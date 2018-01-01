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Недвижимость Club Central Residence II

Медянка, Россия
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22
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О комплексе

Это уникальный проект возрождения исторического центра Риги не только из за масштаба и архитектуры, но и потому, что в центральной части столицы в последнее время не были реализованы такие - соответствующие высочайшим стандартам недвижимости - проекты. Реализуя проект возрождения квартала улицы Базницас, получен в городскую среду эстетически вписывающийся квартал, гармонизирующий с находящейся неподалёку церковью Святой Гертруды, зданиями югендстиля и новой эклектической застройкой. Строительство второго здания квартала улицы Базницас началось в 2017. Весной 2019 года сдано в эксплуатацию новое здание на углу улиц Лачплеша и Базницас, архитектором и автором интерьера которого является ООО “SZK/Z” и его ведущий архитектор Угис Заберс (Uģis Zābers), который известен и по другим высококачественным и эксклюзивным проектам. Угис Заберс также является архитектором получившего титулы лучшей постройки Латвии эксклюзивного квартала Legend в Юрмале, в Булдури, как и автором других признанных проектов. Фасад здания выполнен в соответствии как с общей эстетикой улицы Базницас, так и с в рамках проекта уже построенным первым зданием Club Central Residence, используя подходящие архитектурные решения и тональность, стекло и другие качественные и экологичные материалы. Общая площадь нового здания составляет 3.990 m², в нём 7 этажей и один подвальный этаж, на котором расположена автостоянка.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия
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Недвижимость Club Central Residence II
Медянка, Россия
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