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Недвижимость SCHOOLHOUSE LOFT

Медянка, Россия
от
€66,960
;
18
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О комплексе

Предложение Schoolhouse Loft отличается разнообразием. Здесь есть студии, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, а также двухуровневые квартиры с собственными террасами. Площадь квартир от 33 до 83 м2. Минимальная высота потолка 2,8 метра. А в двухуровневых квартирах она достигает 6 метров. Застройщик One Development предлагает 51 квартиру с полной отделкой бизнес-класса.Благодаря трехстворчатым историческим окнам и выверенному расположению дома относительно сторон света, светлые гостиные создают центр притяжения семьи и друзей. Тихие спальни выходят окнами на живописный и специально созданный дворик с богатым каштановым деревом, подсветкой и зоной отдыха, либо на залитый естественным светом [северо-западный] внутренний двор и готовы хранить ваши сны и вдохновение утра. Schoolhouse Loft имеет два новых современных лифта от Schindler, благоустроенный основной двор, а также патио – камерное пространство с подсветкой и раскидистым каштаном, где приятно не только находиться, но и просто поблуждать взглядом из окна своей квартиры. Облик лестничной клетки и входная группа воссозданы в стиле начала прошлого века и являются визиткой той исторической эпохи, откуда родом это здание. Плитка, с цветочным рельефом в характерных для модерна тонах изумрудного зеленого и насыщенного бордового, создана немецким производителем Galem-baukeramik. Установленные входные двери от Reaton, а также дополняющие их дверные ручки черного цвета от итальянской фирмы DND habdle, поддерживают общее настроение и выбранный стиль.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2021
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Недвижимость SCHOOLHOUSE LOFT
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от
€66,960
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Другие комплексы
RĪGAS 51
RĪGAS 51
Медянка, Россия
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
В самом центре Юрмалы – Дзинтари, улица Ригас 51 - в живописном тихом уголке среди сосен и елей, сдается в эксплуатацию эксклюзивный жилой комплекс RIGAS 51,в котором ждут своих жильцов 36 уютных квартир и обособленный дом. Дополнительная информация Пешая прогулка до моря (песчаный пляж Дзинтари) занимает около десяти минут. Территория комплекса граничит с дендрологическим парком Булдури, по тенистым аллеям которого можно совершать пешеходные и велосипедные прогулки. Всего в нескольких минутах ходьбы от RIGAS 51 находятся знаменитый концертный зал Дзинтари, оживленный променад Йомас, крупнейший в Прибалтике аквапарк Livu, СПА-комплекс Baltic Beach, теннисные корты Conсept, супермаркет Rimi, многочисленные магазины и рынок экопродуктов, а так же популярные кафе и рестораны. Для выбора покупателям предлагаются двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой общей площадью от 49,6 до 82,3 м2, а также обособленный трехэтажный дом площадью 152,5 м2. Для каждой квартиры предусмотрено место на подземной стоянке и бокс для хранения вещей. При сооружении RIGAS 51 использованы высококачественные натуральные, материалы (дерево, стекло, металл, керамика, камень) и энергоэффективные технологии. Плита основания, фундамент, перекрытия, лестничные марши, несущие стены и колонны –монолитный железобетон. Наружные стены – фибоблоки, утепленные каменной ватой, что обеспечивает необходимую теплоизоляцию дома.Здание имеет сертификат энергоэффективности, подтверждающий низкие потери тепла. Фасад декорирован каменными панелями и доской из сибирской лиственницы.Межкомнатные перегородки – фибоблоки, штукатуреные по системе Knauf. Такое решение обеспечивает хорошую звукоизоляцию в комнатах. Потолки – регипс. Окрашены качественной краской фирмы Becker. Высота потолков – 2,8 м. В санузлах полы с подогревом, установлена сантехника Hansgrohe и фаянс Villeroy&Boch. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями. Наружные двери в квартиры–деревянные, шпонированные дубом оборудованные безопасным замком с универсальным ключом.Межкомнатные двери имеют встроенные петли и магнитный замок. Окна и наружные двери изготовлены из алюминиевых конструкций системы Schuco с двойными стеклопакетами и солнцезащитным покрытием. Для обустройства террас и балконов использован настил из композитного материала Франция, ограждение из тонированного стекла и перила из нержавеющей стали. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями Дом оборудован двумя бесшумными лифтами фирмы KONE, имеющими выход в паркинг. В соответствии с правилами доступности среды в подъездах установлен пандус. Подземный паркинг оснащен системой принудительного удаления выхлопных газов и вентиляционной системой дымоудаления при пожаре. Отопление дома и круглосуточную подачу горячей воды в квартиры обеспечивают три конденсатных котла Buderus. В квартирах установлены радиаторы Purmo, а комнаты с панорамными окнами оборудованы инсталлированными в пол радиаторами Zehnder. Все тепловые приборы имеют индивидуальное регулирование, что позволяет выбрать приемлемый уровень температуры в каждом помещении. Ванные комнаты имеют полы с электрическим подогревом. Микроклимат в квартирах обеспечивают система централизованной принудительной вентиляции с рекуперацией воздуха и индивидуальный двухсплитовый кондиционер Samsung. Электроснабжение – 25 kW на каждую квартиру. Обеспечена противомолниевая защита, заземление и защита от перенапряжения. В каждую квартиру подан оптический кабель для подключения телефона и интернета. Высокоскоростной интернет (4G) обеспечивается провайдером Lattelecom. Все квартиры имеют индивидуальные приборы учета потребления электричества, горячей и холодной воды, тепла. Спокойное и комфортное проживание обеспечено камерами видеонаблюдения, которые установлены по периметру участка, на фасаде здания, в подземном паркинге и на автостоянке. Двери в подъезды дополнительно оборудованы домофоном с видеокамерой. Искусно созданный ландшафтный дизайн прилегающей территории даёт эстетическое и моральное удовлетворение. Обустроена детская площадка. Фасад дома и прилегающая территория освещены декоративной подсветкой. Уникальное расположение, выдержанная архитектура, высокое качество применяемых материалов и технологий, а так же широкий спектр предоставляемых услуг – главные элементы, делающие жизнь, работу и отдых в RIGAS 51 особенно престижным и комфортным.
Jaunā Mežaparka 34
Jaunā Mežaparka 34
Медянка, Россия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Новые квартиры в современном жилом комплексе в Риге Новый проект квартир в Риге, по улице Яуна Межапарка 32 — это малоэтажное жилое здание премиум класса, которое является частью уникального проекта по застройке недвижимого имущества «Mežaparka Rezidences». В рамках проекта на площади 31га идет строительство комплекса жилых помещений с квартирами и апартаментами, а также частными и рядовыми домами. Строительные работы по адресу ул. Яуна Межапарка 32 завершатся в октябре 2020 года, покупателям будет предложено приобрести 12 новых квартир с частными террасами. Архитектором нового проекта квартир стал обладатель нескольких почетных наград Гатис Дидрихсонс. Дизайн жилого здания совмещает современные и функциональные решения, которые обеспечивают надежную, удобную и соответствующую современным требованиям жилую среду в действительно уникальном окружении. Новый проект квартир «Mežaparka Rezidences» находится вблизи исторической территории Межапарка, предлагая возможность купить жилье в одной из самых зеленых и тихих частей Межапарка, рядом с улицей Клайпедас. Новые проекты квартир для ценителей современного жилья Новые квартиры в проекте «Mežaparka Rezidences» предлагают комбинацию атмосферы Межапарка и высококачественного дизайна для ценителей современного жилья. Жилое здание на ул. Яуна Межапарка 32 предлагает 12 квартир с планировкой от 2 до 4 комнат, которые отлично подойдут для жизни в большом городе. Все квартиры на ул. Яуна Межапарка 32 – площадью от 47 до 147 кв.м. – имеют двустороннюю ориентацию и частное наружное пространство – террасу или балкон. Квартиры в новом проекте доступны с полной отделкой из современных, высококачественных отделочных материалов. К тому же владельцы новых квартир могут приобрести складское помещение, а также парковочное место на надземной парковке. Хотите узнать больше о квартирном здании на ул. Яуна Межапарка 32, планировке квартир и возможностях отделки? Узнайте все самое важное в информативном буклете здания!
Raņķa Dambis 31
Raņķa Dambis 31
Медянка, Россия
Агентство: REALAT real estate
Красивое здание Ranki Dambis 31 было спроектировано известным рижским архитектором Вильгельмом Хофманисом. Здание построено 20. начало века и характеризуется средствами художественной выразительности в стиле модерн, появляющимися в декоративном оформлении фасадов здания. Здание будет полностью отремонтировано, но квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. Простор и яркость квартир составляют большие окна, а также характерная для исторических зданий высота потолков-3,5 м. ​​В рамках реконструкции здания будет полностью обновлен его великолепный фасад и установлено новое фасадное освещение, а также установлены исторические деревянные окна с высоким коэффициентом теплопередачи и звукоизоляцией, что сделает здание еще более выразительным. На чердаке будут проведены работы по утеплению, а кровля будет покрыта защитным слоем. В свою очередь, внутри здания будут построены новые инженерные сети (водоснабжение и канализация, отопительные сети, электропроводка), будет построен новый тепловой узел и новые вентиляционные каналы с индивидуальной системой рекуперации для каждой квартиры. Вокруг здания будет закрыта благоустроенная территория, где можно будет припарковать автомобили и велосипеды, а для дополнительной безопасности будет установлена новая система видеонаблюдения.
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