, а на полу – трехслойный паркет толщиной 13,3 мм с верхним слоем из полуматового дуба Balticwood Oak Cottage толщиной в 2,7 мм. Все двери окрашены в белый цвет, а входные двери облицованы шпоном. Ванные комнаты оборудованы сантехникой Gustavsberg, ваннами Salsa Biston с передней панелью, а также австрийскими смесителями и душевыми кабинами Eisl. Дизайн стен и полов с подогревом, отделанных итальянской плиткой Idea ceramica в светлых легких тонах – настоящий гимн итальянской элегантности. В квартирах, где предусмотрены два санузла, один из них оборудован, а другой подготовлен как гардеробная с подводом воды и канализации.
Любителей же спортивного образа жизни ждут более 600 м2 активной спортивной зоны с уличными тренажерами, беговыми дорожками и конструкцией для любителей скейтборда. И своя автостоянка даже для самых маленьких – во многих секциях рядом с лестничными клетками на первом этаже предусмотрены хранилища для колясок.