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Недвижимость Eksporta 8

Кумьязы, Россия
от
€33,200
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11
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О комплексе

Обновилась, отремонтированный жилой комплекс Viesturdārzā. Здание восстановлено по историческим чертежам, при сохранении того времени архитектуры. В строительстве использованы современные материалы и технологии. В комплексе есть охрана и видео наблюдение. Подземный паркинг. Здание находится в Рижском парке Viesturdārzā. Исторические данные: XIX-XX века здание было генерал-губернатора Риги дача. Этажей: 2 Квартир: 8 Срок сдачи в эксплуатацию: 2014. год.
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Год сдачи
Год сдачи
2014
Местонахождение новостройки
Кумьязы, Россия

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Недвижимость Eksporta 8
Кумьязы, Россия
от
€33,200
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