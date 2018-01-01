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Cēsu iela 9

Медянка, Россия
от
€580
;
15
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О комплексе

CITY STAR LOFTS располагается в полностью реконструированном историческом здании – памятнике культуры Риги. Это небольшой, но красивый и высококачественный жилой проект с 5-ю апартаментами и офисом на первом этаже. Изначально скромный, но уютный домик был построен в начале 20-го века как часть старой фабрики, где жили владельцы и работники производства. . Сегодня же, после полноценной реконструкции, CITY STAR LOFTS предлагает вашему вниманию 5 современных апартаментов с эксклюзивным дизайном и всеми удобствами. Качество гарантировано лучшими материалами на рынке. Две просторные квартиры: 2 спальни, площадь 61 м2 Две более компактные квартиры: 1 спальня, площадь 55,6 м2 Верхний этаж занимает уютная и просторная мансардная квартира стильного дизайна на две спальни. Общая площадь составляет около 130 м2. Проект находится на этапе строительства. Расположение Тихая и спокойная улица Цесу находится в центре Риги, рядом с главной улицей города – Бривибас. Прекрасно развитая инфраструктура, удобное транспортное движение, целый ряд достопримечательностей в шаговой доступности – все это в совокупности превращает данную территорию в прекрасное место для жилья и удачный объект инвестиций.
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Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Cēsu iela 9
Медянка, Россия
от
€580
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