Elizabetes 2A

Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуальным отоплением и комфортабельным паркингом. Планировки квартир основаны на самых современных требованиях и тенденциях. Жилой комплекс расположен в перспективном, привлекательном для проживания районе. Благоустройство территории по авторскому проекту, очень функциональное и удобное.
По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Однокомнатные квартиры более 50 метров, очень удобные для проживания. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя. В строительстве используются материалы подрядчиков и производителей доказавших свое качество на протяжении многих лет. Доступные цены на квартиры достигаются за счет большого объема строительства, оптимальных технологий и высококвалифицированных кадров.
ЖК Рыбная Деревня не просто жилой комплекс. По сути — это новая достопримечательность калининграда и новая точка притяжения. Выразительные фасады, самое туристическое место, район с очень развитой инфраструктурой, большое количество парковых зон. Все характеристики комплекса указывают на его привлекательность и как места основного проживания, и как места отдыха. Застройщик заботится о благоприятной коммерческой среде. На первом этаже комплекса — будут располагаться самые разнообразные сферы деятельности. Большое количество машиномест, закрытая охраняемая жилая территория, эксклюзивная отделка мест общего пользования и великолепные виды на реку Преголя — один из самых престижных комплексов Калининграда ждёт своих жильцов.
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.