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Недвижимость Jurmala Park House

Медянка, Россия
от
€198,750
;
9
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О комплексе

Jurmala Park House - современный дом в самом сердце Юрмалы. Напротив находится лесопарк Дзинтари, а в 10 минутах ходьбы - концертный зал Дзинтари и пляж. Светлые, просторные квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. Установлены напольные радиаторы и кондиционеры. Охраняемая территория, есть парковка. Есть видеонаблюдение. На первом этаже для всех жильцов есть бесплатный тренажерный зал. На верхнем этаже есть общая терраса с шезлонгами и прекрасным видом на деревья и море.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Недвижимость Jurmala Park House
Медянка, Россия
от
€198,750
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Другие комплексы
Villa Milia
Villa Milia
Медянка, Россия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Villa Milia Jurmala Дополнительная информация Концепция Связь поколений, связь времен, память о великих людях, вершивших свою историю жизни и оставивших вклад в истории города, страны и мира. Это то, что важно сохранить в памяти, в жизни и передать это важное дальше по эстафете поколений. Ностальгия по великому времени Латвии начала 20 века с ее экономическим ростом и прекрасными, светлыми людьми, жившими в то время. Людьми, для которых слова: «я делаю это для своей Родины!» были не пустым звуком. Так возникла идея создать новое прочтение знаменитой Villa Benjamina и посвятить его великой женщине Эмилии Беньямин – хозяйке Villa Milia. Архитектура Архитектура и интерьеры холлов – творение звезды латвийского дизайна Зане Тетере – современная, монументальная и при этом по-юрмальски легкая и открытая. Архитектор проекта Зане Тетере обладает своим узнаваемым, современным, легким и при этом неожиданно убедительным и монументальным стилем, с акцентом на форме и особым вниманием к деталям. Архитектурная концепция – изящная, артистичная смесь последнего великого стиля – утонченного ар-деко и популярного в Юрмале 30-х годов прошлого века лаконичного функционализма. При проектировании проекта использовались новейшие технологии, самые качественные и натуральные строительные и отделочные материалы: ценные породы дерева и мрамор в отделке, кованые детали на фасаде. Центральная ось всей композиции – одинокий бонсай – прямо перед главным входом. Его элегантность подчеркивает двойная арка, словно «врата времени», обрамляющая проход к зданию. Девятиметровый дверной проем выполнен из особой термически обработанной японской сосны. Все тонкие переливы цвета, игру полутонов создают два основных материала фасада – благородный гранит цвета песчаного юрмальского пляжа и два вида мелкой стеклянной мозаики: такой же кремово-золотистой и серо-голубой, как прохладная балтийская волна. Легкости и эффектного блеска зданию придает специальная фасетная резьба на стеклянных панелях, которые ограждают балконы. Перед входом бежит, окутывает мягким звуком падающей воды, успокаивает и настраивает на философский лад маленький водопад. Если верить мудрому многовековому учению фен-шуй, падающая, «притекающая» вода приносит в дом благополучие и богатство. Интерьер Внутренняя отделка общественных помещений Villa Milia – так же выполнена с использованием редких, дорогих материалов. В помещениях холла это серебристый травертин, который иногда еще называют «молодым мрамором». На его светлом, нежном фоне ошеломляюще эффектно выделяются двери (высота входных проемов в апартаментах – 2,4 метра) и панели из цирикота, редкой, очень прочной древесины, которая отличается поразительно богатым узором. Множественность источников света от эффектной люстры до мягкой подсветки стен и номеров квартир делает предметы и детали объемными, раздвигает пространство. Расположение Месторасположение проекта – это основная составляющая любого проекта недвижимости и у Villa Milia оно особое. Villa Milia расположена по адресу: Латвия, Юрмала, проспект Дзинтару 21. Проспект Дзинтару – «золотая миля», район эксклюзивных частных вилл и элитных жилых домов - новостроек. Застройка класса люкс создает особую социальную среду: безопасность, спокойствие, респектабельность. Проспект Дзинтару – это самый центр Юрмалы, в то же время Проект находится в первой линии, в стороне от суеты. Только дюнная зона в 100 метров отделяет территорию проекта от моря. Прогулка к морю занимает всего минуту, в 3 минутах ходьбы легендарный Юрмальский парк. По соседству расположен ресторан при гостинице «Light House», в 5 минутах – концертный зал «Дзинтари» и центральная пешеходная улица Йомас. В 10 минутах езды находится самый крупный в Юрмале торговый центр с супермаркетом “Rimi” и аквапарк “Livu”. Описание Не идти на компромисс, не выбирать красота или качество, инфраструктура или уединение, современные технологии или уют - идеальный проект, именно таким мы задумали Villa Milia. Клубный проект Villa Milia (всего 15 квартир) – это образец коллекционной недвижимости, такие проекты вне конкуренции, вне рынка, они всегда востребованы и всегда в цене. Покупая апартаменты в Villa Milia, собственник вступает в клуб «LEGEND.» и пользуется всеми привилегиями и опциями инфраструктуры квартала: SPА с залом для кардио-тренировок, занятием пилатес и йогой, ресторан Memories и пляж Legend.Beach. Villa Milia позиционируется как продолжение квартала LEGEND., с той же философией, концепцией и требованиям к качеству. В доме всего три (!) этажа, в отличие от обычных для юрмальских новостроек. За счет этого высота потолков на первых двух этажах составляет 3, 50 метра, а на последнем, третьем – 3,80 м. Изначальный проект предусматривает 15 квартир, хотя потенциальные владельцы на раннем этапе строительства могу воспользоваться возможностью и, объединив квартиры, провести перепланировку. Опция для квартир первого этажа – возможность распоряжаться прилегающей территорией площадью от 50 до 150 метров, в свою очередь, преимущество пентхаузов -- крыша с маркизой, позволяющая предаваться отдыху на природе, практически не выходя из дома.
Mežaparka Rezidences
Mežaparka Rezidences
Медянка, Россия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Проект Mežaparka Rezidences будет охватывать благоустроенную территорию площадью 31 га. При разработке концепции проекта учитывался исторический и природный контекст Межапарка. Продуманная концепция вилл позволяет их хозяевам одновременно оградиться от улицы, но быть открытыми к красивой окружающей среде и двору, который благоустроен с использованием современных технологических возможностей и эстетических ценностей. Архитектоническое решение каждого здания разработано в учетом рельефа конкретного земельного участка, композиции дюн, рационального использования земельного участка и ориентирования по сторонам света. В ограждении земельных участков используется принцип комбинирования, который предусматривает дополнение заборных конструкций живой изгородью и группами насаждений. Чтобы обеспечить гармоничное включение в естественную среду Межапарка, в архитектуре зданий используются высококачественные современные материалы, благодаря которым сохраняется характерный для района сдержанный стиль.
LIEPLEJAS
LIEPLEJAS
Shlyapniki, Россия
Агентство: REALAT real estate
Дом в Чиекуркалнсе, окруженный историческими липами, – это самое подходящее место для жизни, если ты хочешь сбежать от городской суматохи и назвать место, своим дом, в котором дизайн, качество и функциональность объединены в гармонии и с экономической выгодой. Чиекуркалнс до сих пор остается одним из самых благоприятных районов столицы, в котором только можно поселиться: он расположен близко к центру, но своеобразная планировка улиц и дыхание истории позволяют спрятаться от городской суеты и ощутить уют и домашний покой. Тебе обязательно понравится, благоустроенная территория, на которой мы сохранили сосны и другие деревья, функциональная игровая площадка для детей, а на обочине дороги растут липы, которые позаботятся о головокружительных летних вечерах. Одним из главных козырей этого проекта является максимальная энергоэффективность и современные технические решения, которые обеспечивают низкие коммунальные платежи. Об обеспечении энергоэффективности, при отоплении дома и приготовлении горячей воды заботится геотермальный земляной тепловой насос, работа которого обеспечивается за счет электростанции из монокристаллических солнечных панелей, расположенной на крыше здания. Солнце обеспечит тепло жителям дома, позволяя не беспокоиться о огромных счетах, потому что солнечные панели обеспечивают до 100 % необходимой для производства отопления энергии. Забудь о радиаторах! Во всех квартирах под полом проложена отопительная система – тепло передается через пол, что позволяет распространять его равномерно, не создавая пыли. Эффективный теплообмен в каждом помещении квартиры обеспечивает современная система вентиляции – рекуперационное оборудование, которое не сушит воздух и обеспечивает равномерный воздухообмен, не тратя энергию на согревание поступающего воздуха. На территории находятся два идентичных здания, в каждом из них по 15 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир с современной и функциональной планировкой, расположенных с 1-го по 3-й этаж. В квартирах высокие потолки, а на мансардном этаже их высота достигает 4 м! Также есть большие широкие окна до самого пола. На дефицит света жаловаться не придется! Во всех квартирах на 1-м этаже есть изысканные террасы, а в квартирах на 2-м и 3-м этаже – балконы или террасы. Вся внешняя и внутренняя отделка сделана из высококачественных строительных материалов. Дополнительно можно приобрести пакеты premium, которые позволят выбрать для внутренней отделки материалы высочайшего класса. Закрытая территория организована так, чтобы на улице было приятно находиться и взрослым, и детям. На ней расположена игровая площадка, есть закрытая стоянка для велосипедов, для каждой квартиры предусмотрено парковочное место,а также предусмотрены, места зарядки электромобилей.
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