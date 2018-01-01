Недвижимость Summer House

Наше самое большое богатство - это чистая природа. Возможность дышать свежим
воздухом, отдохнуть у Балтийского моря и набраться сил для ежедневных дел..
Возможно, у каждого из нас была мечта о собственности в Юрмале. Благодаря
выгодным планировкам и гибкой ценовой политике эта мечта о недвижимости в
Юрмале может стать реальностью.
При выборе недвижимости в Юрмале необходимо учитывать 3 важных фактора:
местоположение, площадь и цена. Именно в проекте «Summer House», соотношение
этих факторов, лучшее на рынке недвижимости Юрмалы.
Дополнительная информация:
Summer House расположен в тихом, но в то же самое время, центральном месте - на
проспекте Дзинтару 48. Тут есть все, что бы наслаждаться жизнью в Юрмале: в 100
шагах от проекта находится чистый, покрытый белым песком пляж Дзинтари и
вечнозеленый сосновый парк для спокойных прогулок на свежем воздухе.
Каждый раз открывая окно, вы будете дышать ароматом соснового леса и моря.
Выбирая в каком корпусе жить, вы можете выбрать тот, который ближе к морю или с
видом на сосновый парк.
Изначально Юрмала создавалась как престижный жилой район для
Складской комплекс на пересечении улиц Булли и Клейсту расположен на 2 га земельного участка с возможностью будущего расширения и состоит из складских и офисных зданий общей площадью почти 6000 кв. м.м. Объект расположен в стратегически выгодном месте, недалеко от Рижской кольцевой дороги и международного аэропорта "Рига", в густонаселенном пригороде.
Удобный подъезд, охраняемая территория, рампа, своя ж/д ветка, ж/д рампа. SIA “Tālbergs“ акцизные и таможенные помещения находятся в Плявниеках. Rīga, Rencēnu 10A.
Организация погрузки/разгрузки габаритных и негабаритных грузов:
Сортировка и упаковка грузов;
Возможность комплектации грузов приходящих морем и автотранспортом;
Хранение негабаритных грузов на своей охраняемой территории;
Обработка (перекачка) жидких грузов
Аренда площади склада;
Охраняемая стоянка грузовых автомобилей
Склады оборудованы видеонаблюдением, охраной, рампами, универсальной спецтехникой и удобными подъездными путями.
B распоряжении компании имеются складские помещения, на которых осуществляются операции по обрпботке грузов.
Обновилась, отремонтированный жилой комплекс Viesturdārzā.
Здание восстановлено по историческим чертежам, при сохранении того времени архитектуры.
В строительстве использованы современные материалы и технологии. В комплексе есть охрана и видео наблюдение. Подземный паркинг.
Здание находится в Рижском парке Viesturdārzā.
Исторические данные: XIX-XX века здание было генерал-губернатора Риги дача.
Этажей: 2
Квартир: 8
Срок сдачи в эксплуатацию: 2014. год.