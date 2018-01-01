Недвижимость STABU 100

Новый дом на Стабу,100
Стабу,100 расположен в тихом, живописном уголке центра Риги. Дом выделяют каркас из монолитного бетона, высокие показатели энергоэффективности и стильный современный дизайн со стеклянным эркером, лоджиями и панелями из декоративного бетона в виде брызгов шампанского.
Цены от 1 580 евро/м². Гибкие условия сделки - предлагаем рассрочку или скидку. Оплачиваем оценку для банка.
Дополнительная информация
Здание имеет семь этажей, 33 квартиры и два коммерческих помещения общей площадью 243м². Установлен лифт. Начиная с 4 этажа открываются красивые виды на Старый город. С другой стороны - романтический вид на крыши исторического центра Риги.
В проекте предусмотрены уютные одно-, двух-, трех-, и четырёх- комнатные квартиры площадью от 41 до 131м². Трехкамерные стеклопакеты в окнах эффективно сохраняют тепло и предохраняют от шума. Все квартиры с полной внутренней отделкой. Максимально используются натуральные материалы. В ванных подогреваемые полы, сантехника известных брендов. проведён интернет.
Для комфорта жильцов предусмотрена электронная система учета коммунальных услуг.
Внутренний двор имеет ограждение, хорошо освещен и озеленен. На благоустроенной территории оборудована детская игровая площадка, парковочные места для автомобилей и велопарковка.
Строительство дома начато летом 2018 года.
Предложение Schoolhouse Loft отличается разнообразием. Здесь есть студии, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, а также двухуровневые квартиры с собственными террасами. Площадь квартир от 33 до 83 м2. Минимальная высота потолка 2,8 метра. А в двухуровневых квартирах она достигает 6 метров.
Застройщик One Development предлагает 51 квартиру с полной отделкой бизнес-класса.Благодаря трехстворчатым историческим окнам и выверенному расположению дома относительно сторон света, светлые гостиные создают центр притяжения семьи и друзей.
Тихие спальни выходят окнами на живописный и специально созданный дворик с богатым каштановым деревом, подсветкой и зоной отдыха, либо на залитый естественным светом [северо-западный] внутренний двор и готовы хранить ваши сны и вдохновение утра.
Schoolhouse Loft имеет два новых современных лифта от Schindler, благоустроенный основной двор, а также патио – камерное пространство с подсветкой и раскидистым каштаном, где приятно не только находиться, но и просто поблуждать взглядом из окна своей квартиры. Облик лестничной клетки и входная группа воссозданы в стиле начала прошлого века и являются визиткой той исторической эпохи, откуда родом это здание. Плитка, с цветочным рельефом в характерных для модерна тонах изумрудного зеленого и насыщенного бордового, создана немецким производителем Galem-baukeramik. Установленные входные двери от Reaton, а также дополняющие их дверные ручки черного цвета от итальянской фирмы DND habdle, поддерживают общее настроение и выбранный стиль.
Лидостас парк — это современный комплекс складских, производственных и офисных помещений. Проект реализован ведущим девелопером, проектировщиком и застройщиком индустриальных парков SIA PICHE. Благодаря инновационному применению технологий в строительстве, а также максимальной энергоэффективности этот комплекс помещений обеспечивает подходящую рабочую среду и снижает ежемесячные расходы.
Отличное месторасположение — рядом с международным аэропортом «Рига» — еще один плюс для арендаторов парка. Для обеспечения приятных условий работы не только в офисе, но и на его территории создана большая парковка, удобные подъездные пути, пешеходные тротуары. Кроме того, на близлежащем общественном транспорте можно всего за 15 минут добраться до центра Риги. Заботясь о безопасности, была установлена современная система безопасности не только для здания, но и для территории.
Поскольку помещения спроектированы по принципу BUILD TO SUIT, они адаптируются к предпочтениям каждого клиента, обеспечивая им не только прекрасную рабочую среду, но и полный цикл аренды, поддерживая территорию парка в текущем состоянии.
Проект Mežaparka Rezidences будет охватывать благоустроенную территорию площадью 31 га. При разработке концепции проекта учитывался исторический и природный контекст Межапарка. Продуманная концепция вилл позволяет их хозяевам одновременно оградиться от улицы, но быть открытыми к красивой окружающей среде и двору, который благоустроен с использованием современных технологических возможностей и эстетических ценностей.
Архитектоническое решение каждого здания разработано в учетом рельефа конкретного земельного участка, композиции дюн, рационального использования земельного участка и ориентирования по сторонам света. В ограждении земельных участков используется принцип комбинирования, который предусматривает дополнение заборных конструкций живой изгородью и группами насаждений. Чтобы обеспечить гармоничное включение в естественную среду Межапарка, в архитектуре зданий используются высококачественные современные материалы, благодаря которым сохраняется характерный для района сдержанный стиль.