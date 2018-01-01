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Недвижимость Safrāns

Медянка, Россия
от
€60,700
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9
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О комплексе

Новинка в Пурвциемсе! Новый проект Safrāns строится в ближнем Пурвциемсе, на улице Жагату, 7. Дополнительная информация В девятиэтажном здании будет 81 квартира. В продаже - одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры комфорт-класса площадью от 31 до 88 м2 с полной отделкой. В здании будет две лестничные клетки, на подвальном этаже - помещения для хранения вещей.
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Год сдачи
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Недвижимость Safrāns
Медянка, Россия
от
€60,700
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Другие комплексы
J5
J5
Кумьязы, Россия
от
€172,459
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
J5 – это комплекс из трех жилых домов высокого класса, расположенный в тихом центре Риги на углу улиц Ерузалемес и Дзирнаву. J5 находится в той части города, которую называют тихим центром. Здесь есть всё лучшее, что может дать центр города, – инфраструктура, престиж, удобство и культура. Таков тихий центр Риги – островок спокойствия в сердце большого города, где зеленеют деревья и цветет даже камень, потому что здесь находятся ярчайшие образцы рижского югендстиля. Жилой комплекс состоит из трех зданий, из двух современных и одного бережно реконструированного здания XIX века, созданное архитектором Флорианом фон Вигановским. Большинство из 41 квартир площадью от 44 до 185м имеют террасы или широкие балконы. В квартирах высокие светлые окна. Владельцы квартир могут разработать индивидуальный дизайн интерьера, кроме того, в наличии есть квартиры с готовыми проектами дизайна. J5 – комплекс закрытого типа, где работает круглосуточное видеонаблюдение.
MERĶEĻA 17
MERĶEĻA 17
Медянка, Россия
от
€99,500
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
На шаг ближе к дому вашей мечты. Красивые и солнечные квартиры с просторным видам на Верманский сад. Полностью отремонтированное, отреставрированное здание, построенное в 1872 году архитектором Янисом Фридрихом Бауманисом, имеет все новые коммуникации в доме, а в октябре этого года на лестнице будет проведен капитальный ремонт. Расположение дома очень хорошее и удобное, потому что оно расположено в самом центре города недалеко от Латвийского университета и Вермансого сада, где рядом с магазинами, ресторанами, и Старой Ригой в одной минуте ходьбы, а именно расположение дома облегчит повседневные проблемы, перейдя из пункта А в пункт Б. Планировка квартир очень удобная и продуманная, доступны однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры , во всех просторная кухня в сочетании с гостиной, также можно сделать гардеробную или кладовку по вашему усмотрению. Квартира имеет оригинальную высоту потолка и окна, выходящие на улицу, с широким видом на Верманский Сад. Квартиры доступны с качественным ремонтом, трехэпакетными деревянными стеклянными окнами с высокой звукоизоляцией, деревянными дверями, паркетным полом, кафельным полом в ванной комнате, окрашенными стенами, центральным отоплением, новой системой канализации и отопления, новой вентиляцией, а также совершенно новой сантехникой. Выбирайте свою бедующею квартиру с большой добавленной стоимостью. Если в случае покупки этого имущества вам потребуется дополнительное финансирование, то в сотрудничестве с крупнейшими банками Латвии мы создали специальное предложение, в котором вы сможете получать значительные скидки не только на кредитование, но и на продукты, предлагаемые другими банками. Также сопровождение при сделке, совершенно бесплатно. Для получения дополнительной информации вы можете позвонить или назначить втречу и встретиться в проекте.
E. Birznieka Upīša iela 10
E. Birznieka Upīša iela 10
Медянка, Россия
от
€72,200
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
продаются kвартиры в отреставрированном здании на улице Эрнеста Бирзниека Упиша 10 Обновленное здание в стиле модерн было построено в начале прошлого века, в 1912 году, по проекту выдающегося архитектора Латвии Мартинса Августа Лукша. Дом во дворе состоит из 33 квартир и 3 офисных помещений. Предлагаем однокомнатную квартиру, двухкомнатные апартаменты, апартаменты с двумя спальнями и 6 двухэтажных апартаментов с мансардой, на последнем этаже с панорамным видом на город. Дом был полностью отремонтирован, в том числе - новое кровельное покрытие, восстановление фасадов, замена промежуточных этажей, полностью отремонтированные коммуникации, новые инженерные сети, новая система вентиляции, новые лифты фирмы Schindler, противопожарные двери в каждой квартире, входная дверь для дверного замка и домофон, высококачественные деревянные окна. Апартаменты продаются с полной меблировкой. Полы выполнены из паркета из дуба или золы. Встроенная кухня с бытовой техникой Bosch и Elektrolux - индукционная плита, холодильник, посудомоечная машина, электрическая духовка, вытяжка и стиральная машина. Используется в немецком стандарте IDEAL для сантехники. Создан новый высокоскоростной оптический интернет и телевизоры, звукоизоляция и изоляция в квартирах, автономные системы газового отопления, обогреватели с термостатами и счетчиками. Доступно для покупки также парковочные места, закрытый, уложенный двор за дополнительную плату. Следуя современным требованиям, будут доступны автостоянки для электромобилей. Дом будет введен в эксплуатацию в марте-апреле 2019 года. Квартиры можно просмотреть и забронировать прямо сейчас!
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