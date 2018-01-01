  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Россия
  4. Недвижимость Lāčplēša 24

Недвижимость Lāčplēša 24

Медянка, Россия
от
€46,080
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новые квартиры в центре города! В предложении квартиры в полном реновированном, историческом здании Lāčplēša 24, которые находятся в активном центре Риги с хорошо развитой инфраструктурой. Дополнительная информация Дом состоит из 47 квартир, 6 мастерских художников и 2 коммерческих помещений. У здания 2 входа. Доступны 20 компактные квартиры Studio, площадью от 19,9 до 36 м²; 19 квартир с одной спальней, площадью от 27,9 до 59 м²; квартиры с 2 спальнями площадью от 51,3 до 77,3 м². Квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой с использованием высококачественных материалов от производителей Германии и Финляндии. У здания выполнены полные работы по реновации: • фасад и крыша, • новые высококачественные деревянные и пластмассовые окна, • новая сеть проводов электричества, • новая система водоснабжения, • новая система вентиляции для каждой квартиры – отдельно для кухни и санузла, • новые лифты фирмы «Schindler», • новый экспресс-оптический интернет и ТВ, • сантехника – стандарт IDEAL (Германия), • паркетный пол из дуба или ясеня, • нагреватели с терморегуляцией и счетчиками, • огнестойкие входные двери в каждой квартире; • световые тела (Германия), • кодовый ключ и домофон.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Green Park
Ординский муниципальный округ, Россия
от
€6,580
Dzirnavu iela 6
Медянка, Россия
от
€75,000
Mežlīdes Berģi
Медянка, Россия
Trebū HOME
Медянка, Россия
от
€89,700
Bruņinieku 93c
Медянка, Россия
от
€9,000
Вы просматриваете
Недвижимость Lāčplēša 24
Медянка, Россия
от
€46,080
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
HOFFMANN REZIDENCE
HOFFMANN REZIDENCE
Медянка, Россия
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Апартаменты с видом на Старый город и Даугаву Резиденция Хоффманн на улице Кугю 13 - один из самых значительных домов Риги, спроектированный известным латвийским архитектором-техником Вильгельмом Хофманисом (1869–1945) и построенный в отчетливых формах неоренессанса. Уникальное месторасположение открывает вид на панораму Старого города, что позволит вам почувствовать себя частью сердца Риги, а спокойные воды Даугавы усмирят будоражащие мысли после напряженного дня. Дополнительная информация Резиденция Хоффманн воплощает в себе особое, вдохновляющее состояние покоя, обеспечиваемого комфортом и окружающей средой, соответствующей современным стандартам. Это место с уникальным видом, где мысли плывут, как яхта по Даугаве теплым летним днем. Проект был начат в сентябре 2019 года, а завершение строительства ожидается в 2021 году. Развитие проекта предполагает реконструкцию здания, построенного в стиле эклектики в начале 20 века. Резиденция Хоффманн - это 5-этажное здание с большой территорией отчуждения, которое разделено на 50 уютных апартаментов, 8 лофтов и 7 эксклюзивных апартаментов-пентхаусов. В подвале будет 6 частных гаражей. Целью данного проекта развития является сохранение исторической ценности здания, одновременно модернизируя его с помощью эффективных инженерных решений. Комфортабельные 1-4 комнатные квартиры с высокими потолками, с видом на Даугаву или во двор, находятся всего в 5 минутах ходьбы от центра города. Несмотря на небольшую удаленность от Старого города и центра города, район, в котором расположен проект, имеет удобную и развитую инфраструктуру - удобный общественный транспорт, Национальная библиотека Латвии, несколько парков и зеленых зон для прогулок или занятий спортом на открытом воздухе, шоппинг облегчит удобная близость к магазинам и торговым центрам. Для семей с детьми рядом с Резиденцией Хоффманн расположены дошкольные центры, детские сады и школы.
Dommo Park
Dommo Park
Уинский муниципальный округ, Россия
от
€78,000
Сдача в: 2007
Агентство: REALAT real estate
55 га. Отличное место для вашего логистического и промышленного строительства. Земля с развитой инфраструктурой. ЛОГИСТИКА Идеальное расположение на A5/A8, а также встроенная инфраструктура и сети бытовой канализации делают DOMMO PARK идеальным для логистических операций, распределительных центров и / или региональных узлов цепочки поставок. ЦЕНТРЫ НАПОЛНЕНИЯ DommoPark-правильный выбор для тех, кто ищет огромное развитие региональных центров обработки/распределения и центров выполнения заказов, обслуживающих такие компании электронной коммерции, как Amazon, Jingdong, Alibaba, eBay, Rakuten, B2W, Zalando и другие. ПРОИЗВОДСТВО DommoPark приветствует тяжелое и легкое производство, испытательный/ремонтный центр R&D со встроенными офисными помещениями и складами.
Art Luxury House
Art Luxury House
Медянка, Россия
от
€14,336
Сдача в: 2015
Агентство: REALAT real estate
Жилой комплекс «Art Luxury House» - достойный пример лучшей недвижимости в Европе для людей, которые привыкли к роскоши и не собираются жить иначе! Собственные террасы с джакузи на верхних этажах, соседство исключительно с элитными слоями общества, эксклюзивные планировки и район, который находится под чуткой охраной ЮНЕСКО - все это доступно уже сейчас! Квартиры в Риге класса "Люкс" в ЖК «Art Luxury House» уже ждут Вас! Район, в котором расположен элитный жилой комплекс «Art Luxury House», носит название "посольский", а улица Алберта, на которую выходит вид из вашего окна - считается жемчужиной Югендстиля. Сочетание городской инфраструктуры с умиротворяющей пасторалью природных пейзажей – лучший вариант для комфортного проживания солидных людей. Квартал улиц Алберта, Стрелниеку и Элизабетс является одной из наиболее популярных архитектурных достопримечательностей центра Риги. Это место, по признанию ЮНЕСКО, настоящий музей под открытым небом. По масштабам и количеству, собрание домов в Югендстиле не имеет аналогов в мире - строения в этом стиле возводились здесь с 19 века.
Realting.com
Перейти