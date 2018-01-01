Čaka iela 83/85

Многоквартирный дом в центре Риги, на улице Александра Чака 83/85, является историческим и значимым памятником архитектуры. Он был построен в 1911 году по проекту архитектора Яниса Алксниса. Здание известно своим шестиэтажным кирпичным крылом, расположенным во внутреннем дворе.
Этот прекрасный дом с арендными квартирами был ранее известен под названием "Дом Элсиня". Он отражает архитектурный стиль начала прошлого века и пользуется популярностью среди любителей истории и архитектуры. Фасад здания оформлен разнообразной орнаментикой и деталями, характерными для того времени.
Это здание предлагает множество квартир для аренды, расположенных на разных этажах. Каждая квартира оснащена всеми необходимыми современными удобствами и может предлагать как однокомнатные, так и многокомнатные варианты. Многие квартиры предлагают прекрасный вид на улицу Александра Чака и окружающий центральную часть Риги.
Этот дом находится в очень удобном месте в центре Риги, что позволяет жильцам наслаждаться городским ритмом жизни и близостью различных услуг, культурных учреждений, магазинов и ресторанов. Общественный транспорт, находящийся рядом, обеспечивает легкий доступ к другим районам Риги, что делает его удобным местом проживания как для местных жителей, так и для гостей города.
Многоквартирный дом на улице Александра Чака 83/85 представляет собой идеальное решение для тех, кто хочет жить в историческом и культурном здании, предлагающем современный комфорт жизни. Он также является идеальным вариантом для тех, кто хочет насладиться преимуществами центральной части Риги и одновременно оценить историческую атмосферу и архитектурное наследие.
Расположение комплекса:
Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК ""Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения. Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде!
Продуманное зонирование во дворах позволяет отделить тихие зоны для родителей со спящими младенцами и тех, кто хочет почитать на свежем воздухе, от шумных игровых зон. Игровые зоны учитывают возраст детей. Площадки для детей старшего возраста вынесены за пределы дворов. Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире!
Транспортная доступность:
В 3 км от МКАД в нескольких минутах езды до трех станций метро: "Аннино", "Бульвар Дмитрия Донского", "улица Старокочаловская" и станции МЦД2 - жд Бутово.
Внутренняя инфраструктура:
Для жителей жилого района «Южная Битца» доступна развитая инфраструктура близлежащих московских районов Чертаново, Южное, Бирюлёво Западное, Северное Бутово и Южное Бутово. Множество образовательных учреждений, объекты здравоохранения, торговые и развлекательные центры, кинотеатры, кафе, рестораны, парки.
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