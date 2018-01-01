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Stabu iela 13

Медянка, Россия
от
€4,00 млн
;
7
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О комплексе

Дом построен в 1907 году. году, архитектор Вильгельм Хофманн.
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Год сдачи
Год сдачи
2007
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Stabu iela 13
Медянка, Россия
от
€4,00 млн
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