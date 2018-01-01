Недвижимость City Home

Shlyapniki, Россия

Дом в Чиекуркалнсе, окруженный историческими липами, – это самое подходящее место для жизни, если ты хочешь сбежать от городской суматохи и назвать место, своим дом, в котором дизайн, качество и функциональность объединены в гармонии и с экономической выгодой. Чиекуркалнс до сих пор остается одним из самых благоприятных районов столицы, в котором только можно поселиться: он расположен близко к центру, но своеобразная планировка улиц и дыхание истории позволяют спрятаться от городской суеты и ощутить уют и домашний покой. Тебе обязательно понравится, благоустроенная территория, на которой мы сохранили сосны и другие деревья, функциональная игровая площадка для детей, а на обочине дороги растут липы, которые позаботятся о головокружительных летних вечерах. Одним из главных козырей этого проекта является максимальная энергоэффективность и современные технические решения, которые обеспечивают низкие коммунальные платежи. Об обеспечении энергоэффективности, при отоплении дома и приготовлении горячей воды заботится геотермальный земляной тепловой насос, работа которого обеспечивается за счет электростанции из монокристаллических солнечных панелей, расположенной на крыше здания. Солнце обеспечит тепло жителям дома, позволяя не беспокоиться о огромных счетах, потому что солнечные панели обеспечивают до 100 % необходимой для производства отопления энергии. Забудь о радиаторах! Во всех квартирах под полом проложена отопительная система – тепло передается через пол, что позволяет распространять его равномерно, не создавая пыли. Эффективный теплообмен в каждом помещении квартиры обеспечивает современная система вентиляции – рекуперационное оборудование, которое не сушит воздух и обеспечивает равномерный воздухообмен, не тратя энергию на согревание поступающего воздуха. На территории находятся два идентичных здания, в каждом из них по 15 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир с современной и функциональной планировкой, расположенных с 1-го по 3-й этаж. В квартирах высокие потолки, а на мансардном этаже их высота достигает 4 м! Также есть большие широкие окна до самого пола. На дефицит света жаловаться не придется! Во всех квартирах на 1-м этаже есть изысканные террасы, а в квартирах на 2-м и 3-м этаже – балконы или террасы. Вся внешняя и внутренняя отделка сделана из высококачественных строительных материалов. Дополнительно можно приобрести пакеты premium, которые позволят выбрать для внутренней отделки материалы высочайшего класса. Закрытая территория организована так, чтобы на улице было приятно находиться и взрослым, и детям. На ней расположена игровая площадка, есть закрытая стоянка для велосипедов, для каждой квартиры предусмотрено парковочное место,а также предусмотрены, места зарядки электромобилей.