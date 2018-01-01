Недвижимость Kvartāls B91

Медянка, Россия

от €89,700

Сдача в: 2020

Trebū HOME — это новая концепция жилой среды которая была сформирована в результате гармоничного объединения всего, что необходимо для комфортного проживания. Ваш дом – это не просто место жительства, а источник радости и душевного тепла. В проекте использованы все современные технические решения, направленные на достижение энергоэффективности и безопасности. Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Здесь проложат прогулочные дорожки, установят скамейки для отдыха, обустроят детские площадки, а также посадят деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом и как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев на фоне снега. Trebū HOME станет домом, куда каждый будет рад вернуться — новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Общая площадь застройки проекта Trebū HOME превышает 145 000 м2 — на ней разместятся более 1400 квартир. Проект станет одним из самых масштабных жилых комплексов Риги. Trebū HOME спроектирован одним из наиболее известных архитектурных бюро Латвии, имеющих большой опыт — SIA ARHIS ARHITEKTI под руководством главного архитектора Андриса Кронбергса. В Латвии работы этого бюро неоднократно удостаивались важнейших архитектурных наград, в том числе Приза года в латвийской архитектуре. В 2003 году архитектор проекта Андрис Кронбергс был номинирован на престижную Притцкеровскую архитектурную премию (The Pritzker Architecture Prize) и неоднократно занимал почетные места в различных архитектурных конкурсах. МЕСТО: Trebū HOME расположен в Риге, на правом берегу Даугавы, в тихом и зеленом районе между улицами Лубанас, Салнас и Купричу. Комплекс Trebū HOME находится всего лишь в 20 минутах езды от центра и на расстоянии пяти минут от зеленеющих полей. Жильцам Trebū HOME обеспечены все удобства, необходимые для жизни в городе, в том числе и развитая инфраструктура: общественный транспорт, школы, детские сады и другие объекты, важные для повседневной жизни. КВАРТИРЫ: Trebū HOME – это дом, куда каждый будет рад вернуться; новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Сейчас в первых двух пятиэтажных домах можно по доступной цене приобрести одну из 108 квартир, общая площадь которых составляет более 6000 м2, и новые жильцы могут выбрать: квартиры-студии площадью 36 м2 двухкомнатные квартиры площадью 40–52 м2 трехкомнатные квартиры площадью 67–68 м2 четырехкомнатные квартиры площадью 80 м2. Квартиры предлагаются с полной отделкой для которой использовались только высококачественные материалы, также установлено сантехническое оборудование. Планировка квартир грамотно продумана таким образом, чтобы жильцы могли полноценно использовать всю площадь квартиры. В каждой квартире предусмотрен балкон, а в квартирах, находящихся на первом этаже, — террасы, расположенные на высоте 1,2 м от земли и обнесенные оградой. ТЕРРИТОРИЯ И ЛАНДШАФТ: Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Предусмотрены беговые, велосипедные и прогулочные дорожки, скамейки для отдыха, детские площадки, а также территорию украсят дубовая аллея, различные деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом, как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев стволов на фоне снега. Самые маленькие жильцы Trebū HOME найдут место для игр на игровой площадке, расположенной во внутреннем дворе каждого дома Trebū HOME. Также на территории комплекса предусматривается обустройство игровых площадок для детей постарше. Для любителей спорта и поклонников здорового образа жизни в проекте будут обустроены зоны для активного отдыха: спортивные площадки, уличные тренажеры и баскетбольная площадка.