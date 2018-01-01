Līvzemes 26b

О комплексе
Сдаются в аренду самые современные и элегантные однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Саласпилсе. Все квартиры имеют встроенные кухни и шкафы, качественную кухонную технику. Отделка квартир очень качественными материалами - деревянный паркет, плитка, встроенная сантехника в ванных комнатах, элегантный дизайн. На трех этажах расположены 14 квартир разных планировок. В каждой квартире установлена система водяных тёплых полов, 2-х камерные стеклопакеты, продуманная система вентиляции. Проект управляется компанией развивателя.
При заключении договора аренда за первый месяц и залог в объёме двух месячной аренды.
Проект и окрестность
Проект - новостройка, окрестности благоустроенная, приватная автостоянка, газон, пруд. Доступ по асфальтированной дороге. Дом расположен идеально- всего в 400 метрах от городского совета Саласпилса и ближайшего магазина, в 1 км от железнодорожного вокзала Саласпилса, Национального ботанического сада, 1,5 км - Саласпилсский центр здоровья. Поездка до Риги на машине всего 20 минут.
Дом и экстры дома - новый проект, все коммуникации, все удобства, закрытая лестничная клетка, в подъезде код.
Имущество и oтопление - индивидуальный счетчик отопления, регулируемое отопление.
Удобства - мбель, душ, автостоянка
Экстры - домофон.
Территория - ухоженная территория, бесплатная парковка.
Ремонт и градация ремонта - паркет, полы с подогревом, крашеные стены.
Планировка - кухня объединена с комнатой.
Санузел - санузел общий, душ.
Мебель - мебелирована, новая мебель, мебель по необходимости, встроенная кухня, встроенный шкаф.
Tехника - вся бытовая техника, холодильник, духовка, электрическая плита, вытяжка, стиральная машина.
Коммунальные платежи - плата за обслуживание 0.7 евро за кв.м..
Местонахождение новостройки
Уинский муниципальный округ, Россия