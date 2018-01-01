  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Россия
  4. Недвижимость Alfrēda apartamenti

Недвижимость Alfrēda apartamenti

Медянка, Россия
от
€101,200
;
29
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Люкс апартаменты «Альфреда». Откройте для себя Северный Париж! В двух шагах от исторического центра Риги мы бережно отреставрировали один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и превратили его в клубный жилой дом класса «люкс». Теперь вы можете купить элитную квартиру в одном из самых уютных уголков Северной Европы, в городе с многовековой историей и богатыми культурными традициями. 36 роскошных апартаментов свободной планировки с каминами и балкончиками уже ждут своих владельцев. Эти квартиры позволят вам воплотить в жизнь свое представление о красоте и комфорте, реализовать любой дизайнерский замысел. В доме предусмотрено все для вашего удобства и эстетического удовольствия. На улицах и кварталах, окружающих дом «Альфреда», для вас открыто множество магазинов и ресторанов, салоны красоты и спортивные центры, торговые и развлекательные заведения. Всего в 10 минутах от дома – исторический центр Старая Рига, в 5 минутах – центральный городской вокзал, а совсем рядом – великолепные городские парки, Рижский цирк и Латвийская национальная опера. Ищете место для спокойного отдыха? Всего в 25 километрах от Риги расположен приморский город-курорт Юрмала с великолепными белыми пляжами, где можно насладиться природой, поправить здоровье и испробовать все виды активного досуга. Наслаждайтесь жизнью в самом сердце спокойного, благородного города, который откроет для вас окно в Европу и подарит множество новых возможностей!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Mežaparka Rezidences
Медянка, Россия
TWENTY
Медянка, Россия
от
€178,500
Artilērijas 65
Медянка, Россия
от
€59,000
SCHOOLHOUSE LOFT
Медянка, Россия
от
€66,960
LOFTS&ROSEGOLD
Медянка, Россия
от
€121,001
Вы просматриваете
Недвижимость Alfrēda apartamenti
Медянка, Россия
от
€101,200
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Filozofu Rezidence
Filozofu Rezidence
Медянка, Россия
от
€93,025
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Предлагаются к продаже квартиры в новом проекте "Filozofu rezidence" с видом на Даугаву и пейзажи старого города. “Filozofu Rezidence” расположен в Пардаугаве, в ухоженном районе площадью 4200 квадратных метров, в 20 минутах ходьбы от Старого города. Вся необходимая инфраструктура (общественный транспорт, торговые центры, учебные и спортивные сооружения и т.Д.) доступны на месте. Проект объединяет 2 многоэтажных здания (22 этажа и 23 этажа) с террасами и балконами разных размеров и направлений, соединенных подземной автостоянкой для более чем 100 автомобилей . Уникальной особенностью архитектуры проекта является расположение первого жилого этажа, который построен на высоте 14 метров над землей. На уровне земли под крышей, спроектированной как второй этаж здания, находятся детские, пинг-понг и баскетбольные площадки. Здания имеют “KONE” звукоизоляционные, скоростные дизайнерские лифты. Для обеспечения безопасности предусмотрена круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, домофоны, системы сигнализации. В проекте 115 квартир с 1 до 4 спальнями. Предлагаются апартаменты площадью от 39 м² до 258 м². В каждой квартире есть балкон и панорамные окна с прекрасным видом на город. Высота потолков в квартирах - 2,91м до 10 этажа, выше - 3,11м, на крыши - 3,20м. Входные двери В квартирах изготавливаются на заказ в Германии с отделкой из ясеня и нержавеющей стали. Пентхауз : 3-х уровневая квартира с 7м высокими потолками в гостиной. Панорамные окна. На первом уровне находится гостиная, кабинет и кухня, отделенная от приемной, просторная гостиная. В торой уровень имеет спальни, в каждой квартире есть главная спальня (Master bedroom). Третий уровень квартиры занимает большая терраса площадью 100 - 200 м², окруженная стеклянными стенами высотой 3 м. "Filozofu rezidence"соответствует требованиям безопасности и комфорта проектов Премиум класса.
Rembates 8
Rembates 8
Медянка, Россия
от
€42,019
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Комплекс составляют два 10-ти этажных жилых дома расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га в районе улицы Рембатес 8,10 (рядом с А. Деглава 166). Вся территория озеленена и огорожена живой изгородью, на въезде установлен шлагбаум. Во дворе обустроена детская площадка. Дополнительная информация Жилой дом Rembates 8 для современной и экономичной жизни! Комплекс состоит из двух 10-ти этажных жилых домов, расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га. Вся территория озеленена и огорождена живой изгородью, а так же забором. На въезде установлены двух секционные автоматические ворота и калитка. Во дворе обустроена детская площадка, спортивная площадка; расположена двухуровневая парковка. В здании расположены удобные 1, 2, 3 и 4-х комнатные квартиры комфортного класса. Проект базируется на современных технических решениях и традиционных требованиях к жилому дому – комфорт, надёжность, энергоэффективность и индивидуальный подход. В зданиях предусмотрена зона для хранения индивидуального инвентаря. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение территории и паркинга. Конструкция здания Монолитный железобетонный каркас, перекрытия – монолитный железобетон. Наружные стены – ФИБО блоки. Фасад утеплён каменной ватой и оштукатурен. Фундамент - армированная бетонная плита. Инженерные сети Отопление А/С "Ригас Силтумс", водоснабжение и канализация – городские. Интернет, телефон, кабельное телевидение, сателлит, сигнализация. Кухонные плиты – электрические. Квартиры Квартиры предлагаются к продаже с белой и с финишной отделкой. Высота потолка 2,7 м. Каждая квартира оборудуется индивидуальными счётчиками и регулятором подачи тепла.
Mārupe Smart Park
Mārupe Smart Park
Медянка, Россия
от
€2,280
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Marupe Smart Park-первый в Латвии бизнес-центр современной концепции. Центр имеет общую площадь 6061 квадратный метр и расположен на двух этажах. Недавно построенный в самой Риге SmartPark предлагает аренду офисов, складов и торговых помещений в одном месте. Основная цель нового концептуального бизнес-центра-предоставить арендаторам функциональный набор арендуемых помещений для обеспечения эффективной работы и успешной коммуникации конкретной компании. Современная планировка помещений легко адаптируется к потребностям арендаторов и обеспечивает независимый и индивидуальный круглосуточный доступ к каждой группе помещений. В аренду доступны группы помещений площадью от 330 до 1023 квадратных метров. Расположение атрашана в Марупе привлекает отличной инфраструктурой, так как рядом находятся как Рижский международный аэропорт, так и центр Риги.
Realting.com
Перейти