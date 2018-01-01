  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Россия
  4. Недвижимость City Home

Недвижимость City Home

Медянка, Россия
от
€76,000
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

City Home От 48 000 EUR (ежемесячный платеж по кредиту от 161.21* EUR) От 24 до 106 m2 | Улица Миера, 103, Рига Цель проекта – предложить высококачественную, но доступную среду для каждого, кто хочет создать место, где можно жить, отдыхать и работать – сохранив все удобства, предоставляемые центром города. В проекте 68 однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, а также 26 наземных парковок и 63 помещения для хранения. В строительстве многоквартирного жилого комплекса используются только качественные материалы, что гарантирует достаточно толстые стены, чтобы по ночам всегда спать спокойно и не мерзнуть даже зимой. Резервируя квартиру на первом этапе строительства проекта, Вы можете выбрать отделочные материалы квартиры из предлагаемого Interbaltija ассортимента.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Filozofu Rezidence
Медянка, Россия
от
€93,025
Merķeļa 2
Медянка, Россия
от
€1,52 млн
LOFTS&ROSEGOLD
Медянка, Россия
от
€121,001
BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Медянка, Россия
от
€637
Ezerjugla
Медянка, Россия
от
€80,280
Вы просматриваете
Недвижимость City Home
Медянка, Россия
от
€76,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
LIEPLEJAS
LIEPLEJAS
Shlyapniki, Россия
Агентство: REALAT real estate
Дом в Чиекуркалнсе, окруженный историческими липами, – это самое подходящее место для жизни, если ты хочешь сбежать от городской суматохи и назвать место, своим дом, в котором дизайн, качество и функциональность объединены в гармонии и с экономической выгодой. Чиекуркалнс до сих пор остается одним из самых благоприятных районов столицы, в котором только можно поселиться: он расположен близко к центру, но своеобразная планировка улиц и дыхание истории позволяют спрятаться от городской суеты и ощутить уют и домашний покой. Тебе обязательно понравится, благоустроенная территория, на которой мы сохранили сосны и другие деревья, функциональная игровая площадка для детей, а на обочине дороги растут липы, которые позаботятся о головокружительных летних вечерах. Одним из главных козырей этого проекта является максимальная энергоэффективность и современные технические решения, которые обеспечивают низкие коммунальные платежи. Об обеспечении энергоэффективности, при отоплении дома и приготовлении горячей воды заботится геотермальный земляной тепловой насос, работа которого обеспечивается за счет электростанции из монокристаллических солнечных панелей, расположенной на крыше здания. Солнце обеспечит тепло жителям дома, позволяя не беспокоиться о огромных счетах, потому что солнечные панели обеспечивают до 100 % необходимой для производства отопления энергии. Забудь о радиаторах! Во всех квартирах под полом проложена отопительная система – тепло передается через пол, что позволяет распространять его равномерно, не создавая пыли. Эффективный теплообмен в каждом помещении квартиры обеспечивает современная система вентиляции – рекуперационное оборудование, которое не сушит воздух и обеспечивает равномерный воздухообмен, не тратя энергию на согревание поступающего воздуха. На территории находятся два идентичных здания, в каждом из них по 15 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир с современной и функциональной планировкой, расположенных с 1-го по 3-й этаж. В квартирах высокие потолки, а на мансардном этаже их высота достигает 4 м! Также есть большие широкие окна до самого пола. На дефицит света жаловаться не придется! Во всех квартирах на 1-м этаже есть изысканные террасы, а в квартирах на 2-м и 3-м этаже – балконы или террасы. Вся внешняя и внутренняя отделка сделана из высококачественных строительных материалов. Дополнительно можно приобрести пакеты premium, которые позволят выбрать для внутренней отделки материалы высочайшего класса. Закрытая территория организована так, чтобы на улице было приятно находиться и взрослым, и детям. На ней расположена игровая площадка, есть закрытая стоянка для велосипедов, для каждой квартиры предусмотрено парковочное место,а также предусмотрены, места зарядки электромобилей.
Art Luxury House
Art Luxury House
Медянка, Россия
от
€14,336
Сдача в: 2015
Агентство: REALAT real estate
Жилой комплекс «Art Luxury House» - достойный пример лучшей недвижимости в Европе для людей, которые привыкли к роскоши и не собираются жить иначе! Собственные террасы с джакузи на верхних этажах, соседство исключительно с элитными слоями общества, эксклюзивные планировки и район, который находится под чуткой охраной ЮНЕСКО - все это доступно уже сейчас! Квартиры в Риге класса "Люкс" в ЖК «Art Luxury House» уже ждут Вас! Район, в котором расположен элитный жилой комплекс «Art Luxury House», носит название "посольский", а улица Алберта, на которую выходит вид из вашего окна - считается жемчужиной Югендстиля. Сочетание городской инфраструктуры с умиротворяющей пасторалью природных пейзажей – лучший вариант для комфортного проживания солидных людей. Квартал улиц Алберта, Стрелниеку и Элизабетс является одной из наиболее популярных архитектурных достопримечательностей центра Риги. Это место, по признанию ЮНЕСКО, настоящий музей под открытым небом. По масштабам и количеству, собрание домов в Югендстиле не имеет аналогов в мире - строения в этом стиле возводились здесь с 19 века.
CLUB CENTRAL RESIDENCE
CLUB CENTRAL RESIDENCE
Медянка, Россия
от
€219,200
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
Здание Club Central Residence является уникальным образцом современной европейской архитектуры и дизайна, в котором сочетаются лучшие традиции исторической застройки Риги с новейшими тенденциями мирового градостроительства. Решение фасада и интерьеры разрабатывала знаменитая, получившая международное признание, архитектор Зане Тетере. Динамичная эстетика тёмного, зеркального эркера, главного акцента здания, подчёркивается современным решением арок, витрин и оконных проёмов. Интерьер лобби решён в творческом сочетании классических и современных форм, дерзких деталей и самых современных отделочных материалов. Интерьеры Club Central Residence созданы архитектором Зане Тетере (Zane Tetere), которая является одним из ведущих специалистов по интерьеру в Прибалтике. В квартирах все устроено таким образом, чтобы вы чувствовали себя спокойно и комфортно, пространство может быть адаптировано к вашим требованиям – тут высокие потолки, удобное и функциональное расположение и завершённая полная отделка, дополненная дискретными акцентами. Каждая квартира имеет две просторные ванные комнаты, одна из которых находится в непосредственной близости к спальне, а рядом с гостиной расположена удобная кухня. Апартаменты обустроены встроенными шкафами. В жилой зоне отдельные части стен отделаны элегантной обшивкой древесины ценных пород и рельефными обоями класса дизайн. В квартирах застелен натуральный паркетный пол. Стены ванных и душевые покрыты матовой плиткой дизайн класса, полы ванных и кухонь застелены нескользящей каменной плиткой. Квартиры 6-го и 7-го этажей оборудованы просторными террасами с видом на живописные окрестности города, что придаёт особый шарм внутреннему решению интерьера.
Realting.com
Перейти