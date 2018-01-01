Cēsu iela 9

Ленинский район, Россия

от €55,630

25–84 м² 532

Сдача в: 2025

Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК – большие застекленные лоджии. Другое преимущество – честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспроводной кран перекрытия с эл. приводом, беспроводной сенсор протечки, Яндекс Станция Мини. Его расположение можно назвать удачным за счет транспортной доступности и близости к природным объектам. По соседству лес, а в каждом дворе плодовые деревья. Весной квартал окутывает бело-розовое облако: это цветут яблони, груши, сливы. К августу в воздух наполняется ароматом созревших плодов. Зимой среди покрытых инеем деревьев протянулась лыжня. Транспортная доступность: - Общественный транспорт: Действующая ж/д станция Булатниково (в перспективе будущая МДЦ D5) в пешей доступности, всего 10-12 минут. - Личный автотранспорт: Удобный выезд на трассу М4-Дон в сторону Москвы и области – 850 м, до МКАД - 1 км Внутренняя инфраструктура: Красивые продуманные подъезды - еще одно преимущество проекта 1-й Южный. Вход в сквозные подъезды есть и с улицы, и со двора. Благодаря сплошному остеклению в них всегда светло и уютно. Подъезды расположены на уровне земли, поэтому и молодым родителям с коляской, и жильцам с ограниченными возможностями вход и выход неудобств не доставят. В помещении предусмотрено место под стойку ресепшен с выводом инженерных сетей. Если жильцы решат на общем собрании, что необходим охранник или консьерж, организовать для них рабочее место можно быстро и с минимальными затратами. В подъездах предусмотрены уборные для детей и взрослых. Колясочные в каждом подъезде позволяют поддерживать порядок и чистоту на этажах. На случай прогулки с четвероногим питомцем в непогоду в подъездах устроены лапомойки. Во дворах и на общественных территориях 1-ого Южного столько всего интересного для юных обитателей. Собственные 3 детских сада и 2 больших школы буквально «под окнами» Изюминка проекта - пешеходный бульвар-дендрарий, он идеален для семейных прогулок. По сторонам прогулочной зоны разместились точки для самых разнообразных активностей. Центральная площадь на бульваре предназначена для проведения всесезонных мероприятий, объединяющих жильцов.