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Līvzemes 26b

Уинский муниципальный округ, Россия
от
€270
;
15
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О комплексе

Сдаются в аренду самые современные и элегантные однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Саласпилсе. Все квартиры имеют встроенные кухни и шкафы, качественную кухонную технику. Отделка квартир очень качественными материалами - деревянный паркет, плитка, встроенная сантехника в ванных комнатах, элегантный дизайн. На трех этажах расположены 14 квартир разных планировок. В каждой квартире установлена система водяных тёплых полов, 2-х камерные стеклопакеты, продуманная система вентиляции. Проект управляется компанией развивателя. При заключении договора аренда за первый месяц и залог в объёме двух месячной аренды. Проект и окрестность Проект - новостройка, окрестности благоустроенная, приватная автостоянка, газон, пруд. Доступ по асфальтированной дороге. Дом расположен идеально- всего в 400 метрах от городского совета Саласпилса и ближайшего магазина, в 1 км от железнодорожного вокзала Саласпилса, Национального ботанического сада, 1,5 км - Саласпилсский центр здоровья. Поездка до Риги на машине всего 20 минут. Дом и экстры дома - новый проект, все коммуникации, все удобства, закрытая лестничная клетка, в подъезде код. Имущество и oтопление - индивидуальный счетчик отопления, регулируемое отопление. Удобства - мбель, душ, автостоянка Экстры - домофон. Территория - ухоженная территория, бесплатная парковка. Ремонт и градация ремонта - паркет, полы с подогревом, крашеные стены. Планировка - кухня объединена с комнатой. Санузел - санузел общий, душ. Мебель - мебелирована, новая мебель, мебель по необходимости, встроенная кухня, встроенный шкаф. Tехника - вся бытовая техника, холодильник, духовка, электрическая плита, вытяжка, стиральная машина. Коммунальные платежи - плата за обслуживание 0.7 евро за кв.м..
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Год сдачи
Год сдачи
2021
Местонахождение новостройки
Уинский муниципальный округ, Россия

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Līvzemes 26b
Уинский муниципальный округ, Россия
от
€270
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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