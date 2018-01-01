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Barona 76

Медянка, Россия
от
€1,000,000
;
6
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О комплексе

в самом центре Риги. Услуги и удобства: Установлены три пакетов деревянные окна, что обеспечивает тишину. В здании установлен лифт. В квартирах и в доме проведена качественная реконструкция, в результате которой сохраняются зданий исторической ценности - отремонтирован фасад здания, лестница, потолок, исторические декора, а элементы конструкции вскрыты старые кирпичные стены элементы. В подъезде система вентиляции, возможность использовать места для велосипедов для размещения. Территория : Все доступные минут или в нескольких минутах ходьбы - магазины, рестораны, Ziedoņdārzs, торговые центры, рынок, учебные
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Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Barona 76
Медянка, Россия
от
€1,000,000
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Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК ""Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения. Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! Продуманное зонирование во дворах позволяет отделить тихие зоны для родителей со спящими младенцами и тех, кто хочет почитать на свежем воздухе, от шумных игровых зон. Игровые зоны учитывают возраст детей. Площадки для детей старшего возраста вынесены за пределы дворов. Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: В 3 км от МКАД в нескольких минутах езды до трех станций метро: "Аннино", "Бульвар Дмитрия Донского", "улица Старокочаловская" и станции МЦД2 - жд Бутово. Внутренняя инфраструктура: Для жителей жилого района «Южная Битца» доступна развитая инфраструктура близлежащих московских районов Чертаново, Южное, Бирюлёво Западное, Северное Бутово и Южное Бутово. Множество образовательных учреждений, объекты здравоохранения, торговые и развлекательные центры, кинотеатры, кафе, рестораны, парки.
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