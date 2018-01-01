Zunda Towers

Северный административный округ, Россия

от €232,752

43–103 м² 11

Сдача в: 2022

Расположение комплекса: Яркий образ подчеркивают переменная этажность комплекса, разнообразная фактура и цветовая гамма фасадов, выполненная в сочетании белого, кирпичного и золотого цветов. При этом, комплекс идеально вписывается в окружение сталинской застройки и гармонирует с цветовой гаммой Москвы. Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: До трех станций метро: «Полежаевская», МЦК «Хорошёво» и«Зорге» всего 10 минут пешком. Дорога до Ленинградского проспекта на машине занимает 3 минуты, до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура: Внутренняя территория ЖК «Рихард» огорожена и полностью изолирована от внешнего окружения. Для малышей здесь устроены игровые площадки с перепадом рельефа. Взрослых романтиков ждут скамейки в тихом ландшафтном парке, уютные лежаки в сенсорном саду и подвесные кресла в колонной галерее. Тем, кому нужно поработать, на свежем воздухе в уютном месте, укрытом от непогоды, оборудована площадка оворкинга с розетками. Для шумных игр и встреч с друзьями мы создали отдельное пространство, которое не потревожит безмятежный внутренний мир жилого комплекса. С внешней стороны дома расположился сквер со спортивными и игровыми площадками для детей разного возраста, где каждый ребенок найдет себе развлечение.