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Недвижимость Kvartāls B91

Медянка, Россия
от
€65,000
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32
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О комплексе

Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья. Дополнительная информация Здание на ул.Brivības 91 полностью отремонтировано и квартал B91 планируется развивать в несколько этапов. + Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, со встроенной кухней и бытовой техникой и со встроенными шкафами. + Перед покупкой квартиру можно полностью обставить мебелью. + В каждой квартире индивидуальный счетчик тепла. + В доме установлен новый современный лифт. + В самом сердце Риги - Наслаждайтесь прогулками в парке, шопингом или встречей с друзьями в одном из уютных рижских ресторанов. Недвижимость с историей - Здание по адресу ул. Бривибас 91 построил в 1912 году знаменитый латвийский архитектор Эйжен Лаубе. Квартира на Бривибас 91 — это отличный выбор для молодых, независимых, успешных горожан, любящих жизнь и стремящихся взять от нее по максимуму. Расположение - В шаговой доступности находятся многочисленные кафе, клубы, рестораны и магазины, а также популярная среди молодежи улица Миера. Кроме этого, поблизости — торговые центры и медицинские учреждения.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Недвижимость Kvartāls B91
Медянка, Россия
от
€65,000
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Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
City Home От 48 000 EUR (ежемесячный платеж по кредиту от 161.21* EUR) От 24 до 106 m2 | Улица Миера, 103, Рига Цель проекта – предложить высококачественную, но доступную среду для каждого, кто хочет создать место, где можно жить, отдыхать и работать – сохранив все удобства, предоставляемые центром города. В проекте 68 однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, а также 26 наземных парковок и 63 помещения для хранения. В строительстве многоквартирного жилого комплекса используются только качественные материалы, что гарантирует достаточно толстые стены, чтобы по ночам всегда спать спокойно и не мерзнуть даже зимой. Резервируя квартиру на первом этапе строительства проекта, Вы можете выбрать отделочные материалы квартиры из предлагаемого Interbaltija ассортимента.
Trebū HOME
Trebū HOME
Медянка, Россия
от
€89,700
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Trebū HOME — это новая концепция жилой среды которая была сформирована в результате гармоничного объединения всего, что необходимо для комфортного проживания. Ваш дом – это не просто место жительства, а источник радости и душевного тепла. В проекте использованы все современные технические решения, направленные на достижение энергоэффективности и безопасности. Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Здесь проложат прогулочные дорожки, установят скамейки для отдыха, обустроят детские площадки, а также посадят деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом и как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев на фоне снега. Trebū HOME станет домом, куда каждый будет рад вернуться — новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Общая площадь застройки проекта Trebū HOME превышает 145 000 м2 — на ней разместятся более 1400 квартир. Проект станет одним из самых масштабных жилых комплексов Риги. Trebū HOME спроектирован одним из наиболее известных архитектурных бюро Латвии, имеющих большой опыт — SIA ARHIS ARHITEKTI под руководством главного архитектора Андриса Кронбергса. В Латвии работы этого бюро неоднократно удостаивались важнейших архитектурных наград, в том числе Приза года в латвийской архитектуре. В 2003 году архитектор проекта Андрис Кронбергс был номинирован на престижную Притцкеровскую архитектурную премию (The Pritzker Architecture Prize) и неоднократно занимал почетные места в различных архитектурных конкурсах. МЕСТО: Trebū HOME расположен в Риге, на правом берегу Даугавы, в тихом и зеленом районе между улицами Лубанас, Салнас и Купричу. Комплекс Trebū HOME находится всего лишь в 20 минутах езды от центра и на расстоянии пяти минут от зеленеющих полей. Жильцам Trebū HOME обеспечены все удобства, необходимые для жизни в городе, в том числе и развитая инфраструктура: общественный транспорт, школы, детские сады и другие объекты, важные для повседневной жизни. КВАРТИРЫ: Trebū HOME – это дом, куда каждый будет рад вернуться; новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Сейчас в первых двух пятиэтажных домах можно по доступной цене приобрести одну из 108 квартир, общая площадь которых составляет более 6000 м2, и новые жильцы могут выбрать: квартиры-студии площадью 36 м2 двухкомнатные квартиры площадью 40–52 м2 трехкомнатные квартиры площадью 67–68 м2 четырехкомнатные квартиры площадью 80 м2. Квартиры предлагаются с полной отделкой для которой использовались только высококачественные материалы, также установлено сантехническое оборудование. Планировка квартир грамотно продумана таким образом, чтобы жильцы могли полноценно использовать всю площадь квартиры. В каждой квартире предусмотрен балкон, а в квартирах, находящихся на первом этаже, — террасы, расположенные на высоте 1,2 м от земли и обнесенные оградой. ТЕРРИТОРИЯ И ЛАНДШАФТ: Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Предусмотрены беговые, велосипедные и прогулочные дорожки, скамейки для отдыха, детские площадки, а также территорию украсят дубовая аллея, различные деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом, как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев стволов на фоне снега. Самые маленькие жильцы Trebū HOME найдут место для игр на игровой площадке, расположенной во внутреннем дворе каждого дома Trebū HOME. Также на территории комплекса предусматривается обустройство игровых площадок для детей постарше. Для любителей спорта и поклонников здорового образа жизни в проекте будут обустроены зоны для активного отдыха: спортивные площадки, уличные тренажеры и баскетбольная площадка.
PARK ALLEY II
PARK ALLEY II
Медянка, Россия
от
€131,000
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
PARK ALLEY Место и среда Инновационный и современный жилой квартал расположен на ул. Пулквиежа Бриежа 35 – в историческом центре города, который включен в список мест мирового культурного и природного наследия UNESCO. Главная ценность Park Alley – это человек. Продуманная инфраструктура и место расположения здания обеспечивает покой, безопасность и экономию времени. Улица Пулквиежа Бриежа расположена в Зиемельском районе Риги, с южной стороны района Петерсалы - Андрейсалы. Его окружает тихий центр города, а в нескольких минутах ходьбы - Вецрига и район порта. Удобная транспортная инфраструктура для доступа к основным узлам городского сообщения и мостам, школам и детским садам. Дом Построенный в традициях застройки исторического центра Риги жилой дом. Для уличного фасада характерна смешанная композиция оконных проемов, эркеры и мансардные конструкции крыши, которые типичны для застройки начала XX века. Для внутреннего фасада характерна типичная для пригорода лаконичность, чтобы создать гармоничный фон для наполненного зеленью двора. В каждой квартире - терраса или балкон. Вход в дом со стороны внутреннего двора и автостоянки. Лестничные помещения с лифтом, 100 квартир, 7 этажей. 86 стандартных мест автостоянки, 2 места автостоянки для людей с нарушениями движения, 34 места велостоянки. Квартиры площадью от 57м2 до 203м2. Стоимость апартаментов от 162 000 € до 336 000 €. Отделка помещений и дизайн Лаконичные формы, теплые цвета и гармония природных материалов – стиль, от которого не устаешь. Дизайн здания отражает уют, солнечный свет и энергию дерева.завершенная отделка, центральное (городское) отопление, центральная канализация, центральное водоснабжение.
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