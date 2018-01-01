Vilandes 14

Домовладение располагается в престижном районе. В квартале распологаются дипломатические и посольские службы различных государств, рядом расположен международный торговый центр.
Общая площадь здания 2504,1 m2. На первом этаже расположены помещения офисного и коммерческого типа, на 2 - 5 этаже расположены 11 квартир с полной отделкой. Все квартиры оборудованы кухонной мебелью с техникой фирмы “BOSCH”. В квартирах установлена сантехника фирм “Idealstandart” и “Villeroy & Boch”. Отделка выполнена высококачественными материалами. Во всех квартирах паркет из натурального дуба.
Круглосуточная охрана, система видеонаблюдения.
Установлены два современных скоростных лифта. Во дворе дома есть автостоянка.
Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году.
Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счастья» и состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.
Дополнительные характеристики:
Крыши домов как зоны отдыха на открытом воздухе — теперь на крыше можно заниматься спортом и йогой, устраивать теплые посиделки с друзьями, а также наслаждаться потрясающими видами.
Парковка для машин вокруг экоквартала и под ним — в подземном паркинге также предусмотрены вместительные кладовые помещения.
Наличие всех социально-значимых объектов на территории экоквартала: школа, детский сад, детская поликлиника и весь необходимый досуг — рестораны, кафе, спортклубы, школы детского развития, магазины, салоны красоты и пр.
Разнообразие планировок: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью 51,8–168,4 кв. м.
Калининград – это по-настоящему уникальный город, где сочетаются европейская и славянские культуры. Этот регион – единственная в своем роде особая экономическая зона России с льготным режимом налогообложения для инвесторов и предпринимателей.
Что предлагает Калининград инвесторам:
Нулевая ставка на прибыль в первые 6 лет реализации проекта (при этом начало отсчета проекта – получение первой прибыли)
Ставка налога на прибыль в размере 10% с 7 по 12 годы проекта
Нулевой налог на имущество в первые 6 лет, с 7 по 12 годы – 1,1%
Страховые взносы на первые 7 лет проекта – 7,6% вместо 30%
Льготы по таможенным платежам на импортное оборудование
Дополнительные бонусы для жителей и инвесторов Калининградской области – близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских путей. Не стоит забывать и о мощном миграционном приросте, который зафиксирован в последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь – один из драйверов развития региона.
10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» экоквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде стал лауреатом Национального конкурса CREDO на Санкт-Петербургском Международном Жилищном Конгрессе.
Kalpaka Park Residence
KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта — первый профессиональный латышский архитектор Я.Ф.Бауманис. В 2004 году было закончена реставрация старого здания и строительство нового крыла здания. Сейчас в здании 34 квартиры и офисы. В здании работают администраторы (Concierge), а также предлагается целый набор услуг для удобств и комфорта арендаторов дома.
В этом прекрасном здании сдаются квартиры и офисы. Общая арендуемая площадь здания — 2 976 м2.
«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в «Новом Смоленске» планируется возвести несколько сотен различных зданий и сооружений для комфортного проживания более 50 тысяч человек. Уже сейчас сданы и заселены 6 многоэтажных домов почти на 3000 квартир. На ограниченной территории будет концентрироваться мегаполис, в котором человек получит доступ к полному спектру услуг, которые предлагает большой город.
«Новый Смоленск» на Киевском шоссе порадует Вас очень доступными ценами. По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Самая маленькая студия 24 кв.м. не имеет конкурентов в городе по цене и доступна даже студенту. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя.
. Это экологически чистый район без промышленных предприятий. Рядом окружная автодорога, которая позволяет без пробок быстро оказаться на въезде в любой район Смоленска. Киевское шоссе переходит в проспект Гагарина, которая является одной из центральных улиц города. За 10-15 минут можно оказаться в самом центре города.
Площадь однокомнатных квартир от 24 до 42 кв.м. Стоимость от 15 644 до 24 383 евро.
Площадь двухкомнатных квартир от 44 до 69 кв.м. Стоимость от 24 970 до 40 350 евро.
Площадь трехкомнатных квартир от 62 до 86 кв.м. Стоимость от 35 056 до 47 257 евро.
Срок сдачи секций: 9 секция - 3 кв 2022 г, 8 секция - 1 кв 2023г., 7 секция - 3 кв 2023г., 6 секция - 1 кв 2024 года.