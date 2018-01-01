Недвижимость TWENTY

Частичка мирового наследия в тихом центре Риги!
Квартиры в памятнике архитектуры югендстиля.
27 квартир бизнес-класса в полностью реновированном здании
Здание построено в 1911 году архитектором Николаем Нордом. Это яркий образец рижского югендстиля с ощутимым влиянием британского модерна и неоклассицизма.
С должным вниманием к каждой детали
Мы провели масштабное архитектурное исследование, бережно восстановили сохранившиеся элементы изначального декора, с точностью воспр
Дополнительная информация
Тихий центр в самом приятном смысле слова
Улица Антонияс — это спокойная и красивая улица в тихом центре — самой престижной части исторического центра Риги. Все преимущества посольского района — всего в паре минут ходьбы. В распоряжении жильцов TWENTY — благоустроенный зелёный двор.
Необычный образец рижского югендстиля
Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма.
Всё для комфортной и безопасной жизни
В доме два подъезда, каждый из которых оборудован домофоном и видеокамерами. В подъездах есть лифты и помещения для детских колясок и велосипедов. Вместе с квартирой жильцы могут приобрести также парковочные места.
Необычный образец рижского югендстиля
Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма.
Разнообразие планировок
У вас большая семья, каждый член которой ценит своё личное пространство?
Или вы — успешный молодой профессионал с динамичным стилем жизни?
В TWENTY вы найдёте жильё на любой вкус — от компактной квартиры площадью 42 м2 до пентхауса с тремя спальнями площадью 134 м2.
Ваш собственный интерьер
TWENTY — это памятник архитектуры, в котором вы вольны создать свой неповторимый мир. Мы предлагаем квартиры с белой отделкой для воплощения вашего индивидуального видения. Мы будем рады предоставить услуги опытных дизайнеров, которые претворят ваши замыслы в реальность.
Проект Mežaparka Rezidences будет охватывать благоустроенную территорию площадью 31 га. При разработке концепции проекта учитывался исторический и природный контекст Межапарка. Продуманная концепция вилл позволяет их хозяевам одновременно оградиться от улицы, но быть открытыми к красивой окружающей среде и двору, который благоустроен с использованием современных технологических возможностей и эстетических ценностей.
Архитектоническое решение каждого здания разработано в учетом рельефа конкретного земельного участка, композиции дюн, рационального использования земельного участка и ориентирования по сторонам света. В ограждении земельных участков используется принцип комбинирования, который предусматривает дополнение заборных конструкций живой изгородью и группами насаждений. Чтобы обеспечить гармоничное включение в естественную среду Межапарка, в архитектуре зданий используются высококачественные современные материалы, благодаря которым сохраняется характерный для района сдержанный стиль.
Логистический парк Румбула - это современный индустриальный парк класса "А", построенный с использованием энергоэффективных строительных материалов и методов в соответствии с высочайшими стандартами SIRIN Development, которые включают инновационные инженерные решения, создающие оптимальные условия труда и экономящие коммунальные расходы. Все здания имеют сертификат BREEAM.
Логистический парк Румбула развивается в отличном месте с удобным сообщением с национальными дорогами A4, A5, A6 и A7, что делает его идеальным для компаний, работающих как на территории Латвии, так и в других странах Балтии.
Завершены две первые очереди парка, предлагающие склады класса А и офисные помещения. Третья очередь находится в стадии строительства и планируется завершить летом 2023 года.
City Home
От 48 000 EUR (ежемесячный платеж по кредиту от 161.21* EUR)
От 24 до 106 m2 | Улица Миера, 103, Рига
Цель проекта – предложить высококачественную, но доступную среду для каждого, кто хочет создать место, где можно жить, отдыхать и работать – сохранив все удобства, предоставляемые центром города. В проекте 68 однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, а также 26 наземных парковок и 63 помещения для хранения.
В строительстве многоквартирного жилого комплекса используются только качественные материалы, что гарантирует достаточно толстые стены, чтобы по ночам всегда спать спокойно и не мерзнуть даже зимой.
Резервируя квартиру на первом этапе строительства проекта, Вы можете выбрать отделочные материалы квартиры из предлагаемого Interbaltija ассортимента.