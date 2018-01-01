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Balta Village

Медянка, Россия
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О комплексе

Balta Village - замечательный, уютный, окутанный природой и спокойствием, элитный поселок с частными домами в самом сердце Пиньки, рядом с Jurmala Outlet Village. Дома построены в 2014 году, они энергоэффективны и идеально подходят семьям с несколькими детьми. Доступны дома с 2, 3 и даже 5 спальнями. Международный поселок с жителями из разных стран: Латвии, России, Украины, Беларуси, Норвегии, Англии, Америки, Франции, Италии, Польши, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Казахстана. Это место для жизни и бизнеса выбирают владельцы среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры европейских компаний, IT-специалисты, дипломаты, специалисты международных школ, журналисты и художники. Три ключевые причины, по которым люди решили жить здесь: ухоженная территория, безопасность и международное сообщество. Другие люди выбрали это место, потому что в Европе относительно легко получить вид на жительство. Некоторые другие хотели жить за городом, но при этом иметь «цивилизованную» среду, чтобы им не приходилось заботиться о ремонте котельной, стрижке газона, уходе за огромным садом и уборке снега. утра. Здесь они получили то, что искали - частный дом, солнечную террасу и полный набор услуг. Многие семьи переехали сюда из-за детей. Мамы с колясками могут прогуляться на свежем воздухе по паркам или красивым лесным тропинкам. Направляйте малышей постарше на детские игровые площадки, кормите уточек хлебом или лошадей морковью. Дети школьного возраста имеют возможность посещать одну из трех международных школ, расположенных в 1-2 километрах от дома. Они могут добраться до школы на велосипеде или самокате за 5 минут, но самое главное, они могут дольше спать по утрам. После школы дети близлежащих улиц собираются вместе и веселье достигает высокой волны. Катание на велосипедах, роликах и самокатах, игра в различные игры, запуск воздушных змеев. Родители могут за них не переживать, ведь в поселке не так много движения, а места здесь еще достаточно, чтобы дети не захотели никуда идти без разрешения взрослых. Каковы другие преимущества жизни в многонациональной среде? Конечно, то, что вы быстро выучите иностранный язык без особых усилий, стоит только схватить пирожок и навестить иностранца по соседству, и вы уже почти француз или англичанин! Дети, совсем не знавшие английский язык, могут через год изучать школьную программу на английском языке. Но как же интересно вечером посидеть в приятной компании и послушать рассказы о неведомых странах! Этот ужин всегда будет длиться до ночи! Членам клуба выдается специальная электронная карта. Она обеспечивает доступ к детским игровым площадкам, парковым и лесным зонам. Карта работает как электронный пропуск при въезде и выезде ночью. Партнеры Balta Village предлагают обладателям карт скидки на товары и услуги в магазинах, ресторанах и салонах. Также проводится полное техническое обслуживание дома. Balta Village помогает своим клиентам решать различные бытовые вопросы и легче адаптироваться к жизни в Латвии.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2014
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия
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Balta Village
Медянка, Россия
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