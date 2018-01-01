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Недвижимость Merķeļa 2

Медянка, Россия
от
€1,52 млн
;
10
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О комплексе

Выбери квартиру с видом на Верманский сад Можно приобрести квартиры в центре Риги у самого Верманского сада. Дом полностью реновирован и устанавливается лифт. Определенно хорошая инвестиция в будущее, которая никогда не потеряет свою ценность. Лестничная клетка - реновированная, лифт, ключ кодов Ремонт и планировка квартир - квартиры предлагаются с белой отделкой, в настоящее время разрабатываются небольшие (50 кв.м.) двухкомнатные квартиры, но доступны на резерв разного размера, даже большие 4-комнатные квартиры с террасой. Квартиры доступны также в рассрочку со стороны собственника, без банка и кредитных процентов. Строительные работы планируются в 3-м квартале 2022 года. Цены на квартиры – 3'000EUR/квм
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Недвижимость Merķeļa 2
Медянка, Россия
от
€1,52 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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