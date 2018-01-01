Cēsu iela 9

CITY STAR LOFTS располагается в полностью реконструированном историческом здании – памятнике культуры Риги.
Это небольшой, но красивый и высококачественный жилой проект с 5-ю апартаментами и офисом на первом этаже.
Изначально скромный, но уютный домик был построен в начале 20-го века как часть старой фабрики, где жили владельцы и работники производства. .
Сегодня же, после полноценной реконструкции, CITY STAR LOFTS предлагает вашему вниманию 5 современных апартаментов с эксклюзивным дизайном и всеми удобствами. Качество гарантировано лучшими материалами на рынке.
Две просторные квартиры: 2 спальни, площадь 61 м2
Две более компактные квартиры: 1 спальня, площадь 55,6 м2
Верхний этаж занимает уютная и просторная мансардная квартира стильного дизайна на две спальни.
Общая площадь составляет около 130 м2.
Проект находится на этапе строительства.
Расположение
Тихая и спокойная улица Цесу находится в центре Риги, рядом с главной улицей города – Бривибас. Прекрасно развитая инфраструктура, удобное транспортное движение, целый ряд достопримечательностей в шаговой доступности – все это в совокупности превращает данную территорию в прекрасное место для жилья и удачный объект инвестиций.
Искусство счастливой жизни
В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья».
ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей семьи комфорт мегаполиса, но жить предпочитает в окружении природы. Главная идея — баланс жилья и сервисов, транспортной доступности и комфортной удалённости от трасс, шумных зон для активных видов отдыха и уютных зелёных островков для созерцания и релаксации.
5 детских садов и 1 школа открыты
планировки для семей
московская прописка
Бутовский лесопарк 1610 га
6 детских садов и 3 школы проектируются и строятся
100 га городских и парковых пространств
Проект «FORST» расположен в живописном месте Москвы вблизи Симоновской набережной.
По данным официального сайта проект состоит из пяти корпусов на 808 квартир. Некоторые квартиры оборудованы терассами
Внутренний двор благоустроен и имеет все необходимое для комфортного времяпровождения: прогулочные дорожки, зоны для детских развлечений и места для отдыха взрослого населения.
Авторская архитектура, стильные лобби, подземный паркинг, собственный детский сад — все это будет радовать жителей нового проекта «FORST».
Расположение комплекса:
Одно из преимуществ проектов 1- ДСК – большие застекленные лоджии. Другое преимущество – честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспроводной кран перекрытия с эл. приводом, беспроводной сенсор протечки, Яндекс Станция Мини.
Его расположение можно назвать удачным за счет транспортной доступности и близости к природным объектам. По соседству лес, а в каждом дворе плодовые деревья. Весной квартал окутывает бело-розовое облако: это цветут яблони, груши, сливы. К августу в воздух наполняется ароматом созревших плодов. Зимой среди покрытых инеем деревьев протянулась лыжня.
Транспортная доступность:
- Общественный транспорт:
Действующая ж/д станция Булатниково (в перспективе будущая МДЦ D5) в пешей доступности, всего 10-12 минут.
- Личный автотранспорт:
Удобный выезд на трассу М4-Дон в сторону Москвы и области – 850 м, до МКАД - 1 км
Внутренняя инфраструктура:
Красивые продуманные подъезды - еще одно преимущество проекта 1-й Южный. Вход в сквозные подъезды есть и с улицы, и со двора. Благодаря сплошному остеклению в них всегда светло и уютно. Подъезды расположены на уровне земли, поэтому и молодым родителям с коляской, и жильцам с ограниченными возможностями вход и выход неудобств не доставят.
В помещении предусмотрено место под стойку ресепшен с выводом инженерных сетей. Если жильцы решат на общем собрании, что необходим охранник или консьерж, организовать для них рабочее место можно быстро и с минимальными затратами. В подъездах предусмотрены уборные для детей и взрослых. Колясочные в каждом подъезде позволяют поддерживать порядок и чистоту на этажах. На случай прогулки с четвероногим питомцем в непогоду в подъездах устроены лапомойки. Во дворах и на общественных территориях 1-ого Южного столько всего интересного для юных обитателей. Собственные 3 детских сада и 2 больших школы буквально «под окнами»
Изюминка проекта - пешеходный бульвар-дендрарий, он идеален для семейных прогулок. По сторонам прогулочной зоны разместились точки для самых разнообразных активностей. Центральная площадь на бульваре предназначена для проведения всесезонных мероприятий, объединяющих жильцов.